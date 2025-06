Mañueco hurga en la herida de los escándalos del PSOE: "Apuñalaron a Tudanca protegidos por Santos Cerdán"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha aprovechado el pleno de las Cortes de este martes, el último del curso político, para hurgar en la herida de los escándalos del PSOE. "Apuñalaron a Tudanca protegidos por Santos Cerdán", ha espetado el jefe del Ejecutivo autonómico a los socialistas.

Todo ello el mismo día en el que la defensa del ex número tres del PSOE, vinculado por un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con el supuesto cobro de comisiones ilegales en el marco de la trama Koldo, ha pedido al Tribunal Supremo que su declaración del lunes sea abierta al público y retransmitida en directo por los medios para evitar "juicios paralelos".

El presidente de la Junta ha asegurado que los socialistas están "corroídos por la corrupción" y que en su formación "se humilla a las mujeres", asegurando que en Castilla y León "habrá más oportunidades si se marcha Pedro Sánchez".

Por su parte, la portavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, ha exigido a Mañueco que adelante las elecciones autonómicas para que los ciudadanos "decidan" y ha cargado contra la "falta de proyecto" del presidente de la Junta.

El jefe del Ejecutivo autonómico también ha mantenido un duro envite parlamentario con el portavoz de Vox, David Hierro, que ha cargado contra las "contradicciones" entre las medidas de Mañueco en la ponencia política para el XXI Congreso Nacional del PP y sus iniciativas en la Comunidad, mientras que el presidente les ha acusado de "incumplir" el pacto de Gobierno de marzo de 2022.

Además, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, y la viceportavoz del Grupo Socialista, Nuria Rubio, han acusado a la Junta de haber "presionado" a los medios de comunicación para que "presionen a la oposición" con el objetivo de que no voten a favor de la polémica Ley de Publicidad Institucional mientras que la Junta ha mostrado su compromiso con "la libertad de expresión".

Un PSOE "corroído"

El primer cara a cara de la sesión de este martes ha sido el protagonizado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la portavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, que le ha acusado de no tener "ninguna idea ni proyecto para la Comunidad".

Además, le ha acusado de haber "copiado" en ponencia del Congreso Nacional del PP la idea del líder del PSOECyL, Carlos Martínez, sobre el derecho a quedarse. "Está haciendo una enmienda a la totalidad de sus políticas", ha afirmado.

"Cuando hablamos del derecho a quedarse hacemos una contraposición a sus políticas, que expulsan a nuestros jóvenes y profesionales sanitarios, a los vecinos y vecinas que quieren hacer un proyecto en sus pueblos pero como no les da acceso a los servicios públicos se tienen que ir", ha afirmado.

Gómez Urbán ha asegurado que sus políticas "expulsan a los ciudadanos de Castilla y León". "El derecho a quedarse lo tienen todos los castellanos y leoneses y el único que no se ha ganado el derecho a continuar como presidente es usted. Convoque elecciones y que los castellanos y leoneses decidan y tengan una oportunidad de quedarse en su tierra", ha afirmado.

Mañueco ha asegurado que "donde parece difícil quedarse es en el PSOE porque está corroído por la corrupción, se humilla a las mujeres y habla de plagio cuando tienen al experto en plagios que se llama Pedro Sánchez".

Además, ha presumido de las "bajadas de impuestos" de la Junta, del crecimiento del PIB "por encima de la media", de que "hay más personas trabajando que nunca" y de que la Comunidad tiene "los mejores servicios públicos".

"Estamos trabajando por el derecho a quedarse y con las cifras de empleo récord de nuestra historia ustedes deberían sentir orgullo de eso y reconocerlo", ha afirmado.

Por el contrario, ha acusado al PSOE de "tapar el apagón eléctrico", de no hablar del "caos ferroviario", de "aplaudir" la supresión de paradas de autobuses y del AVE y de haber "aplaudido" el cierre precipitado de las minas y las térmicas.

