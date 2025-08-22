Así puedes pedir la ayuda de 500 euros si fuiste desalojado por los incendios: requisitos y letra pequeña

Incendio entre las localidades de Igüeña y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano (León) César Hornija ICAL

La Junta de Castilla y León ha publicado los formularios para solicitar las ayudas de 500 euros destinadas a las familias que tuvieron que ser desalojadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los incendios forestales de este verano en la Comunidad.

Podrán acceder a estas ayudas los vecinos empadronados en 70 municipios de las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora, incluyendo decenas de pedanías que sufrieron el impacto de las llamas.

El listado, hecho público en una orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, permanece abierto en caso de que se registren nuevos incendios, según señaló el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

La subvención se concederá en tres supuestos:

A las unidades familiares empadronadas en una de las localidades incluidas, tomando como fecha de referencia el 20 de agosto de 2025.

A los propietarios de una vivienda en dichos municipios. En el caso de matrimonios o parejas de hecho, solo se otorgará una ayuda por pareja. A las familias desalojadas que, sin estar empadronadas ni ser propietarias, tengan parentesco hasta segundo grado con una persona censada en la localidad.

En este último caso, si no han sido atendidas en un dispositivo gestionado por Cruz Roja, deberán aportar un certificado del alcalde o de otro responsable público que confirme su desalojo.

En cualquier caso, las familias solo podrán optar a una de las tres modalidades. La resolución de las solicitudes corresponderá a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que dispondrá de un plazo de tres meses desde la presentación.

El trámite podrá realizarse tanto por vía postal como por notificación electrónica.

Declaración

Además, los beneficiarios tendrán que hacer una declaración.

Que todos los datos y documentos aportados son veraces.

Que la persona interesada no incurre en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones señalada en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Que no mantiene deudas o sanciones de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León salvo que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución esté suspendida estando, asimismo, al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones con la Administración de la Comunidad Autónoma.