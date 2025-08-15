Feijóo exige en León la movilización del Ejército para los incendios pero sin declarar el nivel 3: “Queda lo peor"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado este viernes el Puesto de Mando Avanzado de Palacios del Sil, en la provincia de León, acompañado por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Su presencia en el centro de coordinación de emergencias refleja la preocupación por la gravedad de la situación de los incendios forestales que afectan a varias comunidades autónomas y subraya la petición de Feijóo al Gobierno de España de reforzar los medios disponibles para la extinción.

Durante su visita lo primero que ha hecho es trasladar sus condolencias a los familiares de las dos personas fallecidas en Castilla y León, así como a los heridos, y extendió su solidaridad a la familia del fallecido en Tres Cantos, Comunidad de Madrid.

“Estamos en un momento crítico de todo el operativo de extinción de incendios”, afirma, recordando sus 14 años de experiencia gestionando emergencias en Galicia.

El dirigente popular ha subrayado la dimensión de la crisis: “España, la mayor parte de España, está viviendo una situación inédita. En los primeros días de agosto comenzaron incendios voraces en prácticamente la mitad del país, y queda lo peor. Si no hay variación climática favorable, la segunda quincena de agosto y el mes de septiembre podrían ser todavía más complicados”.

El líder del PP no escatima críticas al Gobierno de España por la gestión de los medios. Así ha cuestionado que la solicitud de ayuda a la Unión Europea se haya demorado diez días desde el inicio de la crisis y denuncia falta de coordinación entre las comunidades autónomas y el Ejecutivo central.

También señala que, según sus datos, los medios operativos aéreos del Estado son inferiores a los de la campaña anterior.

“Es evidente que tiene que comparecer la vicepresidenta tercera (Sara Aagesen) para aclarar por qué estamos teniendo menos medios en una campaña de especial riesgo”, subraya.

Feijóo ha insistido en la necesidad de colaboración ciudadana: “Cuando las autoridades solicitan evacuar un pueblo, hay que hacerle caso. Lo primero es la vida de las personas y luego los bienes.

Además, debemos ayudar a detectar cualquier actividad incendiaria, ya que alrededor del 80% de los incendios en España son intencionados”.

Frente a esta situación, Feijóo reclama un refuerzo inmediato de recursos: “Entiendo que debemos pedir al Ejército que esté preparado para desplegar su fuerza operativa y logística, y sus capacidades de apoyo en la extinción de incendios. Hablamos de maquinaria pesada, bulldozers, retroexcavadoras, vehículos anfibios y medios aéreos para trasladar brigadas entre comunidades o dentro de ellas”.

Sin nivel 3

Pese a la gravedad de la crisis, Feijóo dejó claro que no solicita la declaración de nivel 3, competencia exclusiva del Gobierno.

“Las comunidades autónomas conocen mejor el terreno y cómo atajar los fuegos. No he pedido nivel 3, lo que pedimos son más medios a disposición de quienes están en primera línea”.

El presidente del PP insiste en que la situación actual se caracteriza por condiciones extremas: altas temperaturas prolongadas, abundante combustible en los bosques y fenómenos climáticos que combinan calor, baja humedad y viento intenso, lo que configura “la crisis perfecta”.

Por ello, destacó la urgencia de actuar con todos los recursos disponibles para proteger vidas, bienes y patrimonio ambiental.

Finalmente, Feijóo ha elogiado la labor de los efectivos desplegados, incluyendo brigadas autonómicas y la UME, y ha pedido que se refuercen los medios operativos sin politizar la situación: “Es el momento de una política de Estado, de olvidar los tweets groseros y las provocaciones.

Estamos ante una crisis nacional y debemos actuar con unidad y eficacia”, en alusión a los polémicos comentarios en redes de Óscar Puente.