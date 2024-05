Buxadé llama a la gente a "coger de la solapa" a concejales y diputados de PP y PSOE: "Hay que pedirles explicaciones"

"Cuando veáis mañana a un concejal del PP, o a un concejal del PSOE, o a un diputado del PP, o a un diputado del PSOE, le cogéis de la solapa y le decís por qué votáis a favor en Europa". En estos polémicos términos se ha pronunciado el candidato de Vox al Europarlamento, Jorge Buxadé, que ha participado en un acto de campaña en Valladolid de cara a las elecciones europeas del 9-J donde ha invitado a "pedirles explicaciones" y decirles que no hay que echarle la "culpa" a Bruselas, sino a "Génova y Ferraz que son los que dan las órdenes de votar en contra de los intereses de España".

Buxadé, que ha estado acompañado por la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, o los consejeros de la Junta Gerardo Dueñas o Mariano Veganzones y el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, además de representación municipal del partido en el Ayuntamiento de Valladolid, ha incidido durante su mitín en varias ocasiones en que PP y PSOE están "encamados" en Bruselas, dado que votan "juntos nueve de cada 10 veces" las decisiones que se toman en el europarlamento.

Entre gritos de "¡Viva España!" o "es el momento de los patriotas", y ante unas 300 personas, Buxadé ha pedido el voto para Vox en las próximas elecciones europeas del 9-J porque ellos son la "verdadera Europa", la Europa de las "naciones". Su intervención no ha sido ajena del ya habitual calificativo de "comegambas" a los sindicatos. Lo ha hecho después de que el consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Mariano Veganzones, aprovechase la ocasión para anunciar que ha sido "absuelto" de la querella que le interpuso CCOO y UGT. "Comegambas por la mañana, por la tarde y por la noche. Han estado trincando el dinero de los trabajadores durante décadas y esto se ha acabado", ha subrayado.

Pepa Millán y Jorge Buxadé en el acto de esta tarde en Valladolid Miriam Chacón Ical

No han faltado tampoco los ataques a la Agenda 2030, al tiempo que unos jóvenes levantaban una pandera del pin de la Agenda 2030 tachada y Buxadé recalcaba que esa es "nuestra bandera". "No a la pérdida de libertad y prosperidad, y no al globalismo", ha sentenciado.

De igual manera, ha querido justificar a Santiago Abascal, líder de Vox, que estaba previsto que estuviera este miércoles en Valladolid y no ha podido porque ha tenido que acudir a un "viaje urgente" hasta Israel para "defender la dignidad de España". "Para resolver una crisis diplomática gravísima como consecuencia de las actuaciones de Sánchez y su gobierno, que se ha puesto de lado de una organización terrorista y yihadista", ha manifestado ante los aplausos de los presentes.

Para Buxadé la "cuestión" que tengan Israel y Palestina le importa "tres narices", eso es algo que se lo deja a los "historiadores", y ha explicado que entre "terrorismo internacional y un estado democrático no hay opción intermedia". Además, ha acusado al PSOE de haberse "rendido ante ETA" y ahora ante Hamás.

El mitin tampoco ha estado exento de ataques al PP, a quien le ha preguntado qué hubiera hecho ante la barbarie de Hamás en los primeros días de conflicto, si "pedir un relator de la ONU o un comisario de la Unión Europea". "Nosotros hubiéramos proclamado el derecho de la nación a defenderse y a atacar al terrorismo hasta que no quede ni uno. Esto no tiene nada que ver con el conflicto Israel-Palestina ni es religioso, solo los fanáticos de unas y otras cosas lo confunden", ha afirmado.

Continuando con los ataques al PP, que han ocupado gran parte del acto, ha acusado a Feijóo de que pidiera el voto "porque en Europa hay que echar a Sánchez". "Estafa porque el 9-J no se vota a Sánchez, se vota a los diputados que van a aprobar las directivas en los próximos cinco años, si el PSOE sacase cero diputados, Sánchez seguiría. Tratan a los españoles como idiotas y no son tontos. Dicen que hay que votar al PP para acabar con la amnistía y montan una romería en Madrid a hacerse fotos. No la han parado en el Senado porque son pusilánimes", ha insistido.

También ha preguntado si "alguien se cree" que el TSJUE va a declarar la inconstitucionalidad de la amnistía. "No, corremos el riesgo de que un magistrado diga que esto es legal. Diga lo que diga el TJUE, la Ley de Amnistía es una basura inconstitucional y un insulto a los españoles", ha respondido.

