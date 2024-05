El PSCyL tilda de "maniobra de distracción" el recurso de la Junta a la Ley de Amnistía y critica la "infame actitud" de Pollán

El Partido Socialista de Castilla y León ha asegurado que el recurso que presentará la Junta de Castilla y León ante los tribunales para anular la Ley de Amnistía, aprobada el jueves en el Congreso, no es más que una "maniobra electoral de distracción" para "no hablar de los problemas reales de Castilla y León".

Así lo ha afirmado la portavoz del Comité de Campaña del PSOE de Castilla y León, Rosa Rubio, en el balance realizado coincidiendo con el ecuador de la campaña de cara a las europeas del 9-J.

En este sentido, afirma que le gustaría que Mañueco "dedicara tanta fuerza a los problemas de la Comunidad y no a hacer oposición al presidente del Gobierno". Rubio se mostraba convencida de que si pasea por las calles de la Comunidad y preguntan a los ciudadanos sobre "qué les preocupa", estos contestan que "el cierre de consultorios o las carreteras", pero en ningún caso "la amnistía". "Lo único que les preocupa es la situación de Castilla y León", añadía.

Por otro lado, aprovechaba para criticar las palabras del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, quien denunciada este jueves que la Ley de Amnistía es el "mayor acto de corrupción posible e imaginable". Una actitud que ha tildado de "infame" y apunta que ha hecho un uso "torticero" del poder legislativo de las Cortes, demostrando una "subjetividad política que ataca frontalmente a la neutralidad institucional que se le supone en el cargo".

"Si Pollán quiere hacer declaraciones personales, políticas o subjetivas que se vaya a la sede de su partido pero que no utilice a la Cámara donde estamos representados todos los castellanos y leoneses", matizaba.

Las elecciones "más trascendentes"

El Partido Socialista de Castilla y León tiene claro que se enfrenta a las elecciones "más trascendentes" porque marcarán el rumno hacia una "Europa social" o una "Europa oscura del pasado". En este sentido, a los populares les queda responder si "están al lado de quienes construimos Europa o de quienes la destruye".

Asegura que los socialistas defienden una Europa como "espacio de solidaridad y libertad" frente a la derecha que "sólo quiere recortes para mujeres, sindicatos y colectivo LGTBI" y una "extremaderecha que reniega del cambio climático", lo que "termina acabando con el campo y no la Agenda 2030".

Los socialistas están convencidos de que "lo mejor que le ha pasado a Castilla y León es estar en la Unión Europea y tener un gobierno progresista en España". Y es que, recuerdan, que mientras Pedro Sánchez "peleaba para que los Fondos Europeos llegaran a las familias y sustentar la crisis del Covid", el PP iba a Bruselas a "boicotear la llegada de estos fondos".

"No les importaba que no llegara ni un sólo euro a España. En los días que llevamos de campaña, ellos no hacen más que insultar. No les interesa hablar de Europa porque no tienen propuesta, candidatos ni programa definido. Es una política al servicio del poder y no de la ciudadanía. El PP no habla de Europa en la campaña y, cuando lo hace, sólo miente y difunde bulos", criticaba Rubio.

"Pondremos todos los medios para que la ley de concordia no salga adelante"

La procuradora del Grupo Socialista en las Cortes Rosa Rubio aseguró que pondrán "encima del tablero todos los medios" para que la ley de concordia “no salga adelante”, además de "lo que haga el Gobierno de España", matizó.

Rubio criticó la la normativa que se tramitará a través de una proposición de ley, una tramitación que “han hecho a conciencia”, para “eludir los informes preceptivos” de CES y Consultivo.

"Los insultos de Veganzones a sindicatos están fuera de lugar"

Rubio se pronunció sobre la reciente sentencia del TSJCyL sobre los insultos de Veganzones a los sindicatos. La procuradora del PSOE Rosa Rubio prefirió entrar a valorar la sentencia que no considera infracción penal las acusaciones del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, a los sindicatos, pero recalcó que los insultos a las organizaciones sindicales del dirigente de Vox están “fuera de todo lugar”.

Asimismo, lamentó que el consejero haya hecho "esas descalificaciones” a unas organizaciones que "representan a los trabajadores y pelean por sus derechos desde hace más de 100 años".