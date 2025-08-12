Arranca el periodo de caza menor en Castilla y León y los expertos avisan: “Tenemos moderado optimismo”

Es tiempo de caza, en este caso, menor. Así, el próximo viernes día 15 comienza el período hábil de caza menor para codorniz, urraca, corneja, conejo y zorro.

El proyecto Coturnix, impulsado por la Federación y la Fundación Artemisan con la financiación de Mutuasport, ha registrado esta primavera unos resultados muy positivos en el avistamiento y anillamiento de codornices.

Así, en la tradicional nota de prensa de la Federación, los técnicos constatan una importante entrada de ejemplares, con especial intensidad en el centro y sur de España, mientras que en el norte la llegada fue más tardía debido a las favorables condiciones del campo en zonas centrales. La cría también ha sido excelente gracias a la abundancia de recursos primaverales.

En las últimas semanas, las altas temperaturas han provocado un desplazamiento masivo de codornices hacia zonas más altas y frescas. La especie, como es habitual, se mantendrá en movimiento según la temperatura y el estado de los cultivos, lo que dificulta prever su localización durante toda la temporada de caza.

Por el contrario, los estudios cinegéticos indican que la cría de perdiz no ha sido tan buena como se esperaba. Se han observado polladas cortas, parejas aisladas e incluso grupos de machos juntos. Los especialistas apuntan que la gran cantidad de lluvias primaverales podría haber afectado al éxito de las puestas, una noticia poco alentadora tras la notable recuperación registrada en 2024.

Fechas claves

La media veda comenzará, como cada año, el 15 de agosto y se prolongará hasta el 21 de septiembre, con días hábiles los martes, jueves, sábados, domingos y festivos nacionales y autonómicos. La caza de paloma torcaz y bravía se abrirá el 26 de agosto, sin limitación de días durante la media veda. La tórtola podrá cazarse desde el 30 de agosto los sábados y domingos en los cotos autorizados.

En cuanto a cupos, la codorniz mantiene un máximo de 20 ejemplares por cazador/día, mientras que la tórtola está limitada a 6 ejemplares, siempre condicionada al cupo del titular cinegético y del coto, y con registro telemático obligatorio de capturas.

Los cazadores están invitados a participar en el proyecto COTURNIX aportando datos científicos mediante las fichas-bolsa de codorniz disponibles en las delegaciones provinciales, fomentando así la ciencia ciudadana y el seguimiento sostenible de la especie.

La Federación recuerda extremar el cuidado de los perros ante el calor y las garrapatas, evitar molestias a las polladas de perdiz, actuar con prudencia con las armas y mantener el respeto absoluto al medio ambiente.

En caso de incendio, se recomienda avisar al 112 y no intervenir hasta la llegada de los servicios de extinción.