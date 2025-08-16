Mañueco reconoce que el operativo de extinción está "al límite" y reclama al Gobierno "una respuesta excepcional"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reconocido este sábado, 16 de agosto, que el operativo de extinción de incendios en la Comunidad está “al límite” ante la proliferación de fuegos.

Por ello, ha pedido nuevamente "una respuesta excepcional" al Gobierno, incorporando maquinaria y personal del Ejército, en particular del Mando de Ingenieros, para colaborar en las tareas de extinción de incendios.

"La Unidad Militar de Emergencias (UME) “se está volcando con España entera y en particular con Castilla y León, pero necesitamos más”, ha afirmado.

Lo ha hecho durante una entrevista en el programa ‘Agropopular’ de la Cadena Cope donde, además, ha recordado que esta demanda ya se la trasladó personalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la llamada telefónica que ambos mantuvieron en la tarde del viernes, así como a la ministra de Defensa, que está previsto que visite hoy el operativo de extinción de incendios en Castilla y León.

Si bien, el presidente de la Junta ha insistido en que "vamos a pedir más cosas". En este sentido, se ha referido a la necesidad de desarrollar “políticas de estado” para combatir los incendios y de sacar esta cuestión “del enfrentamiento partidario” con una Conferencia de Presidentes “monográfica y extraordinaria” cuya petición de convocatoria ha reiterado a Sánchez.

Mañueco justifica su petición con las "circunstancias extremas" que vive la Comunidad con temperaturas por encima de los 30 grados, menos de un 30 de humedad en el terreno y vientos por encima de los 30 kilómetros por hora, ayer con rachas de hasta 60 y 70 kilómetros por hora. “Y hay que añadir la duración de este periodo”, ha apuntado el presidente de la Junta, señalando, además, que “es la primera vez que se da una situación de esta naturaleza” con 13 días acumulados de ola de calor.

Pese a todo ello, el presidente de la Junta ha destacado que, tras una tarde de viernes "muy complicada", la evolución de los numerosos incendios que asolan la Comunidad es "favorable" después de los trabajos desempeñados durante la noche.

Sin embargo, sí ha recordado que aún "quedan momentos difíciles" ante la previsión de altas temperaturas para lo que resta de fin de semana. Por ello, ha pedido a la población "que sigan las indicaciones y que si ven algún rastro de fuego y humo o de alguien que pudiera haber hecho algo, nos avisen inmediatamente".

Asimismo, ha hecho un llamamiento a "la tranquilidad, serenidad y cabeza fría en estos momentos de tanta turbación": “Todo puede volver a su punto de origen, pero no puede volver nunca la vida humana”, ha apuntado.

Por otro lado, el presidente de la Junta también ha incidido en la persecución de los “terroristas medioambientales”, refiriéndose a quienes provocan de manera intencionada los incendios y que “saben cuándo hacer el mayor daño posible” al aprovechar para prender “cuando hay más viento, cuando los medios aéreos no pueden volar y cuando los terrestres están alejados”.

No obstante, Mañueco ha aprovechado la ocasión para trasladar un “mensaje de esperanza” a los vecinos afectados por los incendios que están teniendo lugar en la Comunidad, al tiempo que ha prometido que la Junta de Castilla y León "va a estar al lado de cada agricultor, ganadero y apicultor, y de cada persona a la que se le haya quemado la vivienda, una granja, animales o colmenas”. "Todo lo que se ha podido destruir, lo vamos a reponer lo antes posible", ha asegurado.

Responde a las críticas

Durante la entrevista, Mañueco también ha sacado tiempo para responder a las críticas recibidas por continuar de vacaciones cuando ya se habían declarado varios incendios en Castilla y León.

Así, ha defendido que los fuegos graves se produjeron “el domingo por la tarde y el lunes ya estaba sobre el territorio”, al tiempo que ha señalado que, nada más conocer las "circunstancias excepcionales" que se produjeron el pasado 10 de agosto, tomó su coche particular desde Cádiz y regresó a Castilla y León para despachar el lunes con el Cecopi de Zamora y el martes con el de León.

“He estado trabajando cada uno de los días”, ha afirmado. A lo que ha añadido: “Ojalá mi presencia física permitiera acometer la extinción de incendios con mayor facilidad, pudiera ayudar a las brigadas y aliviar el trabajo".