Castilla y León llora la muerte del aragonés Javier Lambán, de los pocos socialistas críticos con Sánchez

Lambán en la cumbre de presidentes de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón sobre medidas contra la despoblación ICAL

La noticia del fallecimiento de Javier Lambán, expresidente de Aragón entre 2015 y 2023, además de alcalde de su localidad natal y diputado en las Cortes de Aragón y en el Congreso de los Diputados, ha despertado numerosas muestras de pesar desde Castilla y León, donde mantuvo lazos personales y políticos a lo largo de su trayectoria.

Lambán anunció en febrero de 2021 que sufría cáncer de colon. Fue de los pocos socialistas, junto a Emiliano Page, que se atrevieron a rebatir las ideas de Pedro Sánchez.

Su última publicación en redes sociales fue hace solo cinco días para recomendar un artículo sobre la corrupción política. Lambán tuvo mucha relación con Castilla y León ya que fueron asiduas las reuniones para hablar de medidas contra la despoblación y la financiación autonómica, problemas que ambas autonomías comparten.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, expresó su “profundo” lamento por la pérdida de “un amigo sincero, hombre culto y con fino sentido del humor” con el que compartió “años de trabajo, diálogo institucional y buenos consejos”.

Mañueco trasladó “todo mi cariño y pésame a su familia, amigos y compañeros”.

Desde el PSOE de Castilla y León, su secretario autonómico, Carlos Martínez, destacó que “se va un socialista convencido, defensor de su tierra, de Aragón, y de los valores del PSOE”. En un mensaje de hermandad, envió “un abrazo enorme desde esta tierra hermana” a la familia y a los compañeros del partido en Aragón.

Otros dirigentes de la comunidad también quisieron despedirse de Lambán. Francisco Igea, procurador del grupo Mixto en las Cortes, lo definió como “un excepcional político y un excepcional ser humano”.

El procurador socialista Fernando Pablos: "Que la tierra te sea leve, compañero Javier Lambán. DEP."

Por su parte, el senador Luis Tudanca subrayó que fue “un socialista íntegro y capaz, un gran luchador por Aragón” que “decía lo que pensaba y pensaba lo que decía”, trasladando igualmente un “fuerte abrazo” a sus allegados.

Las reacciones reflejan la huella personal y política que Javier Lambán dejó más allá de su tierra natal, uniendo afectos entre Aragón y Castilla y León.