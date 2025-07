Carriedo resta credibilidad al nuevo partido de Silvia Clemente: "No es el primero ni el segundo al que pertenece"

El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha restado credibilidad este jueves al nuevo partido impulsado por la expresidenta de las Cortes con el PP Silvia Clemente, Nueve Castilla y León, aunque ha mostrado su respeto a su "libertad" de conformarlo. "No es el primero ni el segundo al que pertenece", ha recordado.

Carriedo ha asegurado que el Gobierno autonómico es "firme partidario" de la pluralidad en las opciones políticas y la "libertad que tiene cualquier persona para impulsar una formación política". "No es la primera a la que pertenece ni tampoco la segunda y tiene esa libertad para poderlo hacer y está a la libertad de la valoración de cada ciudadano", ha zanjado.

Clemente ha asegurado, durante la presentación de su nueva formación, este jueves en Valladolid, que Nueve Castilla y León se presentará a las elecciones autonómicas de 2026 con el objetivo de "salir a ganar". "Nadie nos va a dar órdenes desde Madrid, los partidos trabajan con órdenes que están muy alejadas de la realidad de Castilla y León", ha afirmado.

Clemente ha asegurado que no se sitúa en "ninguna ideología" y ha señalado que no cree en los partidos tradicionales. "Los he conocido y no creo en ellos, nuestros votantes serán aquellos que se ilusionen con lo que voy a ofrecer, no tengo objetivo de atraer votantes que abandonen otros partidos, que me voten aquellos que quieran que Castilla y León avance", ha zanjado.