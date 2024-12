Castilla y León, contra la soledad: ofrece 100 plazas en residencias para quien desee comer acompañado en Navidad

De las situaciones de soledad no deseada, que afectan especialmente a las personas mayores, se derivan graves consecuencias relacionadas con la salud mental, como la depresión y la ansiedad, pero, además, implica un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y una disminución de la esperanza de vida.

Tal y como recoge una nota de prensa de la Junta de Castilla y León, se trata de un complejo problema que se extiende entre una población envejecida como es la castellana y leonesa, donde el 26,3 % de las personas mayores de 65 años viven solas. Dos de cada tres, además, son mujeres. Todo ello en una Comunidad en la que el 36 % de la población vive en un medio rural altamente disperso.

Es por que ello que, durante este periodo navideño, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha vuelto a ofrecer a aquellas personas que vayan a pasar las fiestas en soledad un hueco en la mesa de las residencias de mayores de titularidad autonómica.

Aquellos que lo deseen, no sólo podrán comer y cenar en Navidad, Año Nuevo, Nochebuena y Nochevieja, sino que también tienen la posibilidad de participar en las actividades que se organicen durante la tarde, todo ello gratuitamente. Una iniciativa que se organiza en colaboración con las entidades locales y los centros de acción social —CEAS—.

La Junta ofrece 100 plazas a través de las cuales se facilita una interacción social que no sólo favorece a aquellas personas que hagan uso de este recurso, sino a los propios residentes. De este modo, los centros se abren a la sociedad y se conectan aún más con su entorno.

Una oferta que ha sido anunciada por la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en la jornada 'Visiones de la soledad' organizada por el departamento que dirige, donde ha manifestado que esta epidemia del siglo XXI es un desafío social que requiere el compromiso más firme de las Administraciones y de la sociedad en general.

Precisamente es ese compromiso, ha añadido, el que ha empujado a organizar esta jornada, en aras de trabajar juntos para buscar soluciones innovadoras.

Durante el acto, se han celebrado varias mesas redondas alrededor de esta problemática social en la que han participado, además de profesionales especializados de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, representantes de muchas de las entidades que integran la 'Red Amiga'.

Este instrumento impulsado por la Junta está diseñado para la detección precoz, identificación, análisis y acompañamiento de personas en situación de soledad no deseada. A la Red ya se han sumado 26 organizaciones, además de la propia Consejería y la Red de Federaciones Provinciales de Jubilados y Pensionistas, que aglutina alrededor de 1.500 asociaciones y cuenta con más de 135.000 socios.

La Red constituye una de las nuevas medidas que se han incluido en el ‘Plan de acción contra la soledad no deseada y el aislamiento social 2022-2025’, cuya vocación es prevenir que se sigan reproduciendo este tipo de escenarios. Para ello, la Junta destina 100 millones de euros distribuidos en un amplio catálogo de recursos y servicios, como el teléfono ‘Cerca de ti’, los podcast del ‘Club de los 60’, la iniciativa ‘Cerca de ti Navidad’ u otras acciones como el ‘Programa Interuniversitario de la Experiencia’ o el fomento del asociacionismo.

Siempre desde una perspectiva rural, con el apoyo de las nuevas tecnologías y considerando la soledad no deseada como una necesidad con entidad propia, lo cual otorga pleno derecho para acceder al sistema de Servicios Sociales.

A través del soporte de la 'Red Amiga' además del papel técnico de detección y acompañamiento y las labores de sensibilización e información que realizan las entidades del Tercer Sector —Lares, Acalerte, Cermi, Afacayle, Intras, Once, Plena Inclusión, Cruz Roja, CAS, Cáritas, Fademur, Asde, Codeder o ACDR Tierra de Campos—, las asociaciones de jubilados y pensionistas llevan a los entornos rurales actividades de fomento del envejecimiento activo y saludable que intensifican las relaciones entre personas mayores e intergeneracionales.

En el seno de la Red también se ha elaborado la 'Guía de actuación frente a la soledad no deseada y el aislamiento social', en la que también han participado las corporaciones locales y la Consejería de Sanidad, disponible en la web de la Junta.

Teléfono 'Cerca de ti'

El número de teléfono gratuito 900 264 812 es una de las vías de contacto de las personas que se sienten solas y no lo desean. De este modo, los profesionales al otro lado de la línea pueden identificar los casos y ajustar los apoyos necesarios, así como realizar un seguimiento individualizado para comprobar que el usuario logra superar la situación.

Desde que echó a andar, el 18 de diciembre de 2023, el personal especializado ha atendido 673 llamadas realizadas por 379 personas, de las cuales 95 precisaron de ayuda —actividades de envejecimiento activo, asistencia en Centros de Acción Social o, en el menor de los casos, derivaciones a Sacyl—. Las otras 284 se interesaron por recursos relacionados con la soledad, como la teleasistencia o la ayuda a domicilio.

Casi el 40% de las llamadas llegan desde entornos rurales, siendo Salamanca la provincia que se sitúa a la cabeza —el 22,5 % del total—, seguida de Valladolid —el 19,6 %—. La mayoría —el 58 %— son mujeres y el 73,6 % del total, mayores de 65 años: un 47,3 % tenía entre 66 y 79 años y el 26,3 % más de 80. Es indicativo, también, que el 38,2 % de las personas que sufren soledad no deseada y el 64,7 % que padecen aislamiento social no tiene familia.

Cabe destacar, también, que en el contexto de ‘Cerca de ti’, se han realizado una veintena de charlas de divulgación y orientación tanto en entornos físicos como a través de internet.

Podcast del 'Club de los 60'

Junto a los codiciados viajes, dentro del 'Club de los 60' se llevan a cabo distintas actividades para fomentar el envejecimiento activo y luchar contra la soledad no deseada y el aislamiento social.

Entre ellos, se encuentran los podcast del 'Club de los 60', programas de alrededor de 20 minutos, plenamente accesibles tanto en formato audio como vídeo, dirigidos por la periodista jubilada Concha Chamorro. Además de ofrecer información sobre temas muy variopintos, como el abordaje de la soledad, la dependencia, timos y estafas, hábitos saludables, tecnología, etc., también brindan compañía y conexión con el mundo exterior.

Desde el 18 de diciembre de 2023, cuando se emitió el primero, ya son 21 los que se han retransmitido a través de la web de la Junta y las de otras entidades, y han logrado 8.561 reproducciones. Lo particular no es sólo que se trate de una iniciativa pionera por parte de una Administración y que sea completamente accesible, sino que los podcast del ‘Club de los 60’ no tienen únicamente su nicho de oyentes en Castilla y León. Si bien la primera ciudad es Valladolid, la segunda es Madrid, seguida del resto de capitales de la Comunidad. Pero también hay oyentes de Barcelona o Las Palmas de Gran Canaria. La mayoría de los escuchantes son mujeres —un 73%—, y el dispositivo favorito es el teléfono móvil —el 84%— frente al ordenador —un 15%—.