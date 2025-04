De huir de los provincialismos a pedir la confianza para dar un "vuelco real" a CyL: así ha vivido Villalar una fiesta dividida

Unidad frente a provincialismos. Pedir confianza para dar un "vuelco real" a la Comunidad. O un homenaje al Papa Francisco que abrió una puerta de "esperanza". Villalar de los Comuneros (Valladolid) ha atraído todas las miradas este 23 de abril, Día de Castilla y León, en una fiesta que ha estado marcada por los mensajes reivindicativos ante la profunda división que existe.

A pesar de los intentos de unos y otros por barrer hacia sus intereses, la afluencia a este pequeño municipio vallisoletano, cuna de la revolución de los comuneros, no ha mellado. Y es que según el parte de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, a las 12:00 horas se habían registrado la llegada de 3.500 vehículos y 11.000 personas.

Una afluencia que se prevé siga aumentando ya que todavía se registra la entrada de vehículos y las vías con un tráfico intenso. Incluso el acceso por la 189 de la A-6 ha sido cortado por colapso y se ha desviado a los visitantes por Marzales, al menos hasta que las condiciones mejoren.

Entre los asistentes, no obstante, no estará el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Y es que el máximo dirigente de la Comunidad anuló su asistencia después de que se decretasen tres días de luto oficial por el fallecimiento del Papa Francisco.

De esta manera, Mañueco logra eludir las críticas que ha sufrido su Ejecutivo por haber programado actividades en otras provincias, especialmente conciertos musicales, algo que ha sido interpretado como un intento para reducir el impacto de la fiesta en Villalar de los Comuneros.

Unidad frente a provincialismos

Uno de los primeros en hacer acto de presencia ha sido el alcalde de Villalar de los Comuneros, Luis Alonso Laguna, quien ha pedido unidad y dejar los provincialismos ante la fiesta oficial de Castilla y León.

Unas declaraciones recogidas por la agencia Ical en las que también apeló al espíritu comunero como un "símbolo de resistencia" y el cual ha defendido que aún se mantiene a pesar de las dificultades para su organización y colaboración institucional, en alusión al papel adoptado por las Cortes de Castilla y León, lideradas por Carlos Pollán (Vox).

El alcalde de Villalar de los Comuneros, Luis Alonso Laguna, durante la celebración del Día de Castilla y León Miriam Chacón Ical

En este sentido, no ha querido ocultar su preocupación previa después de que la Fundación Castilla y León, presidida por el propio Pollán, se descolgara de organizar el plan de autoprotección, al renunciar a financiar el mismo. No obstante, ha garantizado que la "seguridad nunca faltó" y ésta iba a mantenerse aún así.

"Ha sido tenso, lo he pasado mal", ha reconocido Alonso Laguna, quien ha valorado la programación que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento, la Junta y la Diputación de Valladolid, con grupos musicales de los que anoche ya pudieron disfrutar alrededor de 1.200 personas.

Sin querer despreciar una programación en todas las provincias, el alcalde de Villalar ha insistido en el mensaje de unidad ante la fiesta de Castilla y León en aras de abandonar los provincialismos, que no encuentra en otras autonomías.

"Oportunidad" para dar un "vuelco real"

El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, ha prometido en Villalar dar un "vuelco real" y "voz" a Castilla y León si consigue un préstamo de confianza en las próximas elecciones, ya que ahora la región "no existe", sino que "resiste".

Con este objetivo, ha solicitado en declaraciones recogidas por Ical "toda la ayuda del mundo" a los socialistas y les ha recordado que tienen la "obligación de salir a la calle", ya que merecen una "oportunidad" para gobernar en una Comunidad que no es un "cortijo perpetuo" de la derecha.

Demetrio Madrid, Carlos Martínez y Luis Tudanca este 23 de abril en Villalar de los Comuneros Miriam Chacón Ical

Esta ha sido su primera intervención ante el monolito de Villalar como líder de los socialistas de Castilla y León y en ella ha puesto de ejemplo las mayorías que ha conseguido como alcalde de Soria desde hace 18 años. "Hoy la revolución es quedarse y nosotros tenemos derecho a quedarnos", ha añadido.

En esta línea, ha pedido a sus compañeros de partido que sean "mejores agentes" del cambio y ha aventurado que han de ser los socialistas quienes se atrevan "desde el minuto uno" para lograr la confianza que en su día logró Demetrio Madrid, primer presidente de la Junta y único del PSOE, o en 2019 Luis Tudanca.

El secretario general del PSOECyL, que ha sido interrumpido por gritos en defensa del pueblo de Palestina, también ha reclamado a la comunidad internacional que impulse sanciones para el "gobierno genocida" de Israel y ha llamado a defender con "toda la fuerza" la paz en el mundo.

De igual manera, ha reconocido la figura del Papa Francisco, un pontífice que ha sido calificado como "rojo" y "progresista" que en sus encíclicas, que ha confesado leer, habla de la igualdad, la justicia social o el cambio climático.

Asimismo, durante el inicio de su intervención ha apuntado que en este Villalar "no están todos" ya que no han acudido "los de siempre", además de matizar que "no están ni se les espera, ni aquí, ni en los 2.248 municipios".

Bajo esta idea, ha enfatizado en su idea de que la derecha no cree ni quiere a la Comunidad y así ha querido referirse a la ausencia de Mañueco por la muerte del Papa Francisco. Además, ha señalado que "sobran los motivos" para guardar un minuto de silencio o para tres días de luto nacional por los accidentes laborales o los cinco mineros leoneses fallecidos en Cerredo (Asturias).

En este punto también ha citado a los migrantes que fallecen en el Mediterráneo, a los muertos en guerras como la de Gaza o Ucrania o a las víctimas de la violencia de género que continúa asesinando a mujeres de una manera "insoportable".

