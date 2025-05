Europa da luz verde a la caza del lobo: Castilla y León, feliz, pide al Gobierno de España que “reflexione” y se una

El Parlamento Europeo ha respaldado este jueves la propuesta de la Comisión Europea para rebajar el estatus de protección del lobo, pasando de especie "estrictamente protegida" a simplemente "protegida". Es decir, que se podrá cazar, concretamente en Castilla y León, al norte del río Duero.

La medida, que supone una modificación de la Directiva de Hábitats, ha sido aprobada con 371 votos a favor, 162 en contra y 37 abstenciones.

La decisión ha sido acogida con satisfacción por la Junta de Castilla y León, que ha pedido al Gobierno de España que “reflexione” y que no se mantenga al margen de una postura que, según ha defendido el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, responde “más a criterios ideológicos”.

Castilla y León gana la batalla: el lobo se podrá volver a cazar al norte del Duero y ahora irá a por la zona sur

“El hombre es parte de la naturaleza y con su presencia ayuda al equilibrio. No sobra el ser humano. La Unión Europea va en esa dirección. Se nos ha dado la razón, esperemos que ahora el Gobierno también”, ha declarado Carriedo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

“España no se puede quedar fuera, no podemos mantener una posición radical. Hay que huir de ideologías, de levantar muros. Tenemos que alejarnos de esos políticos que generan desunión”.

En España, y pese al criterio seguido por el Gobierno, la directiva impulsada por el PP supondrá que a partir de ahora, se podrá controlar con la caza la población de lobos al norte del río Duero y la idea es que en poco tiempo también se haga al sur.

“Esperemos que el Gobierno pueda reaccionar pronto. España no se puede quedar fuera con una posición radical y contraria a la UE”, incidió, dado que, a su juicio, “no se pueden generar muros y se debe apoyar consensos, a favor del interés general y huir de esos políticos que dividen, generan desunión y pretenden la ideología por encima de los intereses de sus países”.

Objetivo, el sur

El portavoz ha considerado la decisión como “muy positiva” y ha abierto la puerta a que la modificación permita autorizar la caza del lobo también al sur del Duero, donde actualmente está prohibida por normativa.

El consejero advirtió de que la Junta “no renuncia a que esto acabe aquí” y avanzó las dos siguientes “tareas”. Por un lado, convencer al Gobierno “de que sea como aliado de Castilla y León y no adversario”, por lo que hizo un llamamiento al Ejecutivo central para que se sume a esa posición “mayoritaria y no se quede aislado en posiciones ideológicas”, para “intentar buscar puntos de encuentro con las comunidades autónomas y no ir al enfrentamiento”.

Y en segundo lugar, que la normativa “permita a partir de ahora la misma regulación al sur del Duero que al norte”. “Hemos hecho un esfuerzo por garantizar la supervivencia de la especie y sería un error ahora tener que elegir entre el ser humano y la naturaleza. Creemos que debe haber equilibrio y sostenibilidad”, apuntó Carriedo, quien deseó que estas dos tareas “se pretendan que sean muy rápidas, con un cambio de actitud del Gobierno y continuar con el cambio normativo, que ya la UE acepta para el norte del Duero”.

“No renunciamos a que esto acabe aquí. Ahora hay que buscar que el Gobierno reflexione, que sea un aliado, no un adversario, que no se quede aislado”, ha añadido.

Sobre la posible implantación de cupos de caza, Carriedo ha señalado que están pendientes de analizar la posición que adopte el Gobierno central, y ha confiado en que este “reflexione” tras el respaldo del Parlamento Europeo a la flexibilización del estatus del lobo.