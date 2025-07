Castilla y León recrimina a Sánchez su pacto con los separatistas sobre financiación y menas: "Ataca la igualdad"

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha recriminado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acuerde con los partidos separatistas la financiación autonómica y el reparto de menores inmigrantes no acompañados. "Ataca la igualdad", ha denunciado.

Carriedo ha confiado en que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "encuentre algún hueco en su agenda" para convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar el modelo de financiación y que todas las comunidades "puedan estar en igualdad de condiciones".

"Hay partidos separatistas que saben ya informaciones sobre el futuro modelo de financiación autonómica que nosotros no sabemos", ha denunciado, asegurando que "no es el modelo más adecuado" que el Gobierno se siente con los separatistas, acuerde un modelo y "se lo quiera imponer al resto de españoles que no han participado en esa negociación".

"Aquello que nos afecta a todos se tiene que negociar entre todos, creemos en la igualdad y estamos a expensas de que se nos informe sobre el nuevo modelo de financiación y estamos deseosos de conocer la posición del Gobierno", ha señalado.

Reparto de menas

En el mismo sentido, ha denunciado que el reparto de menores inmigrantes no acompañados "se ha decidido sin igualdad". "Es una cuestión que el Gobierno ha decidido pero cuando hemos pedido documentación e informes no se nos ha explicado", ha lamentado.

Carriedo ha recordado que ese reparto se ha decidido también en "reuniones con separatistas". "Se han tomado una serie de decisiones y nos gustaría conocer los motivos de esa distribución. El Gobierno ha usado a los menores inmigrantes en la negociación política y debería dejarse a los niños fuera de esa negociación", ha afirmado.

El portavoz de la Junta ha asegurado que "la desigualdad es evidente" y que lo que hay "es un acuerdo político fuera de la Conferencia Sectorial igual que lo hay en financiación fuera del Consejo de Política Fiscal y Financiera". Además, ha denunciado que el Gobierno autonómico desconoce los pormenores del reparto.

"No sabemos cuándo van a llegar ni en qué condiciones ni en qué fechas, la información que nos transmite el Gobierno es insuficiente. El Gobierno no ha querido informarnos porque piensa que los ciudadanos de Castilla y León no tenemos los mismos derechos que los que son determinantes en esos partidos para la estabilidad del Gobierno", ha zanjado.