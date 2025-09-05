El sueño de servir a los demás en un examen: 2.010 aspirantes luchan por una plaza de Guardia Civil en CyL

Muchas personas sueñan con ser Guardia Civil. Formar parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y dedicar su vida a ayudar a los demás.

Un total de 27.614 personas, de las que 2.010 son de Castilla y León, opositan este sábado a una de las 3.118 plazas ofertadas este año.

Las pruebas constan de un teórico y un psicotécnico que se celebran en un único día en 20 sedes repartidas por toda España. En la Comunidad, los aspirantes de León y Zamora se enfrentarán a la prueba en León.

Los de Ávila, Salamanca, Valladolid y Segovia lo harán en Ávila y los de Burgos, Palencia y Soria se tendrán que desplazar a Logroño.

En relación a los aspirantes castellanos y leoneses, 672 son mujeres (un 33,42%). León se sitúa a la cabeza con 542 aspirantes, seguida de Valladolid (300), Salamanca (289), Burgos (207) y Ávila (195). Soria, con 78, es la que menos opositores presenta, por detrás de Palencia (112), Segovia (132) y Zamora (173).

La fase de oposición está dividida en cuatro pruebas: conocimientos (teóricos y psicotécnicos), físicas, entrevista personal y reconocimiento médico.

Antes de llevar a cabo esta fase de oposición,ha tenido lugar la de concurso, en la que se han evaluado los méritos que cada aspirante añade a los requisitos mínimos exigidos para poder participar en estas pruebas selectivas, que son: tener entre 18 y 40 años, nacionalidad española, carecer de antecedentes penales o contar como mínimo con el título de educación secundaria.

La prueba de este sábado consiste en la realización de una serie de test sobre conocimientos teóricos generales, idiomas, ortografía, gramática y psicotécnicos.

Los opositores que obtengan puntuación suficiente en esta prueba de conocimientos serán convocadas para las pruebas físicas: un circuito de coordinación y agilidad, una prueba de resistencia (carrera de dos kilómetros de distancia), una prueba de fuerza consistente en la realización de un número determinado de flexiones según el sexo y una prueba de natación de 50 metros.

Las personas que superen estas últimas pruebas deberán enfrentarse a una entrevista personal para evaluar su idoneidad psíquica para el puesto de trabajo al que optan y finalmente un reconocimiento médico para valorar su estado de salud y aptitud física.

Los aspirantes que culminen este proceso de concurso-oposición se incorporarán a la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén) y al Colegio de Guardias Jóvenes ‘Duque de Ahumada’ de Valdemoro (Madrid).