Castilla y León prolonga tres días más la alerta por incendios y alarma extrema en León y Zamora

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha declarado desde este martes y hasta el viernes 29 de agosto la situación de ‘Alerta’ en toda la Comunidad por riesgo meteorológico de incendios forestales, así como la de ‘Alarma extrema’ en los municipios más afectados por los recientes fuegos en las provincias de León y Zamora.

Según la resolución, las predicciones meteorológicas para los días 27 al 29 de agosto apuntan a la continuidad de las condiciones adversas, con un fuerte estrés hídrico de la vegetación tras numerosos días de altas temperaturas y ausencia de precipitaciones.

La Junta advierte de que los incendios registrados en las últimas semanas, “especialmente agresivos”, han generado un riesgo extraordinario de nuevos fuegos, dada la virulencia con la que se están propagando.

Por ello, desde el 11 de agosto se mantiene activa la Situación Operativa 2b de Infocal, que obliga a extremar la prevención y adoptar nuevas medidas.

Entre las restricciones que acompañan a la declaración de ‘Alerta’ en toda la Comunidad, se incluyen la prohibición de encender fuego en montes, zonas recreativas o de acampada, así como el uso de barbacoas, material pirotécnico o cohetes, y la suspensión de todas las autorizaciones previas relacionadas con el fuego. También queda prohibido el uso de maquinaria en el monte y en una franja de 400 metros a su alrededor.

En los municipios en ‘Alarma extrema’, las medidas son todavía más estrictas. Además de las anteriores, se prohíbe el uso de ahumadores en la apicultura, de maquinaria que pueda producir chispas o descargas, y el tránsito de personas y vehículos por zonas de monte.

Los enclaves afectados en León son Acebedo, Barrios de Luna, Boca de Huérgano, Burón, Carrocera, Encinedo, Igüeña, Murias de Paredes, Palacios del Sil, Páramo del Sil, Peranzanes, Posada de Valdeón, Riaño y Soto y Amio. En Zamora, la ‘Alarma extrema’ se aplica en los municipios de Galende, Porto, San Justo y Trefacio.

Con estas medidas, la Junta busca proteger a la población y minimizar el riesgo de nuevos incendios forestales, en un contexto marcado por la sequía, el calor extremo y la alta vulnerabilidad del territorio.