Gómez Urbán (PSOECyL): "Confío ciegamente en Sánchez y no tiene que dimitir, el único responsable es Cerdán"

Patricia Gómez Urbán (Valladolid, 1977) se convirtió en portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León el pasado 30 de abril, en sustitución de Luis Tudanca, que abandonó la Cámara autonómica después de 10 años tras ser relevado por Carlos Martínez como secretario general del PSOE de Castilla y León dos meses antes.

Durante estos dos meses al frente de la Portavocía, la siempre combativa Gómez Urbán, que entre 2021 y 2025 se había desempeñado ya como viceportavoz del Grupo, ha mantenido duros envites parlamentarios con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en un contexto de precampaña cuando quedan solo ocho meses para las próximas elecciones autonómicas.

Antes de ser viceportavoz, Gómez Urbán, licenciada en Derecho y procuradora de tribunales, había ejercido el cargo de secretaria general del Grupo Socialista tras ser elegida representante en las Cortes por primera vez tras las elecciones autonómicas de mayo de 2019. Anteriormente, fue alcaldesa del municipio vallisoletano de Esguevillas de Esgueva entre 2015 y 2019.

En su nueva etapa como portavoz, la vallisoletana ha cosechado éxitos en la Cámara, como la toma en consideración de la Ley LGTBI o la más reciente aprobación de la Ley de Publicidad Institucional, que unió a toda la oposición y permitió que saliese adelante una norma con el rechazo del PP por primera vez en 37 años, pero también ha tenido que hacer frente a serias dificultades.

Gómez Urbán ha pilotado al Grupo tras las turbulentas tensiones internas y la guerra abierta con Ferraz que precedieron a la salida de Tudanca, con polémicas como la del micro abierto en el que se escuchó a varios procuradores en criticar a Martínez y al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y que desembocó en una crisis por los puestos de la Mesa de la Cámara.

Más recientemente, el PSOECyL ha tenido que sortear la polémica por la supresión de paradas de AVE en Sanabria, Segovia y Medina del Campo y, especialmente, la crisis nacional por las investigaciones por corrupción que ha desembocado en la entrada en prisión este mismo lunes del ex secretario de Organización del partido Santos Cerdán.

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León para desgranar los retos de la formación de cara a los últimos meses de la legislatura, los ejes de la campaña electoral del PSOECyL para las siguientes elecciones autonómicas y su postura ante una situación nacional que se complica más cada día que pasa.

Patricia Gómez Urbán en su despacho de las Cortes, con dos fotos sobre la mesa en las que sale acompañada de Óscar Puente y Pedro Sánchez, respectivamente, durante la entrevista Photogenic

Pregunta.- ¿Qué balance hace de estos primeros dos meses como portavoz del Grupo Socialista?, ¿se ha encontrado un Mañueco más o menos dialogante de lo que esperaba?

Respuesta.- Mañueco es el mismo, no está acostumbrado a dialogar y sigue pensando que esto es su cortijo. Me he encontrado al mismo Mañueco que llevo viendo desde 2019. Estos dos meses la dinámica de trabajo del Grupo Socialista ha sido la misma y ha habido continuidad, aunque con más responsabilidad como portavoz al tener más el foco político.

P.- El curso político ha finalizado con un éxito histórico de la oposición, con la aprobación de la Ley de Publicidad Institucional, siendo la primera vez que una norma sale adelante con el rechazo del PP en 37 años en la Comunidad, ¿cómo lo valora y qué opina sobre la rápida reacción de la Junta renovando por 15 años la licencia de Castilla y León Televisión?

R.- La Ley de Publicidad Institucional ha salido adelante gracias a que todos los grupos hemos dialogado y nos hemos sentado a hablar y todos creíamos que era muy necesaria, ya tocaba. Estando en las antípodas ideológicas hemos sabido llegar a un acuerdo para que saliera adelante.

