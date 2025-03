Mañueco sin miramientos: tira al suelo y arruga las condiciones al estilo Mazón de Vox para un acuerdo

Las relaciones entre Mañueco y Vox no pasan por sus mejores momentos. Tras ser socios de Gobierno, ahora parece (de momento) que no hay reconciliación entre ellos. El presidente de la Junta está imponiendo sus normas, como se ha visto esta tarde en el Debate de política general de la Comunidad.

Mañueco ha tirado al suelo el documento con las condiciones para un acuerdo, un documento similar al firmado por el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que le ofreció el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, durante su intervención.

Leticia Pérez ICAL Un debate con anuncios preelectorales de Mañueco, un órdago de Vox y la petición de elecciones del PSOE

Al finalizar su primer discurso, Hierro ha dejado el acuerdo sobre el atril de oradores que instantes después ocupó Mañueco, que cogió el documento, lo arrugó y lo tiró al suelo, antes de comenzar su intervención de respuesta al portavoz de Vox en las Cortes.

Posteriormente, al finalizar su intervención de réplica, Hierro vio el papel del acuerdo tirado en el suelo, lo recogió y, visiblemente molesto, se lo dejó a Mañueco sobre el escaño, que a su vez le dio el documento a un bedel del hemiciclo para que se lo llevase del mismo.

Hierro ha colgado posteriormente en su perfil en la red social X (antes Twitter) el vídeo con lo sucedido: "Esto es lo que acaba de hacer Mañueco con la propuesta de Vox que propone renunciar a la inmigración ilegal y abandonar el pacto verde", ha reprochado.

Cruce de acusaciones

Y es que el duelo entre Vox y Mañueco de esta tarde ha sido un cruce de acusaciones.

El portavoz de Vox, David Hierro, ha recordado la importancia del punto sobre la inmigración en el acuerdo de Gobierno de marzo de 2022 y el "incumplimiento" del mismo por parte de Mañueco. Y ha recordado al presidente que, desde que salió Vox del Ejecutivo, en julio de 2024, la Comunidad "no ha avanzado nada".

Hierro ha lanzado un órdago a Mañueco y le ha dicho que si dice que la Comunidad no acepta a ningún menor no acompañado más y se compromete a luchar contra la inmigración ilegal "mañana mismo" se sentarían con el PP a negociar los presupuestos.

Además, ha acusado al jefe del Ejecutivo autonómico de "vivir de las rentas" y se ha mostrado convencido de que el PP pactará con el PSOE tras las próximas elecciones. Hierro ha recriminado también a Mañueco la devolución de las subvenciones a los sindicatos y su política migratoria.

"Es usted el presidente autonómico más débil y más ninguneado por sus jefes en el partido. Es incapaz de llegar a acuerdos, sin presupuestos y cede ante todos los chantajes de la izquierda. Es usted un presidente zombi", le ha espetado.

Mañueco, por su parte, ha recordado que Vox decía que Castilla y León "funcionaba" cuando formaba parte del Gobierno de la Junta. "Desde entonces solo ha cambiado que dieron la espantada y ahora viven en un paripé permanente. Abandonaron el Gobierno por orden de sus jefes de Madrid", ha afirmado.

También ha cargado contra Vox por no haberse "sentado" para negociar los presupuestos. "Ustedes no querían irse, les obligaron y no lo entendió nadie. Presumen de principios pero renunciaron a ejercerlos defraudando la esperanza y las ilusiones de sus propios votantes", ha señalado.