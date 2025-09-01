La Junta anuncia una nueva app para gestionar los viajes gratis de autobús en Castilla y León: "Ya hay 150.000 usuarios"

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, presenta la puesta en marcha del transporte gratuito para empadronados en Castilla y León con Buscyl, en el municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda, este lunes Leticia Pérez ICAL

La Junta diseñará una nueva app para gestionar los viajes gratis de autobús en Castilla y León a través de la tarjeta Buscyl, que ya cuenta con 150.000 usuarios en el primer día. Así lo ha anunciado el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, durante la presentación de la ampliación de la tarjeta Buscyl, en el municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda.

El consejero de Movilidad ha avanzado que "en el futuro" la Junta diseñará una app “versátil”, basada en la experiencia de las tarjetas de los menores de 15 años, "que está dando un resultado razonable".

"No teníamos por qué posponer la implantación de Buscyl cuando teníamos una solución tecnológica que quizá no sea tan elaborada como la de la app, pero que da respuesta perfectamente a las necesidades de los ciudadanos", ha afirmado.

Desde este lunes, 1 de septiembre, todas las personas empadronadas en Castilla y León pueden viajar gratis en cualquiera de las más de 2.600 rutas de autobús metropolitano e interurbano que gestiona la Junta de Castilla y León a través de más de 240 concesiones gestionadas por 111 empresas, gracias a la tarjeta Buscyl.

Tras su estreno el pasado 1 de julio para losmenores de 15 años en la Comunidad, desde este lunes una de las medidas estrella del Gobierno autonómico de Alfonso Fernández Mañueco ya está operativa para la población en general.

Una medida "pionera"

Sanz Merino ha detallado que este nuevo modelo de movilidad "además de eliminar barreras, conecta a toda Castilla y León" y permite a los empadronados disfrutar de un total de 284 rutas gratuitas.

Durante su intervención ha subrayado que más de 150.000 usuarios tienen ya reconocido el derecho a viajar de manera gratuita, lo que evidencia "la gran acogida de esta medida".

"Gracias a este sistema, la Junta ha podido adelantar un mes la implantación total de la gratuidad, que culminará el próximo 30 de septiembre con las 2.610 rutas autonómicas disponibles para todos los usuarios que dispongan de la tarjeta", ha explicado.

"Con la tarjeta digital Buscyl no solo garantizamos la gratuidad del transporte, sino que abrimos la puerta a una nueva etapa de modernización en la gestión pública. La Junta de Castilla y León demuestra que puede ser pionera en soluciones digitales útiles para todos", ha afirmado.

Sanz Merino ha destacado que "se trata de una política real que mejora la calidad de vida de las personas, al tiempo que facilita el ahorro a las familias, contribuye a la lucha contra la despoblación, favorece la cohesión territorial y supone un avance en sostenibilidad ambiental".

Esta apuesta por el transporte lleva aparejada la transformación de las flotas, con una inversión de 34 millones de euros, que permitirá la implantación de las ITS, Sistema Inteligente del Transporte, en los más de 2.000 autobuses.

Solicitudes abiertas

La Junta recuerda que cualquier ciudadano empadronado en Castilla y León puede seguir solicitando la tarjeta Buscyl a través de la página web www.buscyl.es , donde de manera sencilla y telemática recibirá en su correo electrónico la tarjeta digital con un código QR listo para su uso.

En caso de no disponer de correo electrónico, la tarjeta se enviará también en formato físico por correo postal, garantizando la cobertura para toda la población.

El calendario diseñado por la Junta permite una implantación gradual, garantizando una transición sin contratiempos.

- 1 de septiembre: gratuidad en las áreas metropolitanas de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid, junto con 201 rutas interurbanas en Ávila, Palencia, Soria y Zamora. En total son 284 rutas.

- 15 de septiembre: incorporación de nuevas líneas.

- 30 de septiembre: cobertura total de todas las rutas autonómicas.

Toda la información de las rutas gratuitas disponibles y su implantación está disponible en la página web www.buscyl.es .

Los bonos actuales seguirán conviviendo con la tarjeta Buscyl Digital y los bonos se prorrogarán durante un periodo transitorio hasta la implantación completa del sistema ITS, Sistemas Inteligentes del Transporte, de Buscyl.

La Junta de Castilla y León asumirá desde el día 1 de septiembre la financiación que hasta ahora venían abonando los ayuntamientos, siendo un compromiso que el propio presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, avanzó semanas atrás.