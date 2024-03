UPL recomienda a Puente que se presente como candidato a la Junta para ver un duelo contra Mañueco

Al secretario general de la Unión del Pueblo Leonés y portavoz del grupo UPL-Soria ¡Ya! en las Cortes autonómicas, Luis Mariano Santos, le gustaría ver un duelo por el trono de la Junta de Castilla y León entre Óscar Puente (PSOE) y Fernández Mañueco (PP). Un duelo en el que saltarían chispas pero que ve muy complicado de que se produzca porque no espera un adelanto electoral.

Eso sí, lo que no ha aclarado Santos es si ese duelo lo quiere ver por un posible interés político para su formación, ya que han sido muchas las ocasiones en las que el hoy ministro de Transportes ha tenido enfrentamientos con la provincia de León cuando defendía los intereses de Valladolid como alcalde que fue. “Aconsejaría que fuera Óscar Puente el candidato del PSOE y Alfonso Fernández Mañueco adelantara las elecciones. Sería interesante ver ese duelo, ha afirmado.

Sin embargo, un choque de trenes pero que no parece que sea posible. “Es bastante cobarde el señor Fernández Mañueco para plantear un adelanto de elecciones, porque nada le garantiza tener esa mayoría absoluta que puede perseguir y no parece ser muy hábil eliminar al único partido con el que habla. El único partido con el que se sienta a negociar y a hablar es con Vox, desde una posición de superioridad, que día sí día no salta con alguna ocurrencia y se lleva todos los golpes mientras él, como hizo con Igea, se esconde detrás del señor Gallardo y salvaguarda su figura política”.

El presidente de la Junta, añadió, “está muy cómodo con un socio tan dócil y, probablemente, tan necesitado como Vox, y cambiar ese escenario por otro que, cuando menos, es una incógnita, no parece fácil que pueda suceder”. “Igual el señor Feijóo les ha dicho que es hora de plantear cambio de gobierno en los sitios donde está Vox. Pero no creo que el PP sea tan valiente”, añadió en una información recogida por la Agencia Ical.

También ha tenido palabras para Tudanca, secretario general del PSOE en Castilla y León. es verdad que existe una pequeña crisis en el PSOE y nadie garantiza que sea el próximo candidato”. “No recuerdo cuándo Tudanca estuvo en horas altas en los últimos tiempos”