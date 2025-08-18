Nuevo herido en el incendio de Mahíde y tres personas permanecen en estado crítico en el hospital

El incendio de Mahíde (Zamora) suma un nuevo herido. Se trata de un bombero forestal de 53 años que fue trasladado al Complejo Asistencial de Zamora tras sufrir lesiones durante las labores de extinción.

Según fuentes sanitarias, ha permanecido en observación toda la noche y recibirá el alta hospitalaria en las próximas horas.

Mientras tanto, en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid continúan ingresadas cinco personas afectadas por las llamas desde el pasado jueves.

Tres de ellas permanecen en estado crítico aunque estables, otra está estable pero grave y la quinta evoluciona de forma favorable dentro de la gravedad:

Mujer de 56 años, con quemaduras en el 48 % de la superficie corporal (crítica estable).

Varón de 36 años, con el 50 % de superficie corporal quemada (crítico estable).

Varón de 64 años, con el 35 % de superficie corporal afectada (crítico estable).

Varón de 80 años, con quemaduras en el 15 % de su cuerpo (grave con evolución favorable).

Mujer de 77 años, con el 10 % de superficie corporal afectada (grave con buena evolución).

En paralelo, el Hospital Universitario de Getafe atiende a otro de los heridos en el siniestro. La Comunidad de Madrid ha informado de que el paciente se encuentra estable dentro de la gravedad. Permanece intubado y presenta quemaduras en el 23 % de su superficie corporal.

Muerte en León

Ayer, domingo 17 de agosto, hubo que lamentar el fallecimiento de una tercera persona y dos heridos más (16 en total) relacionados todos ellos con las labores de extinción de incendios en Castilla y León.

El fallecido es un varón de 57 años que se desplazaba en una autobomba junto a otros compañeros bomberos, integrante del Operativo INFOCAL que participaba en las labores de extinción del incendio forestal declarado en la localidad leonesa de Llamas de Cabrera.

El fallecimiento ha tenido lugar en un accidente de tráfico ocurrido en una pista forestal de la localidad de Espinoso de Compludo, cerca de Ponferrada.

Además del fallecido hay que contabilizar a otro varón herido en el mismo accidente, de 30 años, que ha sido trasladado al Hospital El Bierzo, donde se le han realizado pruebas y se le ha detectado una fractura no desplazada de apófisis vertebral, aunque no precisa intervención y podría ser dado de alta a lo largo del día.