Page dice que los mensajes Sánchez - Ábalos prueban que eran "uña y carne" y no descarta más corrupción en el PSOE

Para Emiliano García-Page, los mensajes de WhatsApp enviados por Pedro Sánchez a José Luis Ábalos en 2020 atacando a los barones críticos del PSOE demuestran que ambos eran "uña y carne".

Según ha asegurado el presidente de Castilla-La Mancha este lunes en Onda Cero, dichas conversaciones no solo evidencian el estilo de dirección que se ejerce desde Ferraz, sino también "la enorme connivencia" entre ambos dirigentes en un momento clave para el partido y para el país.

Page ha reconocido que las filtraciones han llegado en un contexto especialmente delicado para el PSOE, tras estallar el 'caso Koldo', en el que el propio Ábalos está siendo investigado por presunta corrupción. "Cuando empezaron a aparecer todas estas cosas de Koldo y compañía, gente muy cercana a mí ya decía: 'No sabes la que se les viene encima al Gobierno'… Y eso es lo que me lleva a pensar que quizá lo que ha salido sea solo una parte pequeña de todo lo que queda por aparecer", ha advertido.

Lo más preocupante, a juicio de Page, es la sensación de repetición de patrones en este tipo de escándalos: "En todos los años de democracia hemos visto casos y casos. Pasa siempre lo mismo: primero negación, luego digestión, y al final llega la unción o la expiación... por no utilizar términos demasiado religiosos después del viaje al Vaticano", ha ironizado.

En ese sentido, también se ha referido a las circunstancias de la filtración de los mensajes. "Cuando vi que había un pendrive en una caja de cartón, en una estantería medio a la vista en una casa de Koldo, con todos los intercambios de WhatsApp... dije: bueno, puede pasar cualquier cosa. Y evidentemente alguien lo está filtrando".

"¿Puede ser el propio Ábalos quien esté detrás?", le ha preguntado Carlos Alsina. "Es legítimo pensarlo, pero yo no lo sé, ni tengo pruebas. Tampoco creo que le convenga, sinceramente. Si alguien piensa que complicar más las cosas le va a facilitar un mejor trato judicial, no conoce cómo funciona el sistema en España", ha reflexionado.

Page ha reprochado la falta de aprendizaje en estos años: "Con la cantidad de casos que hemos visto, los que usaron en su día el 'Sé fuerte' de Rajoy, ¿cómo no han tenido claro que no se podía volver a mandar un mensaje en esa dirección? Es incomprensible".

El líder regional ha reconocido que le consta, por amigos indirectos, que detrás de estos casos de corrupción "hay mucho", incluso con asuntos fuera de España que se están investigando. Preguntado por si podrían salir a la luz cuentas en Suiza, ha expresado que este país "es para los más sofisticados" y ha apuntado al "otro lado del charco", respondiendo con un silencio a la insinuación de Alsina de si podría referirse a República Dominicana.

Mensajes "subidos de tono"

Por otro lado, el presidente de Castilla-La Mancha ha confirmado que existía un intercambio de mensajes "subidos de tono" con Sánchez. "Prefiero no entrar en detalles, pero no quiero negar que había tensión", ha afirmado.

Al respecto, Page ha asegurado que "las conversaciones que he tenido con Ábalos son mínimas", manteniendo alguna más con Santos Cerdán -secretario de Organización del PSOE-, pero en un tono "amable y razonable".

"Quizás me dieron por perdido desde el primer momento. Los que tenían la orden de apretar no han cumplido o son ineficaces porque no he percibido una sensación amenazante. Yo no estoy en peleas personales. No es que me guste, pero me da lo mismo si me insultan o no. A mí lo que me importa son los problemas de fondo y me duele mucho más los pactos con los independentistas que lo que piensen de mí", ha confesado el líder socialista.