"Se callaban ante los ataques a automoción, carne y azúcar y han estado callados cuando se dan privilegios a los socios separatistas de Sánchez y no han tocado fondo porque viene ahora lo peor. Apuñalaron a Tudanca mientras les protegía Santos Cerdán para colocar a su sucesor. Todos sabemos que en Castilla y León habrá más oportunidades si se marcha Sánchez", ha zanjado.

Hierro llama "estafador" a Mañueco

El portavoz de Vox, David Hierro, ha llamado "estafador" a Mañueco por haber participado en la elaboración de una ponencia política para el XXI Congreso Nacional del PP en la que plantea medidas que "no aplica en Castilla y León".

"Usted ha ido a Madrid y ha hecho una ponencia donde dice que va a derogar la memoria histórica y aquí ha votado tres veces en contra de derogarla", le ha espetado, haciendo hincapié también en que habla de "renovar" el modelo del Diálogo Social mientras aquí "dice que es intocable" e "infla de subvenciones a los sindicatos hasta que se les caen las gambas de los bolsillos".

"También pide cambiar el modelo de publicidad institucional y luchar contra la inmigración ilegal mientras aquí habla de acoger a niños y niñas. Usted entra perfectamente en la definición de estafador", le ha dicho.

Mañueco, por su parte, ha acusado a Vox de haber "roto" el pacto de Gobierno que alcanzaron con el PP en la Comunidad en marzo de 2022 y de haberse ido "sin justificación ni explicación alguna".

"Usted puede tirar todas sus amenazas a la basura porque no admito ni amenazas ni chantajes. Este pacto es el ejemplo claro de que no son fiar y no tienen palabra, lo han roto y los estafadores son todos ustedes", le ha dicho a Hierro.

Además, ha asegurado que el Gobierno de la Junta "cumple sus compromisos" y ha recordado que en el debate de política general comprometió iniciativas como la tarjeta Buscyl o las ayudas para el relevo generacional de los autónomos que "ya están en marcha".

"Todo esto lo estamos haciendo sin ustedes porque salieron corriendo como los malos toreros. Ustedes seguirán atacando al PP y han cogido de socio al PSOECyL, con el que van agarrados de la mano, han quedado retratados", ha afirmado.

Y ha asegurado que en Castilla y León "se respeta la Ley de Prensa y la libertad de expresión". "Va a ser interesante ver lo que votan mañana los unos y los otros", ha ironizado.

La Ley de Publicidad Institucional

Mañueco ha mantenido un duro envite parlamentario con el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, que le ha acusado de haber "presionado" a los medios de comunicación para que, a su vez, estos "presionen a la oposición" con el objetivo de que no salga adelante este miércoles la Ley de Publicidad Institucional.

"Usted parece un muñeco que repite el argumentario que le escribe un mono con dos pistolas, porque vaya sandeces que dice. Usted solo quiere seguir aferrado a la poltrona y los castellanos y leoneses son la última de sus preocupaciones", le ha espetado Fernández.

El representante de Unidas Podemos ha asegurado que "los últimos días se han comportado como la mafia presionando a los medios para que no salga adelante la Ley de Publicidad Institucional que va a acabar con décadas de control del PP de los medios en la Comunidad".

Por su parte, Mañueco ha acusado a Fernández de usar "los mismos argumentos oxidados y descalificaciones que Vox". "No insulta quien quiere sino quien puede y cuantos más insultos más ausencia de razones y de argumentos tiene su verborrea lacerante", le ha espetado.

En el mismo sentido, la viceportavoz del Grupo Socialista, Nuria Rubio, ha defendido que "la libertad de expresión y de prensa son pilares esenciales del control del poder público" y ha denunciado un "intento organizado por la Junta y el PP de amordazar a quienes les critican".

"Se han realizado llamadas con el objetivo de amedrentar a algunos medios y que estos, a su vez, ejerzan presión sobre los grupos parlamentarios para que salga adelante una Ley legítima. Es gravísimo y estas prácticas no son tolerables en democracia", ha señalado.

Unas acusaciones que ha negado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que ha recordado el rechazo mostrado por el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León a la polémica norma que se debatirá y votará en la sesión plenaria de este miércoles.