Lo que ha hecho la Junta tras la aprobación es un escándalo y es muy grave. Mañueco y el PP han toreado y les ha dado igual la mayoría parlamentaria que ha decidido una nueva Ley. Para trampear esa decisión de la mayoría han hecho esa jugarreta de sacar una nueva licencia.

"Mañueco se está comprando un medio para ir dopado a las elecciones autonómicas"

Mañueco se está comprando un medio para ir dopado a las elecciones autonómicas con dinero público mientras no tiene dinero para abrir los comedores escolares en verano, contratar más médicos y mejorar las condiciones de los docentes. Y nos preguntamos de dónde lo va a quitar, porque no hay presupuestos.

P.- ¿Qué opina de las acusaciones del PP que ha hablado de una supuesta Unión Voxcialista y una alianza entre el PSOE y Vox?

R.- Me hace gracia, es algo tan ridículo que ni ellos mismos cuando lo verbalizan se lo creen porque no ha sido una unión entre PSOE y Vox sino de todas las fuerzas políticas de la oposición. Como frase a ellos les debe parecer muy graciosa pero nadie se lo cree.

P.- Otro triunfo del PSOE durante los últimos meses ha sido lograr que la Ley LGTBI siga su tramitación, ¿confía en que el PP se abra a volver a abstenerse o incluso a votar a favor en el futuro debate de la norma y que la Comunidad dejará en esta legislatura de ser la única de España sin Ley LGTBI?

R.- No, no confío en el PP porque ha tenido mayorías absolutas para sacarla adelante y no lo ha hecho. Hubo intentos en 2015 y 2019, no fue posible, y en 2022 Vox fue la excusa. El PP no tiene ninguna intención de sacar adelante una Ley LGTBI porque no cree en los derechos del colectivo y recurrió ante el Tribunal Constitucional la Ley de Matrimonio Igualitario.

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León Photogenic

Ahora se ha abstenido por estrategia electoralista en precampaña porque era muy arriesgado votar en contra. Ha sido postureo político pero no tengo ninguna esperanza en que vote a favor o se abstenga para que la Ley LGTBI salga adelante. Mientras gobierne Mañueco no vamos a tener leyes que avancen en derechos y libertades en la Comunidad.

"El PP no cree en los derechos del colectivo LGTBI, mientras gobierne Mañueco no se aprobará la Ley"

P.- ¿Cómo han vivido la enésima polémica con el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, a cuenta de la colocación de la bandera LGTBI la pasada semana en las ventanas de sus despachos?

R.- Dijimos que no la íbamos a quitar porque nos ampara el Tribunal Supremo con una sentencia que dice que la bandera arcoíris representa la igualdad y la inclusión y no tiene ningún signo político. La llevamos poniendo desde 2022, cuando el pacto entre PP y Vox provocó que las Cortes dejaran de iluminarse con los colores de la bandera LGTBI.

El señor Pollán es un señor que pertenece a Vox, es la ultraderecha y siempre han estado en contra del colectivo, y él como presidente de las Cortes entiende que no se puede poner la bandera arcoíris y nosotros entendemos que esta es la casa de todos y de todas y que mientras esté el Grupo Socialista los derechos del colectivo se izarán el día del Orgullo.

Y quiero recordar que si el señor Pollán impide esto es porque el señor Mañueco le hizo presidente de las Cortes. No es culpa del señor Pollán, el último responsable es el señor Mañueco.

P.- ¿Ha notado un cambio de actitud de la Junta desde que Vox salió del Gobierno?, ¿ha percibido una mayor voluntad de acuerdo del PP en minoría?

R.- No, el PP es lo mismo que Vox. Vox les ha servido de excusa para hacer cosas que querían hacer y no se atrevían pero no veo ninguna diferencia entre ellos, son indistinguibles, y es el problema que tiene este país, que la derecha y la ultraderecha ya son indistinguibles, son lo mismo.

"Vox ha servido de excusa al PP para hacer cosas que querían hacer y no se atrevían pero son lo mismo"

P.- ¿Cuáles son los retos del Grupo Socialista de cara a los meses que quedan de legislatura?, ¿en qué materias van a centrar sus iniciativas?

