Isabel Blanco: “Castilla y León es tierra de acogida, pero no admito chantajes de Sánchez para agradar a sus socios”

No es fácil encontrar un hueco en la agenda de Isabel Blanco para una entrevista. Es la ‘supervicepresidenta’ de la Junta de Castilla y León, aunque reconoce que este término no le gusta. A sus espaldas una de las consejerías con más competencias y más importantes, Familia e Igualdad de Oportunidades, y la vicepresidencia.

Isabel Blanco (19 de agosto de 1972) es, ante todo, zamorana y a mucha honra. Orgullosa de su Semana Santa, de su equipo de baloncesto que este año debuta en la división de plata y de la unión aunque estén lejos de sus paisanos. Es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria y en estos momentos la figura más importante de la Junta tras “el presidente Mañueco”, como a ella le gusta decir.

La vicepresidenta y consejera abre las puertas de su despacho a El ESPAÑOL Noticias de Castilla y León en un momento importante para la política de la Comunidad con temas candentes sobre la mesa: violencia de género, inmigración y financiación autonómica, posibles elecciones, y mucha incertidumbre.

Lo que rechaza de primeras es el anticipo de las elecciones, “ya lo ha dejado claro el presidente”, aunque la situación sea propicia por las crisis internas de la oposición. Desde julio de 2024 es vicepresidenta de la Junta, tras la renuncia de Juan García-Gallardo por la salida de Vox del Gobierno. Un momento clave de la legislatura que Blanco sortea con cintura de boxeadora. La zamorana eleva el tono sobre todo cuando se toca el tema de violencia de género. “Nosotros seguimos pensando igual, los que cambiaron fueron ellos", reitera en alusión a su anterior socio.

Pese a la compleja convivencia con Vox, ella se mantuvo firme en sus planes, y ganó el pulso en las políticas de emigración, las vinculadas a la igualdad y a la lucha contra la violencia machista.

Afiliada al PP desde muy joven, su lealtad, su trabajo serio (se curtió con la gestión de las residencias durante la pandemia) y discreción le han servido para ir escalando posiciones en el partido (también es coordinadora de Acción Política), y todavía no ha tocado techo.

PREGUNTA. ¿Cómo están siendo estas primeras semanas del año y desde que tiene el cargo de vicepresidenta, o en este caso de ‘supervicepresidenta’?

RESPUESTA. A mí me gusta más vicepresidenta y consejera. Con un área muy amplia, muy potente, muy bonita y que requiere mucho trabajo, a la que se le suman las funciones, en este caso, de consejera. ¿Cómo están siendo? Bien. Más trabajo, pero bueno, yo lo he dicho muchas veces, a mí el trabajo nunca me asusta.

P.- Otros la denominan la “consejera más progre” de la Junta”, lo afirmó David Hierro (Vox). ¿Esto es bueno o es malo?

R.- Yo no sé si soy la más progre o no soy la más progre. Sé que yo defiendo ahora, y he defendido siempre, los principios del Partido Popular, el apostar y trabajar por las personas, el apostar por la igualdad y por la solidaridad, esos son los principios del presidente Mañueco, del gobierno de la Junta y del Partido Popular. Son los que yo he defendido siempre y desde luego voy a seguir defendiendo.

Pese a gobernar en minoría.

Nosotros somos un gobierno estable, que continúa trabajando por las personas de Castilla y León, que sigue poniendo medidas en marcha. Por centrarnos un poquito en el área que yo llevo, no hablar de todo en general, hace unos días se firmaba ese pacto social por las familias, un pacto pionero firmado con 45 entidades del sector de la inclusión y de la exclusión social de Castilla y León. Nunca se había hecho nada igual. La semana pasada, por ejemplo, el presidente presentaba el nuevo carnet 60 destinado a las personas mayores.

Eso queda muy bien, consejera, pero luego hay que sacar leyes adelante en las Cortes y ahí no se tiene todo el apoyo.

