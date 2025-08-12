Puente bromea sobre los incendios en Castilla y León y recibe por todos los lados: “Falta de sensibilidad y respeto”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, vuelve a situarse en el centro de la polémica por sus controvertidas intervenciones en la red social X.

En esta ocasión, el detonante ha sido un comentario sarcástico sobre los incendios que asolan varias provincias de Castilla y León, León, Zamora y Ávila, un drama que mantiene en vilo a vecinos y equipos de emergencias.

Todo comenzó cuando el vallisoletano respondió al vídeo de una usuaria en el que se veía cómo las llamas arrasaban la Sierra de la Plata en Tarifa: "Este a Mañueco le pilla más cerca que los de CyL. Igual puede echarle una mano a Juanma", ironizó, en alusión a que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se encuentra de vacaciones en la costa gaditana mientras arden zonas de la comunidad.

El comentario fue posteriormente borrado, aunque el ministro continuó justificando y repitiendo su crítica con otros mensajes. “Falta de sensibilidad y respeto”: ha sido la respuesta política a las bromas de Puente sobre el fuego.

Si un ministro de mi Gobierno bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas sería cesado de manera inmediata.



Ya que no les pide eficacia y honradez, Pedro Sánchez debería pedir a su equipo al menos sensibilidad y respeto ante el dolor de los españoles. Es lo… pic.twitter.com/zIduaskXIA — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 11, 2025

La reacción política no tardó en llegar. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Puente de falta de sensibilidad: "Si un ministro de mi Gobierno bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas, sería cesado de manera inmediata". Feijóo añadió que Pedro Sánchez debería exigir a sus ministros “sensibilidad y respeto” como mínimo.

Puente contraatacó con dureza: "Si un presidente autonómico de mi partido estuviera de farra mientras el pueblo se ahoga, o mientras su territorio se quema, sería cesado de manera automática. Y si en mi partido el amigo de un narco llegase a presidente, dejaría de ser mi partido".

Son muchos los usuarios que han criticado que en estos momentos tan duros, también los políticos se lanzan estos ataques y no naden todos en la misma dirección.

Por su parte, también le han recordado a Óscar Puente que hace unas semanas, en el enésimo caos ferroviario, con trenes suspendidos y aplazados por toda España, él también se encontraba de vacaciones.

Las críticas también llegaron desde otras formaciones. Irene Carvajal, teniente de alcalde de Vox en Valladolid, le reprochó: "Hay familias que están perdiendo sus vidas, casas, campos de labor, ganado, y bomberos jugándose las suyas. Como castellano-leonesa te pediría que ante este drama dejes los chistes fáciles".

"Tan frívolo como incompetente"

La senadora del PP Alicia García calificó al ministro como “el TuitMinistro del Caos Ferroviario” y exigió su dimisión por “hacerse el graciosillo” en plena tragedia.

En la misma línea, la portavoz popular, la leonesa Ester Muñoz sentenció: "Debería ser cesado hoy mismo. Es tan frívolo como incompetente".

No es la primera vez que el que fuera alcalde de Valladolid, y que amenaza con volver, es el centro de todas las críticas por su verborrea en X.

Además, son muchos los usuarios anónimos que le recriminan que haga bromas con esta situación cuando la gestión de los trenes, que lleva su Ministerio, se ha convertido en todo un caos en los últimos meses. Del caos ferroviario al caos comunicativo.