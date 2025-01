Ideólogo de los atascos de Valladolid, fracaso en Madrid y 'apadrinado' de Puente: así es el nuevo presidente de Renfe

Álvaro Fernández Heredia es ya el nuevo presidente de Renfe. Un nombre que forma parte de la historia de Valladolid y, sobre todo, de su exalcalde Óscar Puente. Él fue el ideólogo de los múltiples problemas que la ciudad vivió en su etapa como gerente de Auvasa.

Estuvo poco tiempo, pero dejó una huella que todavía es palpable en algunas vías de la capital. Definido por el ministro Óscar Puente como “un gestor de campanillas”, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y doctor en Infraestructuras de los Transportes por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Hoy martes, el Consejo de Ministros aprobó el nombramiento.

Hasta ahora, ostentaba el cargo de secretario general de Movilidad Sostenible del Ministerio, pero de nuevo Puente le recluta tras la salida de Raül Blanco "por motivos personales" al frente de Renfe.

Fernández Heredia, conocido en redes sociales por su perfil ecologista, llega a Renfe en uno de los peores momentos ya que son constantes los retrasos en los horarios lo que provoca la queja de sus usuarios, además de múltiples incidencias en toda España.

En enero de 2022, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo anuló el decreto del Ayuntamiento de Valladolid, puesto en marcha por él, por el que se aprobó la implantación de varios carriles bici y carriles bus en la ciudad. Por el que se implantaron 21 tramos de carriles bus-taxi y dos carriles bici segregados y estableció la prohibición de circular por las calles de Cánovas del Castillo y Fray Luis de León. Algo que con la llegada del nuevo alcalde Jesús Julio Carnero ya ha vuelto a la normalidad.

Hay que recordar que con Puente todavía como alcalde hasta que los vallisoletanos le dieron la espalda, abandonó su cargo en Auvasa para ir en la candidatura de Mas Madrid (fichaje estrella de Rita Maestre) al Ayuntamiento madrileño. Fernández aludió a motivos personales para dejarlo, pero pronto se vio que no era así, que lo dejaba para afrontar el reto de vencer a Díaz Ayuso, con unos mediocres resultados que le hizo pronto recalar en otro puesto a dedo.

Además, tuvo un importante choque con el comité de empresa y son pocos los que hablan bien de él. Al principio se habló de un cese voluntario, pero después Óscar Puente tuvo que rectificar y ya habló de despido, y con un buen importe para su cuenta corriente.

Puente le volvió a reclutar como Secretaría General de Movilidad Sostenible y ahora da un nuevo salto en su carrera política con la Presidencia de Renfe.

Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el sector de la movilidad y el transporte y ha desarrollado su actividad en consultoría, investigación y docencia universitaria, asumiendo puestos de gestión a distintos niveles.

@AyuntamientoVLL Twitter Las incógnitas de la salida de Álvaro Fernández Heredia de Auvasa

En la universidad, ha sido profesor de Planificación del Transporte y director del Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Ha sido investigador en el Centro de Investigación del Transporte, investigador invitado en el Politécnico di Torino y profesor visitante en la University of the West of England.

En la administración pública, durante cuatro años fue director gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) y, posteriormente, durante otros cuatro años, gerente de Auvasa con Óscar Puente como alcalde de Valladolid.

Además, es vocal del Consejo Asesor del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de España, miembro del Comité Europeo de la Unión Internacional de Transporte Público y Vocal del Comité Ejecutivo de la Asociación de Transporte Urbano Colectivo.