Si algo caracteriza al presidente Mañueco es el diálogo, el diálogo permanente con la sociedad, con los representantes del Diálogo Social, de las entidades, con los grupos políticos para sacar las diferentes leyes adelante. Por ejemplo, la ley de violencia de género en las Cortes, la aprobó el Gobierno, se remitió a las Cortes, les han informado que está en plazo de enmiendas, pues hablaremos con los diferentes grupos políticos para poder sacarla adelante. En este caso entendemos que es una norma esencial y que tiene que salir con el máximo consenso posible y para eso se va a trabajar.

¿Este gobierno en minoría es, paradójicamente, una oportunidad de mostrar la verdadera política del Partido Popular en lo referente a la protección de las mujeres y a la violencia de género? Entiendo que estando Vox en el Gobierno hubiera sido más difícil sacarlo adelante.

No, yo ahí no estoy de acuerdo. Este Gobierno, el del presidente Mañueco, siempre ha luchado contra la lacra que supone la violencia de género, siempre ha apostado por proteger a las mujeres y por poner más recursos encima de la mesa.

En esta legislatura, y la legislatura empezó en el año 2022, se han incrementado las plazas en las casas de acogida para las mujeres, se han incrementado los centros de emergencia, se ha incrementado la financiación y los recursos. Luego, este Gobierno nunca ha dejado de proteger a las mujeres, de luchar contra lo que supone la lacra de la violencia machista.

Isabel Blanco, sonriente, duranta la entrevista concedida a El ESPAÑOL Noticias de Castilla y León Pablo Requejo PHOTOGENIC

A pesar de Vox.

Siempre. He puesto ya varios ejemplos. Es la realidad y los números lo dicen. Más inversión, más mujeres atendidas, más plazas, más formación, más acciones de sensibilización. Una ley que se estaba tramitando y que se ha ido actualizando a la normativa que ha ido saliendo. Castilla y León la tuvo en el 2012. Fue una normativa pionera a nivel nacional. Por ejemplo, contemplaba las agresiones sexuales como violencia machista, cuando ni siquiera existía el famoso convenio de Estambul que lo incorporó posteriormente. Por cierto, las diputadas de Podemos no lo apoyaron. El partido más feminista, así se definen, no apoyó el pacto de Estado contra la violencia de género. Entonces, fuimos los pioneros y hemos querido seguir siéndolos.

La ley ha finalizado su tramitación cuando se ha ido incorporando toda esa normativa que ha ido surgiendo. Y ahora en las Cortes es susceptible de ser enmendada. Los grupos políticos presentarán enmiendas, se estudiarán y se analizarán.

¿Se puede ver un acuerdo con el PSOE por primera vez en tiempo? Ana Redondo y Carlos Martínez abogan por ello.

El PSOE lo que ha presentado es una proposición de ley que modifica algunos artículos de la ley actual. El Gobierno autonómico lo que ha presentado es una ley integral de atención a las víctimas de violencia machista. En este caso, yo espero que haya el máximo consenso en torno a la ley, no entendería otra cosa.

Una ley, como digo, moderna y adaptada, que apuesta por los nuevos tipos de violencia que están surgiendo, que apuesta por la prevención, por la sensibilización, por la atención, la formación... Es decir, dentro de las competencias que tenemos las comunidades autónomas en esta materia.

¿Qué está haciendo Castilla y León por luchar contra esta lacra?

Un modelo 'in, on, out'. In es la prevención porque se están volviendo a dar actitudes que ya creíamos que estaban erradicadas. Que nosotros no consentíamos. Sobre todo a través de las nuevas tecnologías. No es normal que te digan ‘por qué estabas conectada noche a las 3 de la mañana’. No es normal que te digan, ‘mándame tu localización’. Hay conductas que no se entienden y que cada vez se van dando en los más jóven. Ellos lo hacen y ellas lo aceptan.

Hay muchas mujeres que llevamos muchos años luchando contra eso, pero en ese sentido se están volviendo a actitudes que creíamos desaparecidas. Es decir, la polarización también ha llegado a este tema.

¿La polarización de los dos extremos políticos?

Sí, unos por negarlo y otros quizá por exacerbarlo. Lo que está haciendo es que se acepten conductas que no deben aceptar las mujeres. Nadie puede decir, no te pongas esa minifalda. O no te pongas ese escote si me quieres. Es que hay muchas que hemos peleado por eso hace ya muchos años, aunque no nos hayamos puesto nunca detrás de una pancarta.

