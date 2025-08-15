Mañueco recrimina a Sánchez que no trate los incendios como cuestión de Estado: “No hay política, solo insultos”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al presidente de PP nacional, Alberto Nuñez Feijóo, durante su visita al Puesto de Mando Avanzado ubicado en Palacios del Sil (León) César Hornija ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha desplazado este viernes festivo al Puesto de Mando Avanzado en Palacios del Sil para evaluar la situación de los incendios que afectan a la comunidad autónoma.

Allí ha ofrecido una rueda de prensa, junto a Alberto Núñez Feijóo, en la que ha hecho un balance detallado de la evolución de los focos y, sobre todo, donde ha lanzado críticas al Gobierno de España y a Pedro Sánchez por la gestión nacional.

El presidente autonómico no ha dudado en criticar abiertamente la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la ola de incendios, que también afecta a otras comunidades durante estos días.

Según Fernández Mañueco, durante las conversaciones con el presidente del Gobierno le transmitió tres reclamaciones fundamentales que no han sido requeridas.

El primero fue que los incendios fueran tratados como un asunto de Estado, dada su magnitud y trascendencia. Segundo, que se eliminara cualquier confrontación partidista en la gestión de la emergencia, priorizando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

Por último, que se convocara una conferencia extraordinaria de presidentes autonómicos para coordinar políticas y recursos frente al desastre.

Algo que para Mañueco no se ha llevado a cabo. “No hay políticas de Estado, de los insultos, ustedes saben perfectamente lo que ha ocurrido”, sentencia en relación a los comentarios de Óscar Puente.

Además critica la ausencia de una coordinación nacional efectiva y la falta de una reunión extraordinaria de presidentes que pudiera establecer un marco de actuación común.

Situación en CyL

Según ha detallado Fernández Mañueco, la situación general en Castilla y León ha evolucionado favorablemente desde ayer jueves, aunque matizó que algunos incendios, como el que afecta a la provincia de León, no presentan mejoras significativas en comparación con la jornada anterior.

Sin embargo, destacó que en el resto de la comunidad los datos son positivos.

Por ejemplo, en Zamora, todos los municipios afectados por el incendio de Molezuelas de la Carballeda han recuperado a sus vecinos, quienes ya han regresado a sus hogares.

En León, el número de personas evacuadas ha descendido de casi 7.800 a unas 2.500, reduciendo el impacto a más de 40 municipios inicialmente afectados a algo más de 15.

“Durante el día de hoy se continuará con el realojo progresivo de otras localidades, hasta recuperar la normalidad en la medida de lo posible”, subraya el presidente autonómico.

Fernández Mañueco ha aprovechado su visita a León para recordar la importancia del patrimonio de la comunidad. “Sé lo que significan Las Médulas, tanto en la provincia de León como en el conjunto de España. El Gobierno de Castilla y León se va a volcar para que Las Médulas luzcan con todo su esplendor lo antes posible”.

Por último, el líder autonómico del PP ha lanzado de nuevo un mensaje de esperanza y solidaridad a los ciudadanos: “Quiero pedir que se atiendan las indicaciones de los directores de los incendios, que son los que conocen y tienen toda la información. Vamos a ayudar a todas las familias y personas afectadas, para que la normalidad vuelva lo antes posible después de que pasen los efectos de los incendios”.