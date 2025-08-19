UGTCyL reclama a la Junta ERTEs de fuerza mayor para todos los trabajadores afectados por los incendios

Un colectivo formado por más de una quincena de personas procedentes del Mercado de Abastos de Ponferrada, ayudan en Oencia con víveres y medicinas César Hornija ICAL

La Unión General de Trabajadores de Castilla y León (UGTCyL) ha reclamado este martes a la Junta de Castilla y León la puesta en marcha inmediata de ERTEs de fuerza mayor para todos los empleados que se están viendo afectados por los incendios que asolan la comunidad.

Óscar Lobo, secretario general de UGTCyL, ha subrayado “la necesidad de que ningún trabajador quede desprotegido en las zonas afectadas, tanto del sector turístico, transporte, ocio y tiempo libre, hostelería, comercio, industria, sector agrario, entre otros”.

El sindicato ha solicitado, además, la constitución urgente de una mesa de trabajo en la que se aborde la situación laboral de los diferentes sectores damnificados.

Recuerdan que los incendios han paralizado gran parte de la oferta turística estival y han afectado también a talleres, fábricas y empresas que no pueden desarrollar su actividad con normalidad.

UGT reclama que todos los expedientes de regulación temporal de empleo derivados de esta crisis se consideren de fuerza mayor, con el objetivo de garantizar la protección de los trabajadores sin que consuman su prestación por desempleo, permitiendo que se reincorporen a sus puestos una vez superada la situación.

“Tal y como sucedió con la covid, estas medidas son fundamentales para salvar los empleos”, han defendido desde el sindicato.

"Nadie atrás"

Asimismo, UGTCyL ha puesto a disposición de los empleados afectados todas sus sedes en la comunidad, donde podrán recibir asesoramiento jurídico, informativo y de gestión.

“Nadie debe quedarse atrás en esta crisis y vamos a poner todos los medios a nuestra disposición para ayudar a conservar los puestos de trabajo tan necesarios en nuestra comunidad”, ha señalado la organización.