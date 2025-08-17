Castilla y León, en riesgo extremo de incendios: la Aemet activa los avisos naranjas en siete provincias

Castilla y León está viviendo un mes de agosto desolador, sin previsiones de tregua. A los numerosos incendios que asolan la Comunidad se suman las condiciones meteorológicas que acompañan a las diferentes provincias desde la última semana.

Si bien, lejos de mejorar la situación, empeora. Tanto es así, que este domingo el aviso naranja por altas temperaturas se ha extendido desde las provincias de Valladolid y Zamora, donde el sábado ya se esperaban temperaturas de hasta 39 grados, hasta el sur y el noreste de la Comunidad.

Esta situación mantiene a toda la Comunidad en riesgo extremo de sufrir incendios forestales, tal y como revela el Servicio de Medio Ambiente de la Junta.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que en todas las provincias del territorio que se encuentran en aviso naranja, los termómetros alcancen los 40 grados, salvo en León y Soria, que se mantienen en nivel amarillo.

Así, las máximas de 39 grados se esperan este domingo en las mesetas de Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, así como en el sur de la provincia abulense, en el norte de Burgos y en el Condado de Treviño.

Además, el aviso naranja también afecta al Sistema Central tanto en Ávila como en Segovia por máximas de hasta 38 grados.

El resto del territorio se sitúa en el nivel de aviso amarillo con máximas esperadas que oscilan entre los 36 grados del Sistema Ibérico en Burgos y Soria, y los 37 de la meseta de Burgos y la comarca leonesa de El Bierzo.

Más allá de aclarar que las mínimas se mantendrán sin cambios o incluso en ligero ascenso, el Servicio de Medio Ambiente de la Junta también plantea la posibilidad de que se produzca algún chubasco disperso con tormenta, fundamentalmente en zonas de montaña, así como vientos variables como predominio del componente suroeste por la tarde, aunque flojos.

En cualquier caso, para esta madrugada se espera una notable bajada de temperaturas que, por el momento, mantiene a Castilla y León sin avisos para la jornada del lunes, cuando se prevé que la Comunidad se despida definitivamente de esta intensa segunda ola de calor que tantos incendios está causando desde el pasado fin de semana.