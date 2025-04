Los ingenieros de Valladolid culpan a la política antinuclear de Sánchez del gran apagón: “Es algo que ya dijimos”

España vive todavía en estado de shock después del apagón que este pasado lunes asoló al país. Las consecuencias todavía se están analizando y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no quiso dar datos concretos sobre qué había pasado exactamente. Todo lo contrario, sembró dudas. Pues bien, EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León se ha puesto en contacto con el colegio de Ingenieros de Valladolid para que desde su posición de expertos analicen qué ha ocurrido, por qué y si pudiera volver a pasar.

Así, su decano Rafael Álvarez lamenta que los expertos ya advertían del riesgo de este tipo de apagones desde hace tiempo y señala que el gobierno debería haberse “preparado mejor”, no desmantelar infraestructuras críticas sin alternativas viables.

Y no es una exageración, solo hay que comprobar la hemeroteca para comprobar que este mensaje era cierto. Hace tres años, Pedro Sánchez afirmaba que España no corría peligro de un posible apagón, ahora ese vídeo se ha hecho viral. Hace una semana, el Consejo General de Ingenieros Industriales lanzaba un informe claro donde dejaba claro que el cierre de la Central Nuclear de Almaraz podría tener graves consecuencias para el sistema eléctrico español, tanto en términos energéticos, ambientales como económicos.

Además de compartir este informe, Rafael Álvarez lamenta que se haya dejado todo en manos de las energías renovables, "y no pueden con todo".

El caso más reciente el de la central nuclear de Almaraz, situada en la provincia de Cáceres, cuyo cierre formal fue activado en el Consejo de Ministros de esta pasada semana. En su opinión, “ahora que toda Europa va en otra dirección parece de inconscientes el pegarse un tiro en el pie”.

Según ha explicado Rafael Álvarez, el colapso del sistema eléctrico fue consecuencia de un “exceso de potencia” que provocó una caída en cascada de la red, ya que el sistema eléctrico español se “desacopló de la red francesa por motivos de seguridad”.

Toda la Península Ibérica se vio afectada porque está integrada “en un mismo sistema interconectado”, después de reconectar parte de la red, hubo otro corte adicional, aunque rápidamente se restableció y “todavía se tardará algunas horas en restablecer completamente el sistema”, explica el experto.

Álvarez, con más de 40 años de experiencia en el sector, reconoce que nunca había presenciado un suceso similar: “Apagones parciales, sí; pero uno que afecte a toda la península, es la primera vez”, recordando situaciones vividas en 2007 en la zona del Levante.

Así, confirma que, pese a las elucubraciones de Pedro Sánchez, el origen del problema radicaría en un pico de consumo que habría superado la capacidad de respuesta del sistema. “Como medida de seguridad, España se desconectó de la red eléctrica europea para evitar daños mayores, pero el desequilibrio llevó a un apagón generalizado en cuestión de minutos”.

Respecto a las declaraciones del Gobierno, que no ha descartado ninguna causa oficial todavía y ha afirmado sorprendentemente que el culpable es la “extraña” desaparición de 15 gigavatios en cinco segundos, el decano del Colegio vallisoletano considera que sembrar dudas sin pruebas puede generar más incertidumbre: "Primero hay que estabilizar el sistema, luego ya habrá tiempo para investigar".

En su 'no' explicación, detalló que el apagón se había producido a las 12.33 del mediodía del lunes porque “se han perdido súbitamente 15 gigavatios del sistema” durante cinco segundos, lo que supone el 60 por ciento del consumo del país en ese momento.

“No había ocurrido jamás”, admitió Sánchez en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa poco antes de las once de la noche, donde garantizó que “se va a trabajar a destajo durante toda la noche” para recuperar la normalidad y que “mañana la luz haya vuelto a todo el territorio”.

¿Un fallo evitable?

Según el ingeniero, existen medidas en el sistema eléctrico para desconectar grandes consumidores industriales en momentos de alta demanda y evitar colapsos. Sin embargo, en este caso no fueron suficientes. “Situaciones límite ya habíamos vivido el año pasado por dos veces, pero esta vez no se ha podido controlar. Algo ha fallado y será necesario reforzar los protocolos para que no vuelva a ocurrir”, subraya Álvarez, que insiste en que España ya había vivido en anteriores ocasiones posibles apagones totales, pero "se lograron evitar a última hora".

Sin embargo, Álvarez pone el dedo en la llaga cuando critica la política energética del Ejecutivo, especialmente en relación al cierre de centrales nucleares como Almaraz, que acaba de ser protagonista por su posible cierre.

"Se acaba de licitar la ingeniería para desmantelar una central que aporta más de 1000 megavatios constantes al sistema. Es una temeridad", lamentó, recordando que otros países europeos están prorrogando la vida útil de sus plantas nucleares mientras España opta por clausurarlas.

“Toda Europa mantiene centrales nucleares, Teresa Rivera, la que fuera nuestra ministra de Transición Energética en España, está votando a favor de mantener las centrales en Europa, ¿por qué aquí el gobierno las quiere cerrar? Es un despropósito, es como el tema del motor de combustión”, lamenta.

Explica que, aunque España es un gran productor de renovables (especialmente en Castilla y León), las energías renovables no son constantes (dependen de sol y viento) y no garantizan el suministro continuo. Rafael Álvarez no duda en señalar que "mantener la energía de generación que tenemos disponible en España debe ser prioritario".

Así, reconoce la importancia del desarrollo de las energías renovables, insiste en que su carácter intermitente no puede garantizar la estabilidad de la red en todo momento. "La fotovoltaica produce durante el día y la eólica depende del viento. Necesitamos una base de generación constante como la nuclear", defiende.

"Hay que montar muchos parques eólicos para producir mil megavatios constantes, porque la energía renovable, todos estamos a favor de ella, pero es puntual", insiste, ya que aunque, según los datos, las renovables cubrieron más del 50% de la demanda eléctrica en 2023, la velocidad de su despliegue y la falta de soluciones de almacenamiento efectivas plantean riesgos significativos para la estabilidad del suministro

, como se ha comprobado.

Por todo esto, Rafael Álvarez reclama una reflexión urgente: "No podemos fiarlo todo a energías que dependen del clima ni improvisar tras cada crisis. El Gobierno debe tomarse en serio la planificación energética para no volver a poner en riesgo el suministro".