Así puedes conseguir el carné joven gratis en Castilla y León: hay regalos para los 100 primeros en solicitarlo

Con motivo del Día Internacional de la Juventud, que se celebra este martes, 12 de agosto, la Junta de Castilla y León ha impulsado una iniciativa que , sin duda, va a poner muy contentos a los jóvenes de entre 14 y 30 años de la Comunidad.

Y es que estos podrán adquirir el carné joven europeo totalmente gratis durante un año, siempre y cuando lo soliciten entre hoy y mañana de 09:00 a 14:00 horas en las secciones de Juventud de cada provincia. Se ahorrarán así los tres euros anuales que cuesta normalmente.

Pero no solo eso. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades también ha avanzado que los 100 primeros en tramitarlo van a tener una recompensa, pues recibirán una experiencia totalmente gratuita. Desde una estancia en albergues juveniles hasta actividades multiaventura, pasando por una entrada para escape rooms, monólogos, actividad en kayak, teatro, rocódromo, etcétera.

Así lo ha anunciado la directora general del Instituto de la Juventud de Castilla y León, Estela López, durante la visita al parque de aventuras ‘El Amogable’, ubicado en la localidad de Navaleno (Soria).

Allí, la directora también ha destacado que la iniciativa busca "dar visibilidad" a un carné que para la Junta "es la puerta de acceso de los jóvenes a una vida cultural y deportiva activa, pero también al fomento de un turismo juvenil sostenible y de un ocio responsable".

De este modo, se da visibilidad a las múltiples oportunidades que tienen los jóvenes a través de este carné, al tiempo que se da a conocer toda la red de albergues juveniles de la Comunidad y otras tantas actividades.

Junto a esto, Estela López ha lanzado la campaña multimedia ‘Yo elijo Castilla y León’, mediante la que se da voz a jóvenes de distintos sectores y sensibilidades de la Comunidad que ponen rostro a diferentes acciones implementadas por la Junta en el ámbito de Juventud. Una campaña en formato vídeo que se distribuirá por las redes sociales de la Junta.

Además, la directora general ha querido rendir homenaje a "la valentía, la creatividad y el compromiso" de los jóvenes castellanos y leoneses, teniendo en cuenta que "en cada rincón de la Comunidad hay jóvenes que emprenden, investigan, cuidan, participan, sueñan y luchan por un mundo mejor", ha añadido.