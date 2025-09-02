Las imágenes aéreas inéditas y más impactantes de los incendios en Castilla y León: una tierra de cenizas

Greenpeace documenta con imágenes exclusivas desde el aire las zonas quemadas por los incendios en las provincias más afectadas: Ourense, León y Zamora

Castilla y León vuelve a situarse en el mapa de la tragedia ambiental. El año 2025 ya es uno de los peores desde que existen registros en España, con casi 400.000 hectáreas calcinadas, y algunas de las zonas más castigadas se encuentran en la comunidad: Sanabria (Zamora) y El Bierzo (León).

Ambos territorios han sufrido incendios que, según Greenpeace, marcan un antes y un después por su magnitud, intensidad y consecuencias sociales y ambientales.

El fotógrafo social y medioambiental Pedro Armestre, en colaboración con Greenpeace, ha documentado desde el aire la magnitud de la destrucción.

Su cámara ha captado imágenes inéditas de áreas reducidas a cenizas en Castilla y León, así como en la vecina Galicia, donde se ha registrado el incendio más grande de su historia en Larouco (Ourense).

Cifras históricas y devastadoras

La temporada de incendios de 2025 solo ha sido superada en superficie arrasada por los años 1985, 1978, 1994 y 1989. Pero lo que convierte este año en excepcionalmente dramático es el tamaño medio de los grandes incendios forestales: 6.100 hectáreas quemadas por cada GIF, cuatro veces más que la media histórica de 1.500. De hecho, 8 de los 10 incendios más grandes del siglo XXI han ocurrido en 2025.

En Castilla y León, la magnitud de los fuegos ha dejado tras de sí pueblos ennegrecidos, explotaciones agrícolas destruidas y bosques emblemáticos arrasados, muchos de ellos dentro de espacios naturales protegidos.

El balance nacional de este “año negro” es estremecedor: 8 fallecidos, al menos 50 heridos y más de 30.000 personas desalojadas. En comarcas como Sanabria y El Bierzo, además de las pérdidas materiales, la población afronta la incertidumbre de un futuro marcado por el éxodo rural, la pérdida de riqueza natural y la desaparición de actividades económicas ligadas al monte.

“Desde el aire, lo que se ve no es sólo tierra quemada: son hogares perdidos, paisajes convertidos en ceniza y un futuro que se apaga”, ha declarado Pedro Armestre, colaborador habitual de Greenpeace y veterano en campañas de extinción. “Si no se invierte en prevención y gestión forestal, cada verano será peor que el anterior”.

Greenpeace pide un pacto de Estado

Para Greenpeace, la situación no admite más demora. “Es urgente que se gestionen las masas forestales que son el escenario donde transcurre el fuego”, ha señalado Mónica Parrilla de Diego, responsable de la campaña de incendios forestales de la organización. Reclama un pacto de Estado con compromisos vinculantes, financiación estable y participación ciudadana, que atienda también a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

España es el segundo país con más superficie forestal de la UE, y Castilla y León es una de las comunidades con mayor riqueza en masa forestal. Sin embargo, el abandono rural y la falta de gestión del monte han multiplicado el riesgo de incendios, al que se suma un verano extremo con 16 días consecutivos de ola de calor, la más intensa desde que hay registros.

Las consecuencias inmediatas no se limitan a la pérdida forestal. Según advierte Armestre, la llegada de lluvias puede arrastrar cenizas a ríos y embalses, comprometiendo el agua de consumo humano y agrícola. La fauna, desplazada de su hábitat, buscará refugio en las zonas de cultivo, lo que incrementará los conflictos y hasta los accidentes de tráfico.

“Cuando el territorio arde no sólo perdemos masa forestal, se modifica el hábitat donde el humano, aunque parezca haberlo olvidado, es un ser vivo más”, concluye el fotógrafo.