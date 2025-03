Feijóo abre la puerta de la Justicia si Sánchez no lleva el aumento de gasto en Defensa al Congreso: “Es un fraude de ley”

Noticias relacionadas Feijóo regresa a Castilla y León un mes después de su última visita: estará con Mañueco en un pueblo de Valladolid

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Castilla y León y del PP regional, Alfonso Fernández Mañueco, han estado de visita por la localidad de Serrrada (Valladolid) una visita a un fábrica de quesos y de vino para poner en valor el sector agroalimentario del país, pero sobre todo, para cargar contra Pedro Sánchez por “su autocracia” y "su falta de respeto" al Parlamento al no informar sobre el aumento de gasto que el Gobierno tiene pensado hacer en Defensa.

Desde las Bodegas Hijos de Alberto Gutiérrez, el presidente del PP ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno como ya hiciera este jueves tras reunirse con él en La Moncloa. “Seguimos sin ningún plan, en un Estado hay una serie de leyes, la ley presupuestaria es determinante y los presupuestos se aprueban en las Cortes, cuando se da esta anomalía, se está haciendo un fraude de ley”.

Brágimo Ical Feijóo regresa a Castilla y León un mes después de su última visita: estará con Mañueco en un pueblo de Valladolid

Para el gallego, España tiene "un presidente que a efectos de seguridad y Defensa no existe" y ha recalcado que no se puede adoptar ninguna decisión en materia de Defensa y de seguridad que no esté aprobada en el Congreso de los Diputados. "No se puede comprometer ningún gasto, y mucho menos miles de millones, en materia Defensa y de gasto militar, sin autorización del Congreso".

Así, ha indicado que no es normal que Sánchez vaya la próxima semana una reunión en Bruselas "donde diga lo que no quiere decir en España".

Además, ha asegurado que si Sánchez no lleva el gasto en Defensa al Congreso "nos deslizamos hacia un barranco de autocracia que espero y deseo que no se consolide ni cristalice".

Aunque no ha querido confirmar ninguna acción, sí ha abierto la puerta a acudir ante la Justicia. “Veremos lo qué hace, el presidente no tiene mayoría parlamentaria para poner en marcha ningún plan al que está obligado, por lo tanto debe de informar al Congreso, yo ante todo defenderé el estado de Derecho”.

En su opinión, la solución no puede ser incrementar el presupuesto recortando de “algunos ministerios y usando el dinero del fondo de contingencias” para insistir en que tiene que decir de dónde va a salir ese dinero, porque son “varios miles de millones de euros que no son temporales son de carácter permanente, por lo tanto no tiene legitimidad para hipotecar el futuro presupuestario en materia de defensa”.

Feijóo ha recordado que este Gobierno, “el que más ha abusado de decretos leyes, ahora también abusa de la falta de presupuestos”, ya que solo ha presentado tres en los últimos siete años.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.