Quizás esas pancartas que se sacan a la ligera con mensajes tan dañinos en algunas ocasiones también han hecho lo suyo.

Pues yo no lo sé, pero se están volviendo a esas actitudes. Y en eso hay que incidir. En esa educación, en esa sensibilización, en esa prevención. Nuestra ley ya contempla la violencia vicaria, y la que se ejerce a través de las redes, la violencia digital.

El segundo elemento fuerte es la atención. El ‘on’: Incrementar las plazas y los recursos, incrementar las ayudas a las mujeres. Y el tercer pilar de nuestro modelo es el out. A las mujeres hay que ayudarlas a salir. Los servicios sociales tienen que ser la puerta de entrada para que ellas se sientan seguras. Que nos llamen, que las vamos a ayudar. Pero también es la puerta de salida. Ayudarlas a encontrar ese trabajo y normalizar, a recuperar su vida. Eso es lo que se va a debatir en las Cortes. Y eso es lo que queremos que cuente con el máximo consenso posible.

¿Cómo es la relación ahora con el Ministerio de Igualdad con una vallisoletana al frente?

Nosotros siempre hemos tenido una relación correcta con el Ministerio de Igualdad. Es que lo que nos tiene que preocupar a todas y a todos, son las mujeres, en este caso, víctimas de violencia machista. Es una relación correcta dentro de lo que es la colaboración institucional. También era buena la misma relación con la anterior ministra.

Hemos incidido en este tema por la importancia de esta ley de violencia de género, pero no quiero olvidarme, ¿va a haber adelanto electoral en Castilla y León?

El presidente Mañueco lo ha dicho reiteradamente. Su intención es agotar la legislatura. Poco más hay que decir.

Él lo ha dicho reiteradamente. Su intención es agotar la legislatura, sí. Pero estará conmigo que la situación es perfecta para convocarlas con los dos principales partidos de la oposición en remodelación y con líos.

A ver, la intención del presidente es agotar la legislatura. Nosotros, como le decía al principio, lo que estamos haciendo es trabajar. Trabajar por las personas de Castilla y León.

Primer plano de lsabel Blanco durante la entrevista Pablo Requejo PHOTOGENIC

Insisto, ¿y qué podría romper esa intención de Mañueco? Quizás no contar con unos presupuestos…

El presidente lo que ha dicho es su intención de agotar la legislatura. Poco más hay que decir al respecto.

Hablaba antes de que este Gobierno pacta y dialoga. Pues en los Presupuestos poco se ha podido hacer.

Nosotros ahora mismo tenemos una hoja de ruta que estamos ejecutando. Somos un gobierno que, efectivamente, está gobernando, que está poniendo medidas encima de la mesa y en base a esa hoja de ruta se está ejecutando.

¿Cómo ve la nueva situación política de las Cortes y de Castilla y León? Vox sin Gallardo. Una bicefalia, o eso dicen, en el PSOE. ¿Qué espera de este año en las Cortes?

Al final lo que se ve es que somos el único partido que es capaz de dar estabilidad y de pensar en lo que necesitan las personas y que las escuchamos.

¿Y del PSOE de Carlos Martínez?

Espero más de lo mismo. El señor Carlos Martínez, al fin y al cabo, es el candidato que ha puesto el señor Sánchez. Siempre el PSOE antepone los intereses de Sánchez a los intereses de Castilla y León.

Sea sincera, ¿sin Vox en el Gobierno su consejería se ha quitado un lastre?

Lo decía al principio, desde la sinceridad. Nosotros estamos haciendo lo que hacíamos. Hemos seguido trabajando. Y sobre todo hemos defendido siempre a las personas de Castilla y León.

En las Cortes siempre se escucha a la oposición hablar de la mala gestión en servicios sociales que hace esta Comunidad y en recortes para mujeres y servicios. Pero los datos no dicen eso. ¿Por qué?

