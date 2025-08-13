Puente rechaza disculparse por sus polémicos mensajes sobre los incendios de CyL: “Expreso mi indignación”

No es Óscar Puente un político que suela reconocer sus errores, ni de dar marcha atrás, y por supuesto en este tema menos lo iba a hacer. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible se ha negado este miércoles a disculparse por sus polémicos mensajes en redes sociales sobre los incendios en Castilla y León.

Todo lo contrario, se reitera en sus críticas a los presidentes autonómicos del PP, a quienes acusó de “no haber afrontado ninguna catástrofe trabajando”.

En declaraciones a la prensa en la provincia de Almería, donde ha visitado unas obras junto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, Puente ha defendido que “no me he cachondeado ni he hecho ninguna broma”. Explica que sus publicaciones expresaban “indignación” y que, al hacerlo, le sale “la ironía y el sarcasmo”.

El ministro lamenta la situación en Castilla y León, su comunidad natal, que, según dijo, “se está quemando como se quemó en 2022 la sierra de la Culebra en Zamora”. Critica que, tres años después, “sigue la misma desidia y la misma irresponsabilidad”.

“Es mi derecho a expresarme libremente y a exigir al PP lo mismo que exige cuando está en la oposición”, afirmó Puente, acusando a algunos presidentes autonómicos de permanecer de vacaciones o ausentes mientras se registraban incendios en sus territorios.

También censuró la “falta de actuación” en prevención y profesionalización de los servicios de extinción, denunciando recortes en impuestos a las rentas altas y en servicios públicos. "No digo que no se vayan de vacaciones, lo que digo es que no actúen en cuatro días, y porque yo avise en redes sociales", ha expresado.

Sin embargo, unas afirmaciones que no han sido compartidas por sus compañeros de partido que no le han reído en esta ocasión sus gracias. Nadie en el Consejo de Ministros secundó las críticas del ministro a los dirigentes del PP.

La ministra de Inclusión Social y Migraciones, Elma Saiz, se desmarcó este martes de él y, al ser preguntada, abogó por evitar la "confrontación" entre administraciones.

"Mientras España arde, a mí me van a encontrar en la colaboración, no en la confrontación", declaró la ministra, al tiempo que sostuvo que "es momento de estar unidos".

El titular de Transportes tuvo que borrar varios de estos mensajes tras la indignación generada, incluido uno en el que decía a Alberto Núñez Feijóo: "Dile a Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas. Que se vuelva de Cádiz a Castilla y León que se está quemando de arriba a abajo [sic]"

Exigen su dimisión

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, exigió la dimisión de Puente por “insultar” y “reírse” de los afectados por los incendios. Desde Marbella (Málaga), Bendodo calificó al ministro de “indigno” y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de enviarle “no a apagar incendios, sino a echar más leña al fuego”.

El dirigente popular reprocha que Puente se dedique a “insultar en redes sociales” mientras “miles de familias lo pierden todo y son desalojadas de sus casas”. “No merecemos un ministro que se ría del conjunto de los españoles y utilice su cargo no para gestionar, sino para crispar”, concluyó.

El que no ha querido hacer valoración es el presidente de la Junta, Fernández Mañueco, que fue tajante: “Voy a prescindir de entrar en el juego frívolo de los que usan el sufrimiento para obtener rédito político”.