R.- Lo que vamos a hacer es lo que llevamos haciendo hasta ahora, trabajar por y para los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. Nuestro nuevo secretario general, Carlos Martínez, es una persona pegada al territorio, un alcalde que lleva cuatro mayorías absolutas y tiene claro que tenemos que pensar en todos los territorios de la Comunidad.

Patricia Gómez Urbán, en la sala de reuniones del Grupo Socialista en las Cortes Photogenic

Vamos a trabajar en cosas tangibles y en cosas de Castilla y León porque estos cuatro años hemos visto la obsesión del PP con traer a las Cortes temas nacionales olvidándose de los problemas que tienen los castellanos y leoneses: sanidad, educación, servicios sociales o vivienda.

P.- En lo que se refiere a la Ley de Violencia de Género, en la que parece que podría alcanzarse un acuerdo entre PP y PSOE, ¿confía en que sea aprobada antes de que termine la legislatura?

R.- Desde el Grupo Socialista vamos a hacer todo lo posible por que esa Ley salga adelante. Nuestra voluntad es de consenso y de hacer que esa Ley se apruebe porque tenemos una norma que no está adaptada al Pacto de Estado y aquí trajimos en la anterior legislatura una Ley para actualizarla y el PP, que en ese momento no gobernaba con Vox, votó en contra.

Es absolutamente necesario que la Ley de Violencia de Género se adapte al Pacto de Estado porque se lo debemos a las víctimas y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que eso sea una realidad.

"La Ley de Violencia de Género debe ser una realidad antes de que acabe la legislatura"

El PP presentó la Ley y está parada, no se le ha dado un impulso, y hemos habilitado el mes de julio para tramitarla porque entendemos que hay que avanzar y que antes de que acabe la legislatura, aunque solo sea en eso, las fuerzas políticas deberíamos ponernos de acuerdo para que la Ley sea una realidad.

P.- ¿Cree que las elecciones serán en febrero o marzo de 2026 o que, finalmente, Mañueco adelantará los comicios a otoño?

R.- Las elecciones van a ser en febrero o marzo de 2026 porque Mañueco siempre ha dicho que solo adelantará las elecciones si Pedro Sánchez adelanta las generales, así que que esté tranquilo porque hasta 2027 no serán las elecciones generales.

"Las elecciones van a ser en febrero o marzo de 2026"

P.- ¿Cree que el liderazgo de Carlos Martínez está suficientemente asentado a falta de unos meses para las elecciones?, ¿se ven con opciones de disputar los próximos comicios al PP e intentar emular su victoria de 2019 a pesar de que las encuestas, por ahora, no sean muy halagüeñas?

R.- Recuerdo que las encuestas de 2022 daban una mayoría absoluta a Mañueco y se quedó en 31 procuradores y tuvo que pactar con la ultraderecha. La mejor encuesta es la del día de las elecciones.

La portavoz del Grupo Socialista, durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León Photogenic

Carlos Martínez es un líder y lo ha demostrado con las victorias en Soria, lleva cuatro mayorías absolutas, y su liderazgo está asentado y más que demostrado. Tenemos unas elecciones en marzo y eso será un reto pero si alguien es capaz de que llegue a buen puerto es, sin duda, Carlos Martínez.

P.- ¿Cuáles cree que deben ser los ejes que guíen la campaña del PSOE para las elecciones autonómicas?

R.- El principal eje debe ser que se hable de Castilla y León. Va a ser difícil porque el PP va a querer llevarlo al tema nacional, porque Mañueco es un cobarde y no le gusta hablar de la Comunidad. Es muy duro para el PP hablar de cómo está la sanidad, los servicios sociales, la vivienda y cómo la gente tiene que abandonar su pueblo por no tener oportunidades ni acceso a los servicios públicos.

