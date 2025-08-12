Mañueco lanza un mensaje de “esperanza” tras los incendios en CyL y promete una reconstrucción “rápida y generosa”

El presidente de la Junta participa en el CECOPI en Zamora Cedida

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha lanzado de madrugada un mensaje de “esperanza hacia el futuro” y se compromete a que el Gobierno autonómico estará “en la reconstrucción de todo aquello que se haya visto afectado por los incendios” que están viviendo sobre todo Zamora y León.

“Vamos a reponer, vamos a reconstruir todo aquello que se haya perdido”, afirma en una comparecencia en Zamora tras suspender sus vacaciones para participar en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).

Mañueco expresa su solidaridad con las personas desalojadas y con quienes han sufrido daños en sus bienes. Explica que ya se trabaja con los alcaldes de la comarca de El Bierzo para evaluar los daños, incluyendo la actuación inmediata sobre el patrimonio afectado en el Parque de Las Médulas.

Según precisa, los incendios han dañado varias viviendas, tres en el Cubo de Benavente y otras en Las Médulas, así como granjas, pajares e instalaciones aún por contabilizar.

Actualmente, diez incendios permanecen activos en las provincias de León y Zamora, uno de ellos con entidad autonómica: el de Molezuelas de la Carballeda, que se propagó hasta territorio leonés.

El fuego ha obligado a desalojar 23 localidades, afectando a 3.780 personas, de las cuales 3.170 pertenecen a 16 pueblos de León y 610 a siete de Zamora.

El presidente destacó que las condiciones meteorológicas han sido “extremas”, aunque esta noche se abre una “ventana de oportunidad” gracias a la bajada de temperaturas y la disminución del viento, lo que podría facilitar el control de los dos focos más graves.

“Clara intencionalidad”

También señala que en varios incendios, como el de Las Médulas y el de Molezuelas, se aprecia “clara intencionalidad”.

Mañueco defendió el refuerzo del operativo contra incendios, con una inversión anual de 130 millones de euros, frente a los 65 de años anteriores, y la participación de 4.200 profesionales, 1.200 de ellos de forma directa.

Asimismo, agradeció el trabajo de todos los cuerpos implicados, desde la Unidad Militar de Emergencias hasta la Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil y bomberos, así como la ayuda recibida de Galicia, Extremadura, Asturias, Madrid, Castilla-La Mancha y Portugal.

El jefe del Ejecutivo autonómico asegura que la atención a los evacuados está garantizada, con suministro de agua y alimentos en condiciones óptimas, y reiteró que “no se dejará a nadie atrás” en el proceso de recuperación.