¿Por qué esta forma de ocultar lo que está pasando en Castilla y León? Pues es que la realidad es lo que cuento. Las cifras que tenemos lo dicen todo. Seguimos siendo líderes en dependencia. Somos de las primeras comunidades en la prestación de servicios sociales. Hemos firmado ese pacto con las familias. Somos pioneros en muchas de las medidas que estamos poniendo encima de la mesa. Apostamos por la conciliación y por el ascenso profesional de las mujeres. ¿Por qué la oposición dice eso? Pues habrá que preguntárselo a ellos. Es el mantra permanente de embarrar lo que realmente estamos haciendo en Castilla y León. El Partido Socialista, al final, lo que sigue siempre son las instrucciones de Pedro Sánchez o lo que hacen es seguidismo a sus políticas que actualmente perjudican esta tierra.

Eso lo ha denunciado estos días también con el tema de la despoblación, de la financiación autonómica vinculada.

Castilla y León siempre ha defendido en cualquier foro y siempre va a defender que la financiación autonómica tiene que ir vinculada a la despoblación. No lo defiende solo Castilla y León, lo defienden otras comunidades que están en situación similar. Lo hemos defendido aquí, a nivel nacional y en Europa. Ahora mismo estamos participando en la elaboración de un dictamen dentro del Comité de las Regiones precisamente para los fondos de cohesión futuros.

Lo que nosotros pedimos son dos cosas. Por un lado, que la despoblación se tenga en cuenta en el reparto de esos fondos, porque mantener escuelas con tres niños es más caro, porque llevar los servicios sociales al territorio, la ayuda a domicilio, porque atender sanitariamente a las personas en una Comunidad que tiene 2.248 municipios y de ellos solamente 16 tienen más de 20.000 habitantes, es más caro. Queremos que esos fondos de cohesión tengan en cuenta estos factores. En Europa se sorprenden con este tema.

Y la otra cosa que pedimos también en ese dictamen, por ejemplo, es que los fondos sean descentralizados, que no sea el Gobierno de España el que los reparta, que sean las comunidades las que puedan gestionarnos precisamente para lo que ellas necesiten. Lo que no entendemos es por qué el Partido Socialista no nos apoya en esto.

¿Y por qué no lo hacen?

Pues es evidente, porque siempre está a lo que dice, en este caso, la señora Montero.

Y porque hay dos comunidades como son País Vasco y Cataluña que ordenan.

(Asiente). Pedro Sánchez tiene que hacer todo lo posible para seguir en el Gobierno de la nación. Lo que pedimos es que el Partido Socialista se ponga del lado de las personas de Castilla y León.

Llevan pidiendo ese cambio de modelos muchos años y no hay avances. ¿Llegará algún día?

Pues desde luego esta comunidad lo va a pelear. Lo ha pedido el presidente Mañueco en todas las conferencias de presidentes que ha habido. También lo ha pedido el consejero de Economía y Hacienda en todos los consejos de Política Fiscal y Financiera.

La reunión de ese consejo es precisamente el próximo 26 de febrero. ¿Qué pasará?

Sí, y se va a reivindicar. Y son más comunidades que tienen características similares a Castilla y León las que lo están pidiendo. Es importante que se tenga en cuenta. Por poner un ejemplo, el mantener escuelas con tres alumnos es un 70% más caro en un territorio como el nuestro. Lo que no entendemos es que el PSOE no se ponga a nuestro lado a defenderlo. No he oído al señor Carlos Martínez defender claramente que el factor de despoblación tiene que tener un peso en la financiación autonómica.

Ahora que nadie cede y solo mira por lo suyo, ¿cómo se logra poner de acuerdo a 45 entidades sociales?

Fue un pacto trabajado con todas ellas. ¿Cómo se consigue? Porque todos teníamos el mismo objetivo, que es seguir ayudando a las familias que más lo pueden necesitar, a las familias más vulnerables, pero también a esas familias de clase media. Están las ayudas de emergencia, están los bonos de urgencia social, y eso se lleva trabajando mucho tiempo con las entidades del tercer sector. No es de ahora. Se lleva años trabajando con ellas, escuchándolas, atendiendo las demandas que nos hacen.

Otra patata caliente, por decirlo así, es la inmigración. ¿Castilla y León va a seguir acogiendo menas?

