Ana Redondo, irreconocible y fuera de sí en el Congreso, contra el PP: “Vergüenza. Vergüenza. Vergüenza”

Lejos de su estilo apaciguado y tranquilo, la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo, ha sorprendido esta mañana en el Congreso con un discurso fuera de sí tras estallar contra el "machismo reaccionario del PP". Todo ha comenzado con una simple pregunta del diputado del PP, Jaime Miguel de los Santos, sobre los jóvenes y el movimiento feminista. Aunque la polémica ha surgido cuando se ha hecho una referencia a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez”. “La señora mujer del presidente sigue aceptando prebendas que convierten a empresas que después reciben rescates en casos repugnantes de corrupción”, ha asegurado.

Un discurso agresivo, que ha recordado al que usaba su antecesora Irene Montero, que ha comenzado con un “qué terrible falta de respeto por la igualdad. Qué terrible falta de respeto hacia las mujeres. Qué terrible machismo el que se ha escuchado hoy aquí. Machismo reaccionario, machismo y negacionismo”. Acusando al Partido Popular de ser “cómplice”· del negacionismo.

Ana Redondo bronca en el Congreso

“Machismo y negacionismo del PP cuando llevamos 48 horas con dos mujeres asesinadas y dos niños asesinados por violencia vicaria”, y es aquí cuando Redondo se ha mostrado más indignada que nunca: “Vergüenza. Vergüenza. Vergüenza. No se puede. No se puede. No se puede. Vergüenza. Mezclarlo todo. Vergüenza. Mezclarlo todo. Hasta el negacionismo mata y ustedes son cómplices, cómplices de ese negacionismo”, remarcando cada palabra, casi gritando, y agistando los brazos ante los aplausos de su bancada y la caras de incrédulos del PP.

No es la primera vez que Jaime Miguel de los Santos y Ana Redondo viven un enfrentamiento, el del PP acusó de homofobia durante el pleno en el Congreso a la ministra de Igualdad por haberle dicho que "no gesticule tanto" durante su intervención en la Cámara baja. "Cuando la ministra abolicionista y feminista de nuevo pasaje habla de mi manera de gesticular, ¿está intentando hacer algún tipo de crítica homofóbica?", añadiendo que "esto es algo a lo que tristemente estamos muy acostumbrados los hombres del colectivo LGTBI".