PP y PSOE se unen en defensa de Villalar frente a la ofensiva de Vox: "La Junta está más comprometida que nunca"

PP y PSOE han unido sus fuerzas este miércoles en el pleno de las Cortes de Castilla y León para defender la fiesta de Villalar frente a la ofensiva de Vox con la aprobación de una iniciativa de los socialistas que pedía al Gobierno autonómico impulsar la celebración de la fiesta en el municipio vallisoletano.

"La Junta está más comprometida que nunca con Villalar", ha asegurado el viceportavoz popular Miguel Ángel García Nieto al anunciar su voto favorable a la Proposición No de Ley (PNL) del PSOE que pedía a la Junta impulsar las actuaciones necesarias para gestionar y coordinar la programación de Villalar.

En concreto, solicitaba que el Gobierno autonómico consignase "la dotación presupuestaria suficiente, velando por la seguridad de los asistentes y garantizando las condiciones adecuadas en los espacios en que se desarrolle la actividad, tanto la que organice la propia Junta como cualquier colectivo participante o la ciudadanía".

El procurador socialista Pedro Luis González Reglero ha denunciado que el Gobierno de Mañueco "parece interesado en neutralizar la fiesta de Villalar". "Visitan la localidad el 23 de abril muy pronto y casi a escondidas. Que vaya cuando la mayoría de paisanos están allí, no pasa absolutamente nada", ha señalado.

González Reglero ha afirmado que "la ultraderecha está ejecutando lo que el PP ha pretendido hacer desde siempre" y que "por eso callan".

"No creen en la fiesta. El Ayuntamiento de Villalar no debe asumir la organización de una fiesta que es de la Comunidad, tiene que ser la Junta la que garantice la programación y vele por la seguridad de los asistentes", ha señalado.

Miriam Chacón ICAL La Junta aporta otros 120.000 euros a Villalar para el Día de la Comunidad tras desentenderse la Fundación

El "compromiso" del PP

El viceportavoz del PP, Miguel Ángel García Nieto, ha denunciado "la dejación de funciones de la Fundación, tarde y con oscurantismo" que ha provocado que la Junta de Castilla y León haya tenido que salir "en auxilio de Villalar".

Y ha presumido de que, actuando "con rapidez y diligencia", en el último Consejo de Gobierno el Ejecutivo de Mañueco aprobó dos subvenciones: una de 70.000 euros y otra de 120.000, "lo que ha pedido el alcalde de Villalar".

"Plantean esta iniciativa cuando la Junta ya ha dado la solución a las demandas del municipio y de su alcalde. La Junta está más comprometida que nunca con el 23 de abril, con Villalar y con la celebración de la fiesta con todos los castellanos y leoneses", ha señalado.

García Nieto ha asegurado, además, que los grupos de estas Cortes deberían decidir acerca del futuro de la Fundación de Castilla y León "más pronto que tarde ya que su objetivo inicial se ha desnaturalizado".

Una fiesta "de izquierdas"

El portavoz de Vox, David Hierro, ha asegurado que Villalar es "una fiesta de izquierdas" y ha recordado que, en la misma, se han visionado carteles en los que ponía 'Españoles fuera', "dianas con representantes políticos y figuras de Stalin".

"Es una fiesta totalmente ideologizada y que solo representa a los castellanos y leoneses de izquierdas", ha afirmado.

Hierro ha asegurado que Vox "defiende la libertad y que cada uno celebre el 23 de abril como le dé la gana". "Sin imposiciones, sin obligaciones y sin coacciones para gastar cientos de miles de euros en una fiesta que no es la de todos y que nunca lo será", ha afirmado.

El portavoz de Vox, además, ha denunciado que el PP "es especialista en plegarse a las imposiciones de la izquierda y en hincar la rodilla para que luego les corten la cabeza."

Defensa de la fiesta

El procurador del Grupo Mixto Francisco ha considerado "una broma" que se crease una Fundación Villalar y que el PP "entregase" la Fundación a Vox "y permitan que no cumpla sus obligaciones y el dinero público no rinda sus cuentas". "La Fundación debería hacer su trabajo. No existe espíritu de Comunidad", ha afirmado.

El representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, por su parte, ha asegurado que la Junta busca "desvirtuar y destruir la fiesta de Villalar".

"Es una fiesta popular y de izquierdas, quieren sacar tajada y negocio. La gente en esta Comunidad no tiene un sentimiento de pertenencia a la misma, tiene mucho más sentimiento identitario provincial", ha recordado.

Y ha denunciado que el Gobierno autonómico ha programado "conciertos inflados de precio". "Quieren sacar tajada inflando los cachés de los artistas que van a actuar, se les debería caer la cara de vergüenza", ha afirmado.

La procuradora de Soria ¡Ya! Vanesa García ha defendido que la celebración del 23 de abril "debe hacerse con una visión integradora y medios suficientes".

"Vox no tiene poder para cargarse la fiesta de Villalar y los demás estamos para evitar que alguien acabe con los actos dle Día de la Comunidad. Villalar no es solo un lugar es un símbolo y el 23 de abril es memoria compartida", ha zanjado.

Precinto digital de caza

El pleno de las Cortes ha rechazado este miércoles, además, una Proposición No de Ley (PNL) de Vox que pedía derogar la orden de la Junta que regula los precintos digitales para la retirada de piezas de caza.

Con todo, la oposición ha criticado la aplicación "precipitada" del nuevo sistema, que ha tildado de "chapuza" por sus fallos y problemas de cobertura en los cotos.

Vox se ha quedado solo en la defensa de la iniciativa, que han rechazado PP, PSOE, Soria YA, el procurador de Unidas Podemos Pablo Fernández y los no adscritos, Javier Teira y Ana Rosa Hernando, junto a la abstención de UPL, Por Ávila y Francisco Igea.

El texto pedía anular la orden por la que se regula el sistema de control telemático de las capturas efectuadas en los cotos de caza para el traslado de las piezas de caza o de sus partes, así como volver al sistema anterior.