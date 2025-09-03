Sacyl lanza una repesca con más de 370 contratos de fidelización para Familia, Pediatría y hospitales

Un médico de familia en un consultorio del municipio vallisoletano de Viloria del Henar Leticia Pérez ICAL

La Gerencia Regional de Salud ha lanzado una repesca de su Programa de fidelización y cobertura asistencial de este año que incluye 374 contratos para Medicina de Familiar y Comunitaria, Pediatría y una serie de especialidades hospitalarias.

El objetivo de la iniciativa es captar residentes que acaben de finalizar su periodo de formación con una oferta de trabajo de tres años, que incluye además incentivos profesionales y económicos.

Los nuevos sanitarios pueden presentarse a esta segunda convocatoria hasta el día 11 de septiembre, puesto que la Consejería de Sanidad prevé realizar la adjudicación de contratos y los nombramientos en un acto telemático en la plataforma Teams a partir de las 10 horas del 30 de septiembre.

Sacyl ha ofertado también un total de 171 plazas en especialidades hospitalarias, además de otras tantas para Medicina Familiar, 61 rurales y 32 en Pediatría, todas en centros de Atención Primaria. Se ha priorizado a los hospitales de nivel uno y dos, así como la modalidad rural.

En lo que se refiere a las plazas de Medicina Familiar, se ofrecen 15 en el Área de Ávila, siete en la modalidad rural en Arenas de San Pedro, Piedrahíta, Sotillo de la Adrada y Burgohondo.

Un total de 39 se ofrecen en Burgos, de las que 15 son para Medina de Pomar, Villarcayo, Valle de Tobalina, Espinosa de los Monteros, Quintanar de la Sierra, Roa de Duero, Aranda de Duero Rural y los puntos de atención continuada de este municipio y Miranda de Ebro.

Además, se ofrecen 15 en el Bierzo -dos rurales en Bembibre y Villablino-, y 19 en León, con cuatro rurales en la Ribera del Órbigo, Sahagún Astorga II y Santa María del Páramo.

Sacyl ha incluido también 15 plazas de Familia en Palencia, con dos rurales en Guardo y Saldaña; y 13 en Salamanca, con ocho rurales en Béjar, Linares, Miranda del Castañar y Aldeadávila, La Alberca, Lumbrales y Fuenteguinaldo; 16 en Segovia, con once rurales en Cantalejo, Carbonero el Mayor, Cuéllar, Fuentesaúco, Nava de la Asunción, Riaza y Segovia Rural.

También cinco en Soria, con una rural para Ólvega; 13 en Valladolid éste, con dos rurales para Peñafiel e Íscar; seis en Valladolid oeste, con una rural para Villalón y 14 en Zamora, con ocho rurales en Aliste, Alta Sanabria, Benavente Norte, Benavente Sur, Tábara, Carballeda y Toro.

En lo que se refiere Pediatría en Atención Primaria, se ofrecen dos plazas en Ávila en Sotillo de la Adrada y Lanzahíta-Candeleda; tres en Burgos -área-; siete en el Bierzo, para Bembibre, Cacabelos, Fabero, Ponferrada III, Villablino, Villafranca del Bierzo y Puente Domingo Flórez-Toreno.

También seis para León en Santa María del Páramo, San Andrés del Rabanedo, La Bañeza, Cistierna-Riaño, Valderas-Sahagún-Mansilla y área; dos para Palencia en Villamuriel y zona urbana; cuatro para Salamanca -área-; dos para Segovia en Cantalejo y San Ildefonso; uno para Soria -área-; tres para Valladolid en Íscar, Peñafiel y Olmedo-Mojados, y dos para centros urbanos de Zamora.

Plazas específicas del ámbito rural

Este año, como novedad, una parte de las plazas de Medicina Familiar y Comunitaria pertenecen a la modalidad de plazas específicas del ámbito rural, que van dotadas de incentivos a mayores como estancias formativas en el extranjero. Estos incentivos también van destinados a la modalidad de fidelización en Pediatría, que este año se realiza en su totalidad en centros de atención primaria.

Respecto a las 34 especialidades hospitalarias incluidas en el programa de fidelización, destacan los 16 contratos para Anestesiología y Reanimación y de Radiodiagnóstico; 13 en Cardiología, once en Oncología Médica y tres en Oncología Radioterápica, y las once para las urgencias hospitalarias. Igualmente, por número, el Hospital del Bierzo suma 14 propias; Zamora, 16; Soria, 15 y Ávila, 14.

Además, algunos puestos son compartidos entre los hospitales más pequeños y los grandes para hacerlos más atractivos para los profesionales.

Así para Ávila y Salamanca se plantean once; cinco para Salamanca y Burgos; cinco en el Santos Reyes y el de Burgos; una entre el Bierzo y Burgos y ocho entre el Bierzo y León; dos entre Palencia y el Río Hortega y una entre Palencia y el Clínico de Valladolid; dos entre Segovia y el Río Hortega; cuatro entre Soria y el Río Hortega, y una entre Medina del Campo y el Clínico de Valladolid.