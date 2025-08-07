Estos son los radares más multones de Castilla y León: se llevan el 12% del total de España

Dicen que son nuestros aliados en las carreteras, que están por nuestro bien. Sin embargo, son muchos los que piensan que se tratan de enemigos que solo buscan nuestro dinero. Sea como sea, los radares forman parte desde hace mucho tiempo de nuestro paisaje en las carreteras y tenemos que estar pendientes de ellos. Por lo que sea.

Durante 2024, los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) impusieron un total de 3.440.655 denuncias por exceso de velocidad en las carreteras españolas. Ahora, en plenos viajes de verano, hay que estar ojo avizor a lo que ocurre.

Este volumen de multas representa un incremento del 4% respecto al año anterior (3.305.978), según el informe elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que ha analizado los datos oficiales punto por punto.

Aunque Andalucía lidera el ranking nacional con 959.592 denuncias (el 27,8% del total), Castilla y León se posiciona como la segunda comunidad autónoma con más sanciones por velocidad: 413.343 denuncias, lo que representa el 12% del total nacional. O lo que es lo mismo, más de 1.130 al día.

Castilla y León cuenta con una red de radares especialmente activa. A continuación, te contamos algunos de los dispositivos más sancionadores por provincia.

Respecto al radar que más denuncias formuló, el situado en el Km. 20 de la M-40 (Madrid) sigue ostentando el recórd de denuncias (74.873), si bien ha reducido su actividad un 36% respecto del año anterior.

El radar más multón de la región

El radar más sancionador de Castilla y León en 2024 está situado en la A-1, km 234 (Burgos), con 26.617 denuncias, una cifra seis veces superior a la registrada en 2023 (4.314). El cinemómetro de la A-1 a la altura del Landa es el más temido de los conductores que recorren nuestras carreteras.

También destacan el de la A-1, km 194: 7.451 denuncias (bajando desde las 21.050 de 2023) y el de la A-1, km 160: 5.753 denuncias.

En León se trata del A-66, km 160: 20.208 denuncias (frente a 7.304 en 2023). En concreto se trata del poste cercano a Valdevimbre que triplicó las multas en un ejercicio y lidera la tabla en León.

En la misma carretera A-6, km 347: 14.560 denuncias y A-66, km 146: 6.398 denuncias.

En las carreteras de Palencia, el dispositivo de la A-67, km 7 con 10.292 denuncias que triplica los datos de 2023: 2.503). A-62, km 77: 5.019 denuncias y A-62, km 57: 4.327 denuncias.

SEGOVIA:

En la A-1, km 125 cazó 14.015 denuncias a lo largo de 2024, lo que le hace ser el quinto que más de toda la Comunidad.

- A-1, km 138: 7.953 denuncias.

- N-VI, km 71: 5.974 denuncias.

SORIA.

La carretera en la que más multas se ponen en Soria es la N-234, con mucho tráfico y muchos accidentes. En esta vía, los radares más multones se sitúan en el kilómetro 334 y 337, que suman 11.962 denuncias. El número de sanciones es muy similar en uno y otro kilómetro, con 4.986 y 4.953, respectivamente.

- N-234, km 340: 4.986 denuncias.

- N-234, km 337: 4.953 denuncias.

ZAMORA:

El radar de la A-52, km 99, justo en Lubián, acumula 10.319 denuncias y casi triplica los datos de 2023).

- N-122, km 474: 7.971 denuncias.

- N-122, km 479: 3.887 denuncias.

VALLADOLID

El radar de la N-601 en el punto kilométrico 170, a la altura de La Pedraja del Portillo, en Valladolid es el que más multa de la provincia vallisoletana. En total 7.540 denuncias con un descenso frente a las 9.262 de 2023.

- A-62, km 116: 4.654 denuncias.

- A-6, km 171: 3.979 denuncias.

ÁVILA

El radar del kilómetro 106 de la AP-6 (dirección Adanero) puso 6.625 denuncias en 2024, 2.271 menos que el año anterior,

CL-501, km 18: 3.271 denuncias.

N-110, km 260: 2.235 denuncias.

SALAMANCA

Los dos cinemómetros que lideran la lista se encuentran en la carretera CL-517 (radar de tramo de la carretera de Vitigudino), en los kilómetros 16 y 4.

- CL-517, km 16: 3.182 denuncias.

- CL-517, km 4: 3.102 denuncias.

- A-62, km 233: 2.918 denuncias.

Se puede comprobar que algunas ubicaciones han visto un aumento de denuncias exponencial respecto al año anterior (como el radar de la A-67 en Palencia o el de la A-1 en Burgos).

Otras, en cambio, han reducido considerablemente su número de sanciones (como en la A-2, km 141 en Soria o en el km 194 de la A-1 en Burgos).