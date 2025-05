Redondo denuncia que la difusión de los whatsapps de Sánchez vulnera su derecho a la intimidad: "Debe investigarse"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha denunciado este lunes que la difusión de los mensajes de Whatsapp del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al exministro de Transportes y ex número dos del PSOE, José Luis Ábalos, vulnera su derecho a la intimidad. "Es grave y debe ser investigado", ha asegurado Redondo antes de participar en una jornada sobre sindicalismo en Valladolid.

La titular de Igualdad se ha referido así a la difusión de mensajes de WhatsApp en el diario El Mundo, en los que Sánchez instaba a Ábalos a "machacar" a los barones socialistas críticos con su gestión, como Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Javier Lambán (Aragón) y Guillermo Fernández Vara (Extremadura).

"No voy a hacer ninguna declaración sobre conversaciones privadas, pero me parece preocupante que se estén filtrando conversaciones y eso supone nada más y nada menos que la vulneración del derecho del presidente del Gobierno al secreto de las comunicaciones y a su intimidad. Me parece que eso sí que es grave y que debe ser investigado", ha insistido Redondo.

La ministra de Igualdad se alinea de este modo con la línea oficial seguida por otros ministros de denunciar las formas de obtener la información en lugar del fondo y se desmarca de dirigentes como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, uno de los vilipendiados en los whatsapps, que ha asegurado que los mensajes prueban que Sánchez y Ábalos "eran uña y carne".

Los whatsapps de Sánchez

Los whatsapps entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos publicados este domingo por EL ESPAÑOL datan de 2020 y reflejan la ira del presidente del Gobierno contra los barones socialistas que cuestionaban en público sus políticas.

En una de estas conversaciones, Sánchez le comenta a su número dos en el partido: "Acabo de terminar de leer la entrevista vomitiva que La Razón le hace a Page... Creo que convendría que tanto tú como Santos [Cerdán] le pegarais un toque y que dejara de tocar los cojones".

Además, los mensajes también demuestran que el presidente del Gobierno mantuvo contacto con el exministro tras destituirle hasta que lo recuperó para las listas electorales en 2023. "Siempre he valorado mucho tu criterio político. También tu amistad", le decía en otro de los polémicos mensajes.

Unos mensajes que han llegado en un contexto especialmente delicado para el PSOE, tras estallar el 'caso Koldo', en el que el propio Ábalos está siendo investigado por presunta corrupción, y que han generado un auténtico terremoto político a nivel nacional.