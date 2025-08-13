8.200 personas siguen desalojadas por los incendios de Castilla y León: "Deben seguir las instrucciones de las autoridades"

Unas 8.200 personas continúan evacuadas de sus pueblos este miércoles, 13 de agosto, por los incendios forestales que han puesto en jaque a la Comunidad.

Así lo ha asegurado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la rueda de prensa ofrecida en la sede del Gobierno autonómico donde ha apuntado que la situación es "mejor que ayer" aunque aún quedan "momentos difíciles" que acometer hasta su control.

Concretamente, las estimaciones son de que hay unas 6.500 personas evacuadas en León y unos 1.700 en Zamora. Una situación que podría cambiar en las próximas horas dependiendo de la climatología y evolución de los focos activos.

Si bien, el presidente de la Junta ha asegurado que hará "una reflexión" tras la campaña para mejorar aún más la prevención y extinción, porque "los expertos advierten que estos fenómenos extremos serán cada vez más habituales".

Incluso ha avanzado que hablará con asociaciones, como puede ser el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Castilla y León, quienes han criticado la "falta de limpieza" que se ha producido durante el invierno.

"Cada operativo es diferente por las circunstancias. No podemos juzgar el operativo de hoy como el de hace 8 años. Hay una parte que dura los 365 días, pero en meses más críticos se intensifica los medios terrestres", asegura.

De este modo, defendió que el operativo de extinción de incendios de la Junta cuenta con "suficientes medios" y que, actualmente, hay unas 1.500 personas trabajando en el mismo.

En este sentido, ha matizado que las "circunstancias meteorológicas adversas" como las de ayer, con vientos de hasta 90 kilómetros por hora, calor extremo y sequedad provocaron que los fuegos estuvieran "fuera de la capacidad de extinción".

Estas circunstancias, tal y como ha detallado, han desencadenado en que incendios como el de Las Médulas provocaran que recorriera cuatro kilómetros desde el pico de su origen hasta el lago de Carrucedo en tan solo una hora el pasado domingo.

Mañueco también quiso enviar un mensaje a la población que en estos momentos se encuentra desalojada. Les pide "paciencia y comprensión" en estos momentos, así como "tranquilidad, calma y cabeza fría" a la población para que sigan las instrucciones de las autoridades con el fin de que las consecuencias sean las menores posibles.

Cabe recordar que, precisamente este martes, algunos vecinos de León afectados por el incendio de Zamora se negaban a abandonar sus casas. Una resistencia que se daba, principalmente, en Ferechales de la Valdería y Castrocalbón.

En este sentido, cabe destacar que las órdenes del Cecopi no tienen carácter obligatorio, pero son una "cuestión de responsabilidad y no querer morir". No solo por las llamas, sino por las descargas de agua de los medios aéreos.

El presidente de la Junta recordó que la vida "es lo único que no tiene solución, todo lo demás tiene repuesto, pero la vida humana no". Y entiende que es "muy duro y difícil ver peligrar los recuerdos de toda una vida".

Desde el pasado fin de semana, Castilla y León ha registrado 90 incendios forestales, 14 de ellos en la provincia de León. Según Mañueco, muchos tienen origen natural, aunque otros han sido provocados por la acción humana.

Finalmente, ha adelantado que los incendios de Molezuelas (Zamora) y el de Yeres en Las Médulas de León han sido intencionados.