"El PSOE va a hablar de Castilla y León en campaña aunque el PP querrá llevarlo al tema nacional porque Mañueco es un cobarde"

El PSOE va a hablar de Castilla y León, las próximas elecciones son para elegir al próximo presidente de la Junta y vamos a hablar de lo que ocupa a esta tierra y de lo que la gente quiere que hablemos.

P.- El PSOE vive un momento complicado a nivel nacional tras la entrada en prisión este lunes del ex número tres del partido Santos Cerdán. ¿Cree realmente que Sánchez nunca supo nada de lo que supuestamente hacían sus dos últimos secretarios de Organización?, ¿no cree que tenga responsabilidad por haber nombrado tanto a Cerdán como a Ábalos?

R.- Confío ciegamente en nuestro secretario general. Cuando tú has depositado la confianza en alguien y te traiciona la responsabilidad es de quien te traiciona, no de quien deposita en ti la confianza. El único responsable de lo que ha pasado es Santos Cerdán y hay un informe de la UCO en el que ni por asomo aparece una mención o referencia a Sánchez.

Me hace mucha gracia escuchar al PP hablar de la responsabilidad de Sánchez cuando ni aparece en el informe de la UCO y todavía no sepan quien es M. Rajoy. Además, el presidente ha hecho algo que nunca vimos en el PP, cuatro horas después de que conociéramos el informe tomó medidas con contundencia y Cerdán ya no pertenecía al PSOE ni ostentaba ningún cargo.

"Confío ciegamente en Sánchez, el único responsable de lo que ha pasado es Cerdán"

Simplemente basta con que miremos lo que pasa en otros partidos. Nadie está libre de la corrupción pero lo que nos distingue es como respondemos y la contundencia con la que ha respondido el PSOE ojalá la hubiéramos visto en el PP. No somos lo mismo y lecciones las justas.

Patricia Gómez Urbán, en su despacho de las Cortes durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León Photogenic

P.- ¿Cree que la reacción del partido está siendo suficiente?, ¿le convencen las explicaciones y la petición de perdón que hizo el presidente del Gobierno?

R.- Totalmente. La contundencia de nuestro secretario general ha sido clara y meridiana, no hay lugar a dudas.

Cuatro horas después de conocerse el informe de la UCO Santos Cerdán estaba apartado del partido y hubo otro informe de la UCO que hablaba del PP como organización criminal para delinquir y hasta cinco años después no hubo una moción de censura cuando ya había una sentencia firme. El PP no hizo nada ni con una sentencia. La diferencia está clara y contundencia la máxima.

P.- El PSOE se ha caracterizado siempre por su férrea defensa del feminismo, ¿qué valoración hace de las conversaciones machistas entre José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García?

R.- Son asquerosas y aunque no hubiera un procedimiento sobre corrupción, si esas conversaciones hubieran salido al margen de cualquier otra cuestión el señor Ábalos hubiera sido expulsado. Ese tipo de comentarios son asquerosos e intolerables en cualquier tipo de ámbito y más en el PSOE.

"Las conversaciones machistas entre Ábalos y Koldo son asquerosas, ese tipo de comentarios son intolerables en el PSOE"

P.- Este lunes, el juez decretó prisión sin fianza para Santos Cerdán. ¿Cómo queda la imagen del partido tras ingresar en la cárcel quien hasta hace menos de un mes era el número tres de la formación?

R.- El señor que entró ayer en la cárcel no forma parte del PSOE. Eso es lo importante, que ese señor no forma parte del partido. Yo he visto a otros políticos que entraban en la cárcel que seguían formando parte de sus organizaciones y ese señor no forma parte del PSOE.

P.- ¿Qué valoración hace de la petición de elecciones anticipadas e incluso de dimisión de Sánchez que están haciendo algunos exdirigentes socialistas?, ¿qué opina de la posibilidad de un adelanto electoral o de la dimisión del presidente para que otra figura del partido pilotase el Gobierno durante estos dos años?