Demetrio Madrid

Uno de los habituales es quien fuera el primer presidente de la Junta y único del PSOE, Demetrio Madrid, quien ha señalado a Carlos Martínez que "toca prepararse para ser el capitán de la Comunidad", además de hacer un llamamiento a los valores comuneros.

Así, también ha invitado al líder socialista a que mantenga los valores comuneros para que "no decaigan" y que la fiesta de Villalar permaneza que, como ha reivindicado, siempre ha defendido el PSOE.

En este sentido, Demetrio ha asegurado que desde hace 50 años "no han podido quitar la voluntad popular" de lo que se reclamó hace 50 años: libertad, amnistía, autonomía y Estatuto de Autonomía.

"No es la fiesta de Villalar, que también, es la fiesta de los 2.428 municipios de Castilla y León", ha zanjado quien fuera presidente de la Junta de Castilla y León que también a agradecido a la localidad que acoja cada 23 de abril a ciudadanos de toda la autonomía.

Valores comuneros

Otros de los presentes han sido los secretarios generales de UGT y CCCO, Óscar Lobo y Vicente Andrés, respectivamente, quienes han pedido este 23 de abril que se mantenga viva la llama de los valores comuneros frente a los "enemigos de la libertad".

En este sentido, han defendido los principios que se reivindican en Villalar a raíz de la fiesta de Castilla y León y han asegurado en declaraciones recogidas por la agencia Ical que no son "una cosa vieja, sino las aspiraciones de un pueblo".

Durante su intervención en el Canto de la Esperanza en el monolito donde decapitaron a los capitales comuneros, sendos sindicalistas subrayaron que los habitantes de Castilla y León aspiran a un presente y un futuro digno, "con derechos, libertades, justicia e igualdad".

El líder de UGT ha señalado que el movimiento comunero es sinónimo de "avanzar" frente al "inmovilismo del silencio y la resignación", mostrándose convencido de que la Comunidad tiene que escoger entre "rebelarse o entregarse".

Para Lobo "una derrota no es rendirse", haciendo alusión a quienes no creen en esta fiesta y celebran la derrota de los comuneros en la batalla de Villalar en 1521, y ha recordado que estos valores están recogidos en el Estatuto de Autonomía.

Vicente Andrés, por su parte, ha criticado la falta de compromiso de las Cortes de Castilla y León y la Junta con la organización de la fiesta y ha elogiado la posición de Alonso Laguna, aprovechando también para cargar contra la "extrema derecha" que cuando estaba en el Gobierno autonómico intentó aprobar la ley de Concordia, que "iguala a víctimas y verdugos", la ley de violencia intrafamiliar o el protocolo antiaborto.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a "estar alerta" para defender la libertad, la justicia, los derechos, la igualdad y la pluralidad política, subrayando también que los sindicatos fueron "atacados" por el anterior consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones (Vox), al que "ganó en los tribunales" ante su intento de "cercenar" derechos.

"Son los que no quieren que se celebre Villalar, son los enemigos de la libertad", sentenció el sindicalista.

Ofrenda floral

La ofrenda floral que cada 23 de abril se lleva a cabo en Villalar de los Comuneros a los líderes de la revuelta este año se ha dedicado al Papa Francisco, fallecido este pasado 21 de abril a los 88 años.

Han sido cuatro coronas de flores blancas, con crespones negros, las que se han depositado en honor del Sumo Pontífice frente al monolito del municipio, donde ha sido recordado en el Día de Castilla y León como una persona que trajo "esperanza".

Celebración de la fiesta de Castilla y León en Villalar de los Comuneros Miriam Chacón Ical

El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCyL), Enrique Cabero, quien ha enviado su "reconocimiento y cariño" al Papa, y la portavoz del PP de Villalar, Gema Pérez, que destacó que este día recuerda los valores de "dignidad, solidaridad y determinación en el epicentro de la fiesta de la Comunidad", colocaron la primera corona en el monolito.

La segunda corona corrió a cargo del alcalde de Masacaraque (Toledo), Enrique Óvilo, quien ha lanzado un "viva Castilla y León. Viva Castilla-La Mancha" tras destacar la importancia del 23 de abril.

Por su parte, la presidenta del Consejo de la Juventud, Sandra Amez, ha querido resaltar las reivindicaciones del colectivo joven sobre la vivienda, el "precario" trabajo, los "indignos" salarios, o la "falta" de servicios públicos en el medio rural.

Por último, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, no habló por el día de luto nacional. Alonso Laguna, no obstante, puso en valor la figura del Papa Francisco, quien ha destacado que abrió una puerta que durante "mucho tiempo tenía un cerrojo oxidado".

La ministra de Igualdad y presidenta del PSOE Castilla y León, Ana Redondo junto al secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, el secretario general de CCOO Unai Sordo, y los responsables autonómicos, Óscar Lobo y Vicente Andrés, en la celebración de la fiesta de Castilla y León en Villalar de los Comuneros Miriam Chacón Ical

Tras superar un nuevo "obstáculo" y referirse a una "muerte", en alusión a la Fundación Castilla y León, ha avanzado que llegará un "renacer". Asimismo, ha defendido que es la "y" la que une a Castilla con León y ha considerado que puede ser este un punto de "confluencia" entre todos los ciudadanos para que se sientan "integrados".

18 de abril

Por otro lado, el PSOE de León ha reivindicado de nuevo que se implente una segunda fiesta de la Comunidad el 18 de abril para conmemorar las primeras Cortes Leonesas de 1188, celebradas durante el reinado de Alfonso IX, dentro de su apuesta por descentralizar el poder.

También en consonancia para alcanzar una Castilla y León que entienden crece "a dos velocidades" y que necesita de un proyecto político "racional, equitativo y vertebrador".