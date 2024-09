Igea se suma a Fernández y no acudirá a la reunión con Mañueco ante el "bullying político" del PP en las Cortes

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea se sumará a su compañero de grupo, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, y no acudirá a la reunión del próximo lunes, 16 de septiembre, con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el marco de la ronda de encuentros que el jefe del Ejecutivo autonómico ha convocado con los grupos de oposición en las Cortes para encarar un final de legislatura en minoría.

Igea ha argumentado su decisión en que "no ha habido ningún cambio sustancial" en la actitud del PP hacia su persona en la Cámara tras el cambio de portavoz, de Raúl de la Hoz a Ricardo Gavilanes, ya que los populares siguen "ignorando continuamente" sus iniciativas políticas y sus enmiendas en un ejercicio de "bullying político" hacia su persona. Una actitud que comenzó tras un enfrentamiento personal de Igea con De la Hoz a cuenta de una publicación del procurador del Grupo Mixto en la red social X sobre el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y que los populares han mostrado intención de mantener lo que queda de legislatura.

Igea ha señalado que es "poco compatible" ese "bullying político" con "solicitar colaboración a nivel institucional". "Mi pronunciada alopecia hace difícil que continúe ofreciéndome a esta continua tomadura de pelo. Me perdonaréis que no me preste a esta nueva burla a los votantes que tan generosamente depositaron su confianza en mí y a quienes debo representar lo más dignamente posible", ha afirmado en una misiva dirigida a la Dirección de Gabinete del presidente.

Además, ha insistido en que sigue dispuesto al diálogo en las Cortes, que es, a su juicio, "el lugar adecuado para hacerlo" y ha zanjado su carta ironizando. "Si Alfonso quiere repetir, una vez más, su mediocre escena del diván, a la que tan aficionado es, estoy seguro que encontrará alguna otra Inés más predispuesta a seguirle en su cansino papel de Don Juan", ha zanjado.

Igea y Fernández son los únicos dirigentes políticos que, hasta ahora, han confirmado que no asistirán a las reuniones con Mañueco del lunes. Sí que lo harán el portavoz del PSOE, Luis Tudanca, el de Vox, Juan García-Gallardo, el de UPL, Luis Mariano Santos, el de Soria Ya, Ángel Ceña, y el de Por Ávila, Pedro Pascual. En el caso del dirigente de Podemos, justificó su decisión en la "hipocresía" de Mañueco al rechazar 900 enmiendas de su formación en lo que va de legislatura y pretender ahora diálogo.

"Entiendo que Mañueco es una persona ociosa, yo soy una persona ocupada y no voy a perder el tiempo en ir a blanquear a una persona que ha rechazado 900 enmiendas. Yo no voy a perder el tiempo yendo a una reunión con este señor que quiere echar la culpa a la oposición del adelanto electoral que pretende en 2025", afirmó en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del pasado 5 de septiembre, cuando anunció su decisión.