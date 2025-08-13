El fuego deja ya en CyL un fallecido y 15 heridos, cuatro de ellos críticos, con hasta el 85% del cuerpo quemado

Imagen de uno de los incendios que asolan a Castilla y León estos días. José Vicente Ical

La voracidad del fuego está causando estragos en Castilla y León. Además de la muerte de Abel Ramos en León mientras realizaba tareas de auxilio en el incendio que traspasó la barrera provincial desde Zamora, las llamas están dejando un reguero de heridos en la Comunidad, muchos de ellos en estado crítico.

En concreto, según refleja el parte emitido por la Junta de Castilla y León, hay cuatro personas en estado crítico con entre el 35% y el 85% de la superficie corporal quemada. También hay un hombre de 80 años con pronóstico grave con el 15% de su superficie corporal quemada, que ha sido trasladado este miércoles a Valladolid desde Zamora.

Por casos y hospitales, dos de las víctimas en estado crítico fueron trasladadas anoche desde el Complejo Asistencial de Zamora a la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, de referencia regional, y son una mujer de 56 años con el 50% de superficie corporal quemada y un hombre de 64 años con el 35%.

Por otro lado, un joven de 36 años se encuentra en estado crítico en esta misma unidad en Valladolid con el 50% de la superficie corporal quemada tras ser trasladado esta pasada noche desde el Complejo Asistencial Universitario de León.

Asimismo, una mujer de 77 años se encuentra ingresada en la UCI del hospital de Zamora, estable dentro de la gravedad, y está pendiente aún de su traslado a la unidad de quemados vallisoletana.

En el hospital de León, por su parte, están ingresados en la UCI un hombre de 37 años en estado crítico con quemaduras en el 85% del cuerpo, que era el otro particular que acompañaba a Abel Ramos en el trágico suceso, y otro de 78 años con un 17% del cuerpo con quemaduras. Ambos están igualmente pendientes de traslado a la unidad de quemados

Otras ocho personas han sido atendidas en Atención Primaria. Se trata de un joven de 27 años en el Punto de Atención Continuada de Carballeda (Zamora) y siete personas en el centro de salud de Tábara, todos ellos leves.

En cuanto a las ambulancias del Sacyl, éstas han ayudado a evacuar a 58 vecinos desde su localidad o residencia de ancianos hasta otros centros y albergues, en colaboración con el operativo de rescate desplegado.