Acto de campaña de Vox en Valladolid con el candidato a las elecciones europeas, Jorge Buxadé, y la portavoz en el Congreso, Pepa Millán. En la imagen junto a Gerardo Dueñas Miriam Chacón Ical

Ha asegurado que en Vox quieren hablar de Europa pero que no les dejan porque se están sacando cuestiones que "no tienen que ver con Europa". Invitan a hablar de energía o de inmigración, de "como controlamos la entrada legal de aquellos que vienen con nosotros a trabajar, a contribuir, a cotizar y a garantizar el crecimiento de nuestra nación".

Y es que las proclamas antiinmigración ilegal han estado muy presentes en Buxadé, pero también en Pepa Millán en su breve intervención. El candidato de Vox también quiere hablar de "campo de y como aseguramos la rentabilidad de las explotaciones o de como suspendemos el acuerdo comercial con Marruecos porque todas las semanas nos encontramos una alerta sanitaria". "Están poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de todos y cada uno de nosotros. PP y PSOE están encamados, son pareja de hecho en Bruselas contra nosotros", ha reiterado.

Ha cargado contra sendos partidos por votar a favor del Pacto Verde, que, su opinión, sirve para que "nuestros ganaderos y sus vacas dejen de lanzar a la atmósfera 0,0000001 de CO2". "Condenamos a nuestras explotaciones ganaderas, obligamos al cierre y a la pérdida de la rentabilidad. Nosotros denunciamos que no podía haber una pérdida del 10% de media de las ayudas que tenían que recibir nuestros ganaderos y agricultores".

"El 9-J nos van a oír en Bruselas porque vamos a ser muchísimos. Vamos a ir con mucha más fuerza. Somos la cura para el fatalismo, los días felices, la conquista y la victoria frente al ánimo de derrota. El futuro es nuestro, el futuro es de los patriotas", ha sentenciado.

Preguntado por los medios sobre filtraciones sobre Begoña Gómez a los medios de comunicación por parte de Vox, éste lo ha negado asegurando que "jamás" ha sucedido, al tiempo que ha recalcado que será el propio Sánchez quien "debe responder" ante los españoles.

"Estamos ante la última oportunidad"

"Estamos ante la última oportunidad de conseguir una Europa de naciones libres, soberanas, próspera y dueñas de su propio destino", ha recalcado Pepa Millán instantes antes de la intervención de Buxadé. La portavoz de Vox en el Congreso ha dedicado su discurso principalmente a las directrices de la UE y ha cargado muy duramente contra la inmigración ilegal. "nos dicen cómo cuidar nuestro ganado, con qué coche circular o cuántos inmigrantes ilegales tenemos que tener en nuestro país. No tenemos que admitir ni uno", ha puntualizado.

Intervención de la portavoz en el Congreso, Pepa Millán, en el acto de campaña de Vox en Valladolid Miriam Chacón Ical

En la línea de Buxadé, ha denunciado que PP y PSOE le rinden "pleitesía" a los burócratas que "no sabemos quiénes son, pero sin embargo quieren marcar cualquier aspecto de nuestras vidas". "Hoy le he dicho a Marlaska que a mis 29 años me resulta muy difícil encontrar la España en la que crecí y se ha reído. Le debe parecer muy gracioso que cuando yo era pequeña, las puertas de las casas estaban abiertas y hoy las botellas de aceite en el supermercado tienen alarma", ha aclarado.

Para Millán, esa "España próspera" que ha demostrado que anhela se "ha evaporado de un plumazo" y se ha preguntado quién nos diría que "íbamos a ver a bandas extranjeras sembrando el pánico en nuestras calles". "El gran negocio del siglo XXI se llama inmigración ilegal. Son ellos los que quieren menos Europa y más África. Eso es lo que quieren PP y PSOE. A mí, como mujer, no me van a convencer de que progreso es importar inmigrantes ilegales", ha insistido en la línea de su discurso.

Hablando de lo suyo propio, ha incidido en que Vox y su plan es que los jóvenes puedan "heredar las explotaciones ganaderas y agricultoras" de sus padres para trabajar y que los que se quieran ir a Madrid o Barcelona sea "porque queréis y no porque os expulse la falta de oportunidades".

"Ya no quedan políticos de hecho, solo uno, que es Jorge Buxadé. PP y PSOE votan juntos el 90% de las veces en Europa. Jorge es la esperanza de los jóvenes que se rebelen contra un futuro negro que las élites europeas tienen preparados a los castellanos", ha zanjado.