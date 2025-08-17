Domingo negro en Castilla y León: 10 incendios de nivel 2 mantienen en vilo a León, Zamora y Salamanca

Castilla y León vive una nueva jornada marcada por los devastadores incendios forestales que asolan la Comunidad desde hace más de una semana. Un total de 27 fuegos, 10 de ellos de nivel 2, otros 10 de nivel 1 y siete activos, que mantienen en vilo a miles de personas en las provincias de León, Zamora, Salamanca y Ávila.

Estos ya han provocado un gran número de desalojos en diferentes pueblos de la zona y también han dejado miles de hectáreas calcinadas e incluso algún que otro herido, varios de ellos en estado crítico.

Este domingo, la provincia leonesa continúa siendo la más castigada con siete incendios de IGR 2 que siguen preocupando a todos los profesionales que se encuentran en primera línea luchando contra las llamas.

Estos son los originados en Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Yeres, Paradiña, Barniedo de la Reina y Canalejas, donde en estos momentos trabajan más de un centenar de medios y efectivos.

Según el último parte remitido por la Junta de Castilla y León a última hora de la noche del sábado, el incendio de Fasgar evolucionó de forma negativa durante el día con varios frentes próximos a la población de Salientes, evacuada por posible afección a la carretera que impida una salida de emergencia.

Allí el fuego se expandió hacia la collada que limita con el término de Salentinos y se reactivó en la zona de la población de Fasgar.

En Anllares del Sil, a última hora se mantenían zonas activas en varios puntos de la parte Oeste y Norte, tomando fuerza el fuego en cabeza (zona Norte) y avanzando con un frente compacto y largo en dirección a Asturias.

Por su parte, en el de Llamas de Cabrera el flanco Sur siguió evolucionando en dirección a la carretera, según lo previsto, mientras que el flanco este se descolgó por la ladera hacia el pueblo de Odollo, donde trabajaron el convoy de Soria de INFOCAL y la UME para su defensa.

Recién caída la noche, la actuación se centró en desviar el frente fuera del alcance de Odollo y en Santalavilla con otra unidad UME.

Además, el fuego también avanzó por la ladera abajo del Morredero, en dirección Noroeste (Ponferrada) y en dirección Este (Pobladura de la Sierra). El del Este obligó a la evacuación de Pobladura de la Sierra tras saltar el fuego al término de Luyego, pasando por Peñalba y Bouzas sin causar daños en estructuras.

En el incendio de Yeres las autoridades afirmaron que la zona norte ya no presentaba actividad y que se habían detectado reproducciones en Pombriego, pero en islas dentro de zonas quemadas.

El sábado el fuego de Barniedo de la Reina obligó a mantener evacuado a Portilla de la Reina, a desalojar a la población de Llánaves de la Reina y Casasuertes, y a cortar las carreteras N-621 entre Barniedo y Portilla de la Reina y la que discurre entre Portilla y Santa Marina de Valdeón.

El incendio siguió evolucionando en flanco Noreste y Este dirección al puerto de San Glorio y al límite provincial con Palencia por los valles de Lechada y Naranco, mientras que el Flanco Noroeste y Oeste evolucionó en dirección al puerto de Pandetrave, extendiéndose hacia el Oeste dirección a Casasuertes.

Por su parte, el Flanco Suroeste se situó próximo al valle de Guspiada, límite con el anejo de Boca de Huérgano, y el Flanco Este sobrepasó la cumbre de la montaña que sirve de límite provincial y se internó en Palencia, aún de manera débil.

Una evolución por la que los profesionales aseguraron que podría ser posible que el fuego pueda llegar a alcanzar el Parque Nacional de los Picos de Europa.

El incendio de Canalejas obligó a evacuar a Canalejas, Calaveras de Abajo, Calaveras de Arriba, Valcuende y La Espina por tratarse de un incendio que afecta a masa de pinar adulto y que avanzó con virulencia en dirección Este con apertura de flancos en dirección Norte/Sur, alcanzando y rebasando la provincia de Palencia.

Zamora y Salamanca

El resto de incendios de nivel 2 activos afectan a las provincias de Zamora y Salamanca.

En Zamora, los de Castromil y Porto, el cual se descontroló en pocas horas obligando a subir de IGR en la tarde del sábado, trabajan en estos momentos un total de 31 medios, mientras que en Salamanca ya solo queda un fuego de nivel 2 en San Cristóbal de los Mochuelos, que cuenta actualmente con 15 medios desplegados.

Tal y como afirmó el delegado territorial de la Junta en Zamora y director del Cecopi provincial, Fernando Prada, el incendio "más complicado" actualmente y, por tanto, el que más preocupa es el de Porto, declarado en la mañana del pasado jueves y reavivado en la tarde del sábado por una tormenta no prevista que llegó acompañada de vientos superiores a los 50 kilómetros por hora y con continuos cambios en su orientación.

Allí, el fuego mantiene a 1.200 vecinos sin posibilidad de regresar a sus viviendas tras ser evacuados cuando las llamas se acercaron a la localidad a causa del incendio de Castromil. Además la ZA-102 continúa cortada a partir del embalse de San Sebastián, y suspendido el tráfico ferroviario entre Madrid y Galicia, y el CECOPI prohibió el tránsito de personas y vehículos por el camino de Porto hacia el Puesto de Mando.

A todos estos fuegos se suman otros 10 de nivel 1: los de Orallo, La Uña, Caín de Valdeón y Gestoso en León; el de Resoba en Palencia; los de Molezuelas de la Carballeda y Puercas en Zamora; los de La Alberca y El Payo en Salamanca y el de El Herradón en Ávila.

Y también otros siete que, por el momento, permanecen activos: los de Castrocalbón, Los Barrios de Luna y San Feliz de las Lavanderas en León; los de Gallegos de Argañán y Serradilla del Arroyo en Salamanca y el de Cubo de Benavente en Zamora.

En cuanto al de Caín de Valdeón, el incendio que llega de Asturias, evoluciona sobre la ruta del Cares con riesgo de caída de rocas sobre la ruta, la cual se encuentra cerrada a turistas.

En Molezuelas de la Carballeda el fuego se encuentra sin llama y el pasado sábado los trabajos se centraron en la liquidación en todo el perímetro, incidiendo en la zona norte y oeste. Si bien, sí se detectaron reproducciones frecuentes, que enseguida fueron atendidas.

El de Orallo presentó a última hora del sábado una evolución favorable, tendente a la estabilización en la parte de León y con la cabeza continuando en territorio asturiano, mientras que el de La Uña, el cual ha afectado al Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, se desarrolló dentro del valle de La Uña sin afección al Parque Nacional de los Picos de Europa y presentando unos flancos muy activos en avance hacia el Este.

Por su parte, el Ayuntamiento de Riaño ha suspendido la romería de la Virgen de Quintanilla a causa de los incendios que se registran en el entorno.