La oposición prevé un debate del Estado de la Comunidad "estéril" y el PP defiende que Mañueco "da la cara"

La Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León ha acordado este jueves que el debate del Estado de la Comunidad se celebre los próximos 26 y 27 de marzo, como había solicitado la Junta, con el único rechazo del procurador del Grupo Mixto Francisco Igea.

Con todo, la oposición en bloque ha criticado que el debate se convoque sin haberse aprobado los presupuestos y ha tildado de "maniobra electoral" por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, la convocatoria de un debate que será "estéril" y "no servirá para nada".

El Grupo Popular, en cambio, ha asegurado que se trata de las fechas "idóneas" para abordar el debate al acabar de cumplirse tres años de la legislatura y ha asegurado que el presidente de la Junta "da la cara", a diferencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Es el momento clave para que el presidente debata y explique a los ciudadanos todo lo realizado por la Junta, destacando los servicios públicos esenciales", ha asegurado el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes.

El portavoz popular también se ha pronunciado ante las críticas de la oposición a un supuesto "bloqueo" de la tramitación de las leyes de Publicidad Institucional y de Puestos de Difícil Cobertura, cuya toma en consideración se aprobó en el pleno de la Cámara, y ha recordado que es necesario el informe de los letrados.

"Se convocará la Mesa en cuanto los letrados tengan el informe en el que se hayan calificado las enmiendas y todavía no se han podido calificar por la carga de trabajo que hay en las Cortes. En cuanto estén calificadas se convocará de inmediato la Mesa para abordar ambas leyes", ha afirmado.

"Maniobras publicitarias"

El portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, ha asegurado que la convocatoria del debate a finales de marzo es una muestra de que Mañueco solo trata de "entretener con maniobras publicitarias" para ocultar su "parálisis". "Esto solo puede acabar con una convocatoria inmediata de elecciones", ha afirmado.

Además, ha denunciado que PP y Vox siguen manteniendo sus "lazos", tras lograr este miércoles los de Abascal la Presidencia de la Comisión de Agricultura gracias al apoyo de los populares.

Tudanca también pedido que se convoquen "de forma inmediata" la comisión y la ponencia de la Ley de Publicidad Institucional y de Plazas de Difícil Cobertura. "No vamos a permitir maniobras dilatorias fraudulentas", ha denunciado.

Un debate "estéril"

El portavoz de Vox, David Hierro, ha denunciado que Mañueco está "pidiendo continuamente tiempos muertos, igual que muerta está su legislatura". "Está en un callejón sin salida e está intentando paralizar la actividad de las Cortes igual que ha paralizado la de su Gobierno", ha afirmado.

Por su parte, el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea, que ha rechazado la convocatoria del debate en marzo, ha recordado que "el debate de política general debería ser posterior al debate de los presupuestos". "Será un debate de trampantojo", ha afirmado.

Igea también ha denunciado que el PP haya dado la Presidencia de la Comisión de Agricultura a Vox "el grupo que más daño está haciendo a la industria agroalimentaria y apoya a Trump en su enloquecida carrera arancelaria" y ha cargado contra la "falta de principios" del PP en su forma de abordar la acogida de menas.

También ha solicitado que se tramiten las leyes de Publicidad Institucional y Puestos de Difícil Cobertura y ha calificado de "agónica" la legislatura, asegurando que "no va a ninguna parte". "O se llega a acuerdos o que se convoquen elecciones", ha afirmado.

Debate sin presupuestos

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, también ha considerado "lamentable" que se celebre el debate sin tener presupuestos y "sin que se esperen". "Esto lo que hace es desnaturalizar y descafeinar el debate, no va a servir para absolutamente nada", ha señalado.

Por su parte, el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha asegurado que en los últimos tres años Mañueco "no ha hecho nada por Soria y no ha cumplido ninguno de los compromisos de esta legislatura ni de la pasada".

"Un año en el que no tiene presupuestos, no va a traer ninguna iniciativa legislativa, está defraudando a los ciudadanos. No tiene nada que ofrecerles", ha zanjado.