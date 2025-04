Castilla y León recupera el espíritu del Diálogo Social con cinco nuevos acuerdos y 2.100 millones de euros

Junta de Castilla y León y agentes sociales y económicos de la Comunidad han sellado los cinco acuerdos adoptados tras la reunión del Consejo del Diálogo Social recuperado tras la salida de Vox del gobierno hace un año. La formación de Abascal ha recibido críticas desde todas las partes.

De esta manera se escenifica esta vuelta al trabajo entre administración, sindicatos y patronal de la que todas las partes se han felicitado. Seguridad en el trabajo, igualdad, políticas de empleo juveniles, conciliación y un plan de empleo son algunos puntos destacados por todas las partes para un acuerdo que se prolonga durante los próximos cuatro años (2025-2028).

“Es un buen día”, han confirmado todos, que han confirmado que “se recupera” y se vuelve a la normalidad tras “años de obsesión enfermiza por eliminarlo”. Estos cinco acuerdos se suman a los cuatro ya vigentes para sumar un total de 15.

Lo han hecho firmando estos acuerdos a los que llegaron el pasado 20 de marzo y que esta mañana de viernes los han certificado en la sala de Mapas de Presidencia bajo la presencia de los consejeros Isabel Blanco (Familia e Igualdad de Oportunidades) Luis Miguel González Gago (Presidencia), Leticia García (Industria, Comercio y Empleo) y Rocío Lucas (Educación).

Mañueco: "Es nuestra seña de identidad"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dado las gracias a quien ha logrado “sumar cinco acuerdos más” al Diálogo Social. El máximo dirigente del Ejecutivo ha insistido en este Diálogo Social es “la seña de identidad” de esta tierra, “la gente lo entiende como una herramienta útil al servicio de las personas de Castilla y León”.

Mañueco ha vuelto a poner en valor su “compromiso” con los agentes sociales. “Demostramos que está en plena forma tras acordar cinco partes con una inversión de 2.100 millones de euros” en los próximos cuatro años.

Mañueco no ha entrado a hablar si se recupera o no el diálogo, ha querido afirmar que para la Junta siempre ha estado “vivo”. Además, ha garantizado todas estas partidas pese a que no se cuente con Presupuestos. “Como siempre se ha hecho y por eso mando un mensaje de tranquilidad”, ha apuntado

Así, los cinco acuerdos serán: el Plan de Empleo de Castilla y León, el Plan de Formación Profesional de Castilla y León, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León, el Plan de Igualdad de Género con Responsabilidad y Juventud en el Empleo y también la Mesa de Negociación del Plan de Empleo Anual.

Así, ha destacado la “palanca” que es actualmente la FP para esta Comunidad y ha anunciado una inversión de 1.000 millones de euros.

También se lanzan 48 millones de euros para mejorar la seguridad de trabajadores y empresarios. Para el plan de igualdad se ha destinado 54 millones de euros, “con atención a las mujeres y jóvenes”. “Es el momento de consolidar la igualdad laboral”, ha afirmado.

La concreción del plan anual recoge igualmente cerca de 120 millones de euros para programas de formación, con la previsión de llegar a unas 84 mil personas trabajadoras ocupadas y desempleadas. Asimismo, se destinarán más de 14 millones de euros a programas de intermediación y orientación laboral, y otros 8 millones de euros en modernización del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

Lobo: “Apostamos por la cultura del entendimiento”

Oscar Lobo, secretario general de UGTCyL, se ha estrenado tras su nombramiento hace escasas semanas en esta firma del Diálogo Social. “Apostamos por la cultura del entendimiento y esto ha conllevado un proceso de preparación con propuestas y posiciones”, ha afirmado.

Lobo ha recordado que este proceso lo inició el anterior secretario Faustino Temprano, también presente en el acto. “Hoy se celebra el día mundial del ADN y es curioso que hoy se cierre este acuerdo, porque el Diálogo Social es el ADN de esta Comunidad”.

Unos acuerdos que se desarrollan que aparecen en el Estatuto de Autonomía como la creación de empleo estable, de seguridad, de igualdad, ha comentado Lobo. “Hemos llegado a unos acuerdos con larga trayectoria de más de 20 años y en este sentido creemos que han funcionado y van a seguir funcionando. Las cosas que funcionan tienen que seguir haciéndolo”.

Ha destacado algunos acuerdos como el avance para “acabar con el drama que es ir a trabajar” en relación con los problemas de seguridad que existen en algunos puestos de trabajo. “Hay que retomar asuntos que se habían desmantelado”, ha finalizado.

Andrés: “El Diálogo Social puede con todo”

Vicente Andrés, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, ha recordado en su caso este 25 de abril como el día de la revolución de los claveles en Portugal. “Recuperamos todo lo que se había perdido tras la llegada de Vox al Gobierno”, ha arrancado.

Para Andrés, el Diálogo Social ha demostrado que “puede con todo porque está blindado a prueba de bombas” y que es una “seña de identidad” de la Comunidad. “Con políticas públicas se ayuda a las empresas y a los trabajadores”, ha afirmado.

El de CCOO ha recordado que se lleva negociando desde septiembre “con tensiones y muchas horas de trabajo”. Y ha puesto sobre la mesa que gracias al plan de empleo van a ser contratadas más de 4.500 personas. Además, una mejora “importante” en la prevención de riesgos laborales, que es “una cuestión vital”.

Andrés ha destacado que con esta nueva firma “se manda al cajón del olvido la ley de violencia intrafamiliar y de concordia”, en alusión a las dos leyes que Vox impuso al PP cuando llegó al gobierno de la Junta.

Aparicio: “Negociación dura, pero eficaz”

Por su parte, el presidente de la CEOE, Santiago Aparicio, ha reconocido que ha sido una negociación “dura, pero eficaz”. “Tenemos una responsabilidad por ser la organización mayor de los empresarios y hemos firmado cinco acuerdos muy importante porque se ha recuperado el espíritu”.

Ha destacado tres temas, la recuperación del plan de visitas de riesgos laborales, que “jamás se debería haber eliminado porque algunos no lo entendieron”. La creación de la Mesa especializada para unificar criterios y se adapte la formación a lo que necesitan las empresas. Y por último, la figura de los multitutores en los centros de Formación Profesional. “Una pyme no tiene capacidad para ser tutor y valorar el trabajo”.