La Junta alerta de un nuevo foco provocado del incendio de Fasgar: "Alguien ha prendido por detrás del operativo"

La Junta de Castilla y León ha denunciado en la tarde de este miércoles que “alguien ha prendido por detrás de los operativos que trabajan en la extinción del incendio forestal de Fasgar”, iniciado el pasado 8 de agosto en el término municipal de Murias de Paredes y que se encuentra en nivel 2 desde el pasado jueves.

A través de una publicación en X, el Gobierno autonómico ha explicado que esta situación ha “roto la estrategia” de extinción, obligando a “replantear las posiciones”, así como que ha provocado “un claro inconveniente en la gestión de la emergencia”.

Lo ocurrido, al parecer de manera intencionada, ha generado un nuevo foco en la localidad de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, en el término municipal de Igüeña, en la comarca del Bierzo.

Por su parte, la Guardia Civil ha procedido a desalojar la localidad de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano y ha desplazado a 25 habitantes al pabellón de Igüeña.

Además, la carretera LE-5330 entre ambas localidades se encuentra cortada.

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que el hecho ha sido puesto en conocimiento de la Delegación del Gobierno.

"Hay que llevar ante la Justicia, de forma inmediata, a quienes están causando tanto dolor", ha expresado el presidente en una publicación en redes sociales.