El problema de la inmigración en este país es que no existe una política migratoria. Las competencias de inmigración son del Estado. Y eso hay que dejarlo claro. Y no existe una política migratoria. Y se ha reivindicado muchas veces. No existe un control de fronteras. No existe una implicación real de la Unión Europea. Hay que poner medidas en origen y no parches.

Y, desde luego, las cosas se tienen que hacer desde el consenso y en los órganos que correspondan. No se pueden hacer por imposición y beneficiando siempre a los socios independentistas del Gobierno. Eso es lo que no se puede hacer. Pero es el Gobierno el que tiene que definir esa política migratoria que no existe ahora mismo.

JL Leal Ical Isabel Blanco reprocha a Sánchez que "utilice a las personas para mantenerse en el poder"

Y si ahora desde el Gobierno les exige acoger más menas, ¿qué van a decir?

Lo que le digo es lo mismo. No se puede hablar de imposiciones. Hay que hablar con las comunidades que tengan las competencias de menores. Hay que implantar una verdadera política migratoria, hay que poner recursos también encima de la mesa y no la imposición, excluyendo además siempre a los mismos.

Siempre ha hablado, y seguimos con este tema, de que Castilla y León es tierra de acogida. ¿Ahora también? ¿El País Vasco y Cataluña no lo son?.

Castilla y León es tierra solidaria.

¿Hasta dónde llega esa solidaridad?

Castilla y León lo estamos haciendo y lo estamos demostrando. Hemos ido cumpliendo los acuerdos que se han alcanzado. No solo los que se alcanzaron dentro de la conferencia sectorial, con la guerra de Ucrania, por ejemplo, nos vino también un orfanato entero.

Yo lo que sé es que el Gobierno lo que está planteando es lo que se sabe por la prensa. Por cierto, no hay una comunicación, no hay una documentación oficial. El objetivo final es el beneficiar a determinadas comunidades en detrimento de las demás. Lo mismo que pasa con la política fiscal. Esa es la estrategia del Gobierno de España. El beneficiar a sus socios separatistas, el ceder a sus chantajes para poder seguir en la Moncloa.

Las cifras que se han puesto encima de la mesa se van a quedar obsoletas.

Es que lo que es necesario es una política migratoria que no existe. Ese control de fronteras que es responsabilidad del Gobierno. Activar fronteras, implicar a la Unión Europea y utilizar los recursos que hay, las medidas en origen.

¿Cuál es el coste real que supone para las arcas de la Junta de Castilla y León estas políticas?

Tenemos una orden publicada de lo que nos cuesta.

¿Y el Ministerio está haciendo efectivo ese coste que tiene para la comunidad?

No, el Ministerio lo que financia, con los menores asignados dentro de la conferencia sectorial, es la estancia de un año. Los menores están aquí hasta que cumplen 18 años. Y luego tenemos el sistema de transición a la vida independiente. Hasta los 21 salen de los recursos de infancia, los que quieren, evidentemente, cuando tienes 18 años.

Los que quieren quedarse saldrían de esos recursos de infancia y pasarían a los pisos de transición a la vida independiente. Pero el Ministerio solo financia un año de los menores acogidos a través de la conferencia sectorial. No de los que llegan, por ejemplo, con visado de turista, que llegan algunos, o por motu proprio.

Precisamente habla de la edad. Ese es uno de los aspectos más criticados, ¿cómo puede la Junta certificar que realmente son menores los que se están acogiendo en Castilla y León?

La Junta no tiene que certificarlos. Está dentro de las competencias estatales el determinar la edad. Las diferentes pruebas que hay para la determinación de edad, en este caso, de los menores, son de ellos. No somos nosotros los que certificamos la edad.

Terminamos ya, está sobre la mesa el decreto de familias monoparentales.

Estamos trabajando sobre él, sí. Las leyes pasan por varios órganos, pero cada una de ellas tiene incidencias, aportaciones y demás. Se está tramitando con normalidad. La intención es que antes del verano pueda estar aprobado.

¿Por fin tendremos este año ley LGTBI?

Bueno... el Gobierno no está trabajando ahora mismo en ninguna ley LGTBI.