Abierto el plazo para solicitar las ayudas destinadas a la recuperación de negocios afectados por los incendios

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha activado este martes el procedimiento para la solicitud de ayudas destinadas a la reconstrucción y recuperación de negocio de pymes y autónomos afectados por los incendios forestales en los sectores del comercio, artesanía y servicios.

Unas ayudas, que se canalizan a través de los ayuntamientos, con importes de hasta 5.000 euros por negocio afectado y que forma parte de las 45 medidas iniciales aprobadas el pasado 20 de agosto y destinadas a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios del verano 2025.

El principal objetivo de estas subvenciones, según han explicado, es "cubrir los gastos directamente relacionados con la recuperación y la reparación de los daños materiales causados por los incendios en los negocios de pymes y autónomos".

Una línea de ayudas que está destinada a paliar los "gastos relacionados con la reparación de instalaciones, locales, talleres o dependencias afectadas por el fuego, el humo o el calor". Además de reponer mobiliario, enseres, utillaje y herramientas dañadas o destruidas.

Por otro lado, tal y como avanzan, está la sustitución o reparación de maquinaria y equipamiento básico indispensable para la continuidad del negocio; la rehabilitación parcial del inmueble afectado en el que se desarrolle la actividad económica, así como la adquisición de mercancías, materias primas y aprovisionamientos indispensables para retomar la actividad del siniestro.

Una ayuda que se canaliza mediante los ayuntamientos de las localidades evacuadas. Estos deben cumplimentar los formularios que se ponen a su disposición desde este martes para facilitar los datos de los negocios afectados y destinatarios finales de la subvención.

Dicho formulario está disponible a través del siguiente enlace: https://comerciante.jcyl.es/web/es/entidades-locales/ayudas-para-recuperacion-zonas.html

El importe de la ayuda, que se concederá de forma inmediata una vez cumplimentada la solicitud, estará en función de los daños causados hasta un límite de 5.000 euros por negocio afectado.

El plazo de presentación de solicitudes por parte de los ayuntamientos comenzará el 1 de septiembre y permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre de 2025, ambos inclusive.