Nace la Plataforma Ciudadana 'Stop Incendios Noroeste Peninsular': “Nos están quemando vivos”

Los ciudadanos están hartos. La Plataforma Ciudadana Stop Incendios Noroeste Peninsular, integrada por diversas asociaciones y colectivos sociales y profesionales se ha constituido tras ver la situación que se está viviendo en gran parte de la Comunidad.

La iniciativa surge como respuesta a la grave ola de incendios que está arrasando el noroeste del país y que ya ha provocado la evacuación de más de 5.000 personas, la muerte de cuatro vecinos y la devastación de miles de hectáreas de alto valor ambiental y patrimonial.

Según denuncia la plataforma, la falta de anticipación, coordinación y medios por parte de las administraciones ha derivado en “la mayor catástrofe medioambiental, social y patrimonial en décadas” en Castilla y León, la comunidad más afectada, con 23 incendios de máxima gravedad.

En total, España ha visto arder más de 344.000 hectáreas en lo que ya se considera el peor año de las últimas tres décadas en materia de incendios forestales.

Los fuegos, iniciados el pasado 8 de agosto en Yeres y Llamas de Cabrera, se han extendido sin control hacia enclaves de enorme valor cultural y natural como Las Médulas, la Cabrera baja, los Aquilianos, Compludos y la Tebaida Berciana.

En la actualidad, siguen activos focos en el Bierzo Oeste, Gistredo, Alto Sil, Laciana, Ancares y en zonas vecinas como Valdeorras, Manzaneda, Sanabria, Trevinca, Maragatería, Valduerna, Somoza o Carballeda.

La plataforma alerta de que las consecuencias van mucho más allá de la superficie quemada: la pérdida de fauna salvaje, algunos ejemplares endémicos o en peligro de extinción, la desaparición de bosques centenarios y la degradación del suelo comprometen la recuperación de los ecosistemas durante décadas.

Además, advierten de que las lluvias otoñales podrían agravar la erosión, contaminar ríos y comprometer el abastecimiento de agua potable.

En su comunicado, los colectivos critican la precariedad de los servicios de extinción, la escasez de medios, los recortes en políticas de prevención y el abandono que sufre el medio rural.

También responsabilizan a las “políticas negacionistas del cambio climático”, cuyos efectos, señalan, se hacen hoy “visibles en las montañas y pueblos del noroeste peninsular”.

Pese a la crítica situación, la plataforma quiso agradecer la entrega de los equipos de extinción y la solidaridad de vecinos y voluntarios que han apoyado las labores en los últimos días.

Exigencias y convocatoria

La Plataforma Ciudadana Stop Incendios Noroeste Peninsular reclama la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la destitución del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz.

Asimismo, exige la declaración de emergencia de Nivel 3, la declaración de zona catastrófica y una investigación independiente que depure responsabilidades políticas y penales en todos los niveles administrativos.

Como parte de su movilización, han convocado una concentración de protesta este jueves 21 a las 20:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada. La cita será sin símbolos partidistas, se pide acudir de luto con pancartas reivindicativas, se leerá un manifiesto y se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales y de todas las personas afectadas por los incendios.