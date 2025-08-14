Los agentes medioambientales critican que la Junta es "incapaz" de mejorar el operativo pese a duplicar la inversión de 2022

El sindicato Apamcyl, federado en Uscal, denuncia la "incapacidad" de la gestión de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en la gestión de los incendios forestales de la Comunidad pese a "duplicar la inversión desde 2022".

Desde la organización criticaban que se estaba "poniendo en riesgo la seguridad de los propios intervinientes" como consecuencia de la falta de previsión en la falta de previsión en las contrataciones derivadas de la "descoordinación entre Función Pública y Medio Ambiente en la contratación de personal sin experiencia para intervención en emergencias de alto riesgo" como los incendios forestales.

"La falta de personal, debido a la ausencia de bolsas de empleo como en años anteriores y a la mala gestión de las incorporaciones, está provocando que para cubrir determinados puestos del operativo de incendios, se estén haciendo llamamientos a personas de las listas de empleo, sin ningún tipo de formación en intervención de incendios forestales", afirma.

Añaden que en los Centro Provinciales de Mando se toman "diariamente decisiones estratégicas y operativas" que afectan de manera directa a la seguridad de todos los intervinientes. Entre estas, corresponde a los Jefes de Jornada la activación de medios y dotaciones para su participación en labores de extinción.

"Estamos comprobando que en demasiadas ocasiones estas activaciones se producen sin la comprobación exhaustiva de que las dotaciones movilizadas cumplen todos los requisitos de capacitación y formación obligatoria establecidos por el propio plan Infocal", afirman.

Desde Apamcyl insisten en que este problema responde al "progresivo alejamiento de los técnicos intermedios de mando respecto a la realidad del operativo de incendios. Un alejamiento que dificulta conocer de primera mano la situación real de la disponibilidad, la preparación y la capacitación de los medios humanos y materiales".

Un déficit de información o de control "especialmente grave" en un escenario de incendios "cada vez más peligrosos, complejos y con mayores exigencias de profesionalidad y seguridad".

Afirman que "las peores previsiones se han cumplido" puesto que la gran acumulación de combustible fino que originaron las copiosas lluvias de primavera está "causando estragos en este mes de agosto".

"Cansa mucho que todos los veranos hablemos de lo mismo. De la falta de gestión forestal, de la desprofesionalización del operativo y de la mala gestión de los recursos económicos por parte de los políticos que nos gobiernan", lamentan.