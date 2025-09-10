Puente estudia demandar a Castilla y León por la parada de los trenes por los incendios: “Cada palo que aguante su vela”

Puente mantiene su cruzada contra Castilla y León. Tras la supresión por parte de Renfe de varias paradas en la Comunidad, ahora el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha anunciado en el Congreso que su departamento estudia presentar reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra las comunidades de Galicia y Castilla y León.

Lo hace por el corte del servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia durante los incendios del pasado agosto.

Según ha explicado en el Pleno, la suspensión de las circulaciones supuso unas pérdidas de tres millones de euros para Renfe y Adif.

“El que tenía que dimensionar los servicios de prevención e incendios no lo ha hecho”, reprocha Puente, quien subraya que la infraestructura ferroviaria apenas sufrió daños.

Además, la interrupción se produjo por la necesidad de parar el tráfico cuando actuaban medios aéreos de extinción a petición de Protección Civil.

El anuncio llega en respuesta a las críticas del PP, que reprocha al Gobierno que el AVE a Galicia permaneciera cerrado durante nueve días. Puente replicó defendiendo la gestión del Ministerio y recordó que España es un Estado descentralizado en el que cada administración debe asumir sus competencias.

En este sentido, el titular de Transportes aprovechó su intervención para responder a las acusaciones de la oposición sobre el “mal estado” de las carreteras y el “caos ferroviario”. “¿Qué es esto de que el Gobierno de España sea responsable de absolutamente todo? No tiene ningún sentido”, zanjó.

El ministro detalló que la red de carreteras estatal representa solo un 16% del total, es decir, 26.500 kilómetros de los 165.000 existentes en el país. Asimismo, destacó que en 2024 el Ejecutivo ha destinado 1.500 millones de euros al mantenimiento de esta red, lo que supone 56.000 euros por kilómetro.

“Cada palo debe aguantar su vela”, recalcó Puente, subrayando que las diputaciones, los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Estado tienen cada uno su parte de responsabilidad.

“Una de las mejores redes del mundo”

Puente defendió también la calidad del sistema de transportes en España, aunque reconoció que “todo es mejorable”. “Gestionar el transporte público es muy complejo y más en un país como el nuestro, pero en el conjunto somos un país con una red de transportes muy buena, de las mejores del mundo”, afirmó.