R.- Respeto todas las opiniones que pueda haber y este partido es plural pero no estoy de acuerdo y me parece una falta de respeto de algunas personas de este partido que salen a hablar justo en momentos como este. No veo posible, viable ni me parece bien ni la solución que quien no ha hecho nada, como es Pedro Sánchez, tenga que asumir la responsabilidad de dimitir.

"Sánchez no tiene por qué dimitir porque no ha hecho nada y no es responsable de lo que está pasando"

No le encuentro sentido y hay que recordar que al secretario general le puso ahí la militancia y si le preguntas a la militancia te dirá que no está de acuerdo. ¿Por qué tiene que dimitir Pedro Sánchez?, ¿qué ha hecho?, no tiene responsabilidad de nada y no tiene ningún sentido.

Sánchez ganó unas primarias frente al aparato, frente a muchos de esos que ahora piden su dimisión y no tiene por qué dimitir quien no ha hecho nada y no es responsable de lo que está pasando.

P.- Algunas caras visibles del partido en la Comunidad también han sido críticos y el alcalde de León, José Antonio Diez, ha llegado a afirmar en una entrevista con este medio este fin de semana que el ambiente en el PSOE es de “estalinismo duro”, ¿cómo valora ese tipo declaraciones?

R.- No las voy a valorar porque hay determinadas declaraciones que no merece la pena ni valorarlas.

P.- ¿Cree que la situación a nivel nacional podría penalizar al PSOE en las elecciones autonómicas teniendo en cuenta que serán las próximas en celebrarse?

R.- En la campaña autonómica vamos a hablar de Castilla y León pero si tenemos que hablar del Gobierno de España, hablemos, no hay ningún problema. Podemos hablar de que gracias al Gobierno hoy hay 117.000 castellanos y leoneses que cobran 1.184 euros de Salario Mínimo Interprofesional frente a los 735 de Mariano Rajoy.

"El Gobierno socialista le ha venido muy bien a Castilla y León"

Podemos hablar de todos esos pensionistas que han visto revalorizadas sus pensiones, de los datos históricos de la cotización a la Seguridad Social, de todos esos estudiantes que se han beneficiado de la mayor subida de becas. Lo que ha hecho el Gobierno le ha venido muy bien a Castilla y León, cuando los socialistas gobernamos en España Castilla y León lo nota para bien.

P.- En septiembre empieza el juicio de la trama eólica, ¿cree que a Mañueco le podría afectar de cara a las elecciones autonómicas?

R.- La trama eólica es la mayor trama de corrupción del PP en Castilla y León. Un total de 16 exaltos cargos del PP imputados, el exviceconsejero Rafael Delgado y en la época en la que ocurrió Carriedo y Mañueco se sentaban en el Consejo de Gobierno. Es la trama de corrupción del PP y Mañueco tira balones fuera y le pediría que hable de su corrupción.

No hace falta que se vaya a Madrid para hablar de mafia o democracia porque su mafia la tiene en la calle Angustias con más de 1.000 folios hablando de la corrupción del PP cuando Mañueco era consejero de Justicia e Interior de la Junta.

P.- Tras las elecciones, si depende del PSOE, ¿estarían dispuestos a facilitar la investidura de Mañueco para alejarle de Vox y evitar que se repita el pacto de 2022?

R.- Eso no va a pasar porque cuando lleguen las elecciones en 2026 el PSOE será la primera fuerza política en Castilla y León y esperemos que el PP esté a la altura y deje gobernar a quien ganará las elecciones, que será el PSOE.

"El PSOE será la primera fuerza en las elecciones de 2026 pero si el PP puede pactar con Vox lo hará"

Si el PP puede volver a pactar con la ultraderecha de Vox lo hará porque se sienten cómodos y comparten programa ideológico.

P.- ¿Le gustaría repetir como portavoz del Grupo Socialista en las Cortes tras las próximas elecciones autonómicas?

R.- No tengo ningún interés en ocupar un puesto u otro, yo siempre estoy a disposición de mi partido y lo que quiero es trabajar por las siglas de este partido. Siempre estaré agradecida a todo lo que me ha dado el PSOE y su militancia.