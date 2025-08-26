Estas son las zonas catastróficas declaradas por el Gobierno tras los incendios en Castilla y León

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zonas afectadas por una emergencia para los territorios afectados por incendios e inundaciones desde el pasado 23 de junio. Los fuegos de este verano han afectado especialmente a Castilla y León, con más de 150.000 hectáreas quemadas, y un total de 20 territorios de la Comunidad han recibido la declaración.

La medida se extiende a un total de 16 de las 17 comunidades autónomas, con la única excepción del País Vasco, y permitirá a los damnificados acceder a las ayudas previstas en la ley.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que la medida incluye "las zonas que desde el 23 de junio hayan sufrido alguno de los 113 grandes incendios forestales registrados este verano" y cinco territorios que a finales de junio fueron afectados por danas o fuertes lluvias.

Además, el titular de Interior ha destacado que estas emergencias constituyen "la mayor catástrofe de los últimos años" y ha asegurado que los afectados podrán reclamar de inmediato las compensaciones.

La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil se encuentra regulada por la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de 2015, que determina que el Consejo de Ministros delimita las áreas incluidas y aprueba ayudas económicas para viviendas, bienes de primera necesidad o corporaciones locales por los gastos derivados de la emergencia.

La norma contempla subvenciones para daños en infraestructuras municipales, producciones agrícolas, ganaderas o forestales, así como la posibilidad de abrir líneas de crédito del ICO. Entre las medidas fiscales, se incluyen exenciones en el IBI o reducciones en el IAE, además de moratorias en cotizaciones a la Seguridad Social cuando la actividad se haya visto afectada.

Zonas en Castilla y León

Estas son las zonas que han sido declaradas este martes como gravemente afectadas por una emergencia en Castilla y León por el Consejo de Ministros: Navaluenga (Ávila), desde el 18 de julio, Pozuelo de la Orden (Valladolid), desde el 20 de julio, Palencia, desde el 20 de julio, Quintana del Castillo (León), desde el 22 de julio y Monbeltrán (Ávila), desde el 29 de julio.

Además, San Bartolomé de Pinares (Ávila), desde el 8 de agosto, Orallo-Villablino (León), desde el 9 de agosto, Yeres-Puente de Domingo Flores (León), desde el 9 de agosto, Molezuelas de la Carballeda (Zamora), desde el 10 de agosto y Gallegos del Río (Zamora), desde el 11 de agosto.

También Villafranca del Bierzo (León), desde el 11 de agosto, La Alberca (Salamanca), desde el 14 de agosto, Herradón de Pinares (Ávila) desde el 15 de agosto, El Payo (Salamanca), desde el 15 de agosto, Barniedo de la Reina (León), desde el 16 de agosto y Canalejas-Almanza (León-Palencia), desde el 16 de agosto.

Por último, Porto (Zamora), desde el 16 de agosto, Oencia y Gestoso (León), desde el 17 de agosto, Anllares de Sil (León), desde el 19 de agosto e Igüeña (León), desde